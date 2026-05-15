Max Verstappen naráží na limity Nürburgringu. Finální část kvalifikace mu o kousek unikla

Čtyřnásobný šampion Formule 1 Max Verstappen během svého pokusu zapsal kolo v hodnotě 8:11,614. Na absolutní špičku výsledkové listiny mu však scházela zhruba jedna sekunda.
Nürburgring 24h patří mezi nejnáročnější vytrvalostní závody světa motorsportu. Už samotná kvalifikace ukazuje, že nejde o běžný podnik GT3. Trať kombinuje moderní GP okruh s legendární Nordschleife a právě tato směs vytváří extrémně složité podmínky. Roli hraje provoz, proměnlivé počasí i schopnost jezdců trefit perfektní kolo.
Letos navíc závod přitahuje ještě větší pozornost díky účasti Maxe Verstappena. Pilot Formule 1 se stále častěji objevuje i v GT závodech a jeho start okamžitě přitáhl zájem médií i soupeřů. Pro ostatní posádky je jeho přítomnost jasným měřítkem výkonnosti.
Verstappen se v Top Qualifying 2 ocitl v těsném boji o postup do závěrečné části kvalifikace. Nakonec skončil šestý, což znamenalo postup jen s minimální rezervou. Nejrychlejší čas této fáze zajel Nick Yelloly s Audi týmu Abt, který udával tempo celému startovnímu poli.
Přestože výsledkově nešlo o dominantní výkon, Verstappenovo tempo patřilo mezi nejrychlejší v celé části. Čas 8:11,614 by přitom v loňském ročníku stačil na pole position, což ukazuje, jak výrazně se letošní konkurence zrychlila.
Kvalifikační formát na Nürburgringu je výrazně složitější než v běžných závodech. Nejde o jednu rozhodující jízdu, ale o sérii postupových kol, která postupně filtrují desítky vozů až do finální skupiny nejrychlejších.
V úvodní části musel tým Verstappen Racing zvládnout postup mezi nejlepší dvacítku. Lucas Auer zajel čas 8:14,871 a zajistil, že vůz prošel dál bez větších problémů.
Ve druhé fázi už seděl za volantem Verstappen a cílem bylo dostat se mezi sedm nejrychlejších vozů. Jen tato skupina měla jistotu účasti v závěrečném rozstřelu o pole position, což znamenalo, že rozhodovaly i nejmenší rozdíly.
Jeho první rychlé kolo vypadalo velmi slibně. Čistá jízda a vysoké tempo ho dostaly na první místo průběžného pořadí a situace vypadala dobře rozjetá.
V závěru se ale pořadí začalo rychle měnit. Trať se zrychlovala a soupeři dokázali zlepšovat své časy, zatímco Verstappen postupně klesal tabulkou.
Do toho přišel i dramatický moment, když Maro Engel havaroval se svým Mercedesem v Hatzenbachu a předčasně ukončil svůj pokus o postup.
V posledních minutách se jezdci ještě snažili vylepšit své časy. Verstappen svůj výkon lehce zlepšil, ale na udržení pozice mezi nejlepšími to nestačilo.
Nejrychlejší čas druhé části zajel Nick Yelloly s hodnotou 8:10,485. Druhý skončil Christian Krognes na Aston Martinu a třetí Ayhancan Güven v Porsche.
Velmi silný výkon předvedly také oba Fordy Mustang z týmu HRT, které obsadily čtvrté a páté místo a potvrdily konkurenceschopnost značky v GT3.
Verstappen nakonec skončil šestý se ztrátou lehce přes jednu sekundu na špičku. V tak vyrovnaném poli to znamenalo velmi těsný, ale neúspěšný boj o přímý postup.
Christian Engelhart v Lamborghini uzavřel postupovou sedmičku, zatímco osmý Christodoulou zůstal těsně mimo finální skupinu.
Zajímavostí je, že Verstappen ještě před druhou částí držel relativně bezpečnou pozici díky času 8:13,935, který mu dával určitou rezervu v postupovém systému.
Do finální části kvalifikace tak nastoupí Daniel Juncadella společně s dalšími kvalifikovanými týmy včetně Rowe BMW, KCMG Mercedes, Ferrari Kondo Racing a dalších, což slibuje velmi vyrovnaný boj o pole position.
