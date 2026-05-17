Nürburgring 24h: Tým Maxe Verstappena končí v závodě. Mercedes odhaluje příčinu poruchy

Mercedes-AMG a šéf zákaznického závodění Stefan Wendel přiblížil další detaily problémů, kvůli nimž se týmu Verstappen Racing rozplynul náskok ve 24 hodinovce na Nürburgringu.
24 Hours Nürburgring nabídl dramatický zvrat jen několik hodin před cílem, když se rozpadlo vedení týmu Verstappen Racing s vozem #3 značky Mercedes-AMG. Posádka, která dlouhé hodiny kontrolovala průběh závodu, přišla o šanci na vítězství kvůli technickým problémům v závěrečné fázi maratonu na Nordschleife.
Klíčový moment přišel krátce poté, co Max Verstappen předal vůz týmovému kolegovi Danielu Juncadellovi. Nizozemec předtím navýšil náskok na čele na 30 sekund a zdálo se, že Mercedes číslo 3 má situaci pod kontrolou. Do konce závodu zbývaly necelé tři hodiny a tým směřoval za jedním z největších úspěchů projektu Verstappen Racing.
Jenže během několika kol se začaly ozývat neobvyklé zvuky z útrob vozu. Juncadella okamžitě hlásil vibrace a technické potíže, které ho nakonec donutily zamířit neplánovaně do boxové uličky. Atmosféra v garáži se během několika minut změnila z klidu v naprostý chaos.
Mechanici po příjezdu vozu okamžitě sundali pravé zadní kolo a zahájili hektické opravy. Mercedes byl následně zatlačen do garáže, zatímco konkurence pokračovala bez komplikací dál. Ztráta se rychle navyšovala a vůz #3 se propadal pořadím mimo elitní desítku.
Daniel Juncadella zůstával nejprve sedět v kokpitu a čekal na verdikt mechaniků. Kamery mezitím zachytily viditelně zklamanou náladu v boxech Verstappen Racing, protože tým si uvědomoval, že boj o vítězství prakticky končí. Španělský jezdec nakonec z vozu vystoupil až po delší době, když bylo jasné, že oprava nebude otázkou několika minut.
Šéf zákaznického programu Mercedes-AMG Stefan Wendel následně objasnil, co přesně se přihodilo. „Obdrželi jsme varování ABS, ale Daniel Juncadella řekl, že to zvládne,“ uvedl Wendel po dramatickém průběhu závodu.
Podle jeho slov se však situace rychle zhoršila. „Pak se ale začaly objevovat hluky a vibrace, takže musel po dvou kolech zajet k neplánované zastávce v boxech,“ pokračoval představitel Mercedesu. Varování systému ABS tak bylo pouze prvním signálem mnohem většího problému.
Technici následně odhalili poškození hnací hřídele, které způsobilo další komplikace v zadní části vozu. „Zjistili jsme poškození hnací hřídele, které vyvolalo další škody,“ vysvětlil Wendel. Právě řetězová reakce poškození nakonec znamenala definitivní konec ambicí na triumf.
Přesto se tým odmítal vzdát úplně. „Teď to opravujeme a rozhodně se chceme vrátit zpět na trať,“ dodal Wendel s tím, že prioritou bylo alespoň dokončení závodu a zisk cenných zkušeností i bodů.
Vypadnutí vedoucího vozu okamžitě otevřel dveře sesterskému Mercedesu #80, který převzal vedení závodu. Pro značku z Affalterbachu tak šlo o smíšené emoce. Na jedné straně zklamání z odstavení favorizovaného vozu Verstappen Racing, na druhé straně pokračující boj o celkové vítězství.
Závěrečné hodiny Nürburgringu opět ukázaly, proč patří čtyřiadvacetihodinovka na Nordschleife mezi nejnevyzpytatelnější vytrvalostní podniky světa. I minimální technický problém může během několika minut zničit výsledek budovaný dlouhé hodiny.
Pro Maxe Verstappena a jeho tým jde o mimořádně bolestivou zkušenost. Projekt Verstappen Racing měl vítězství na dosah, ale technika rozhodla jinak. Právě podobné momenty však tvoří pověst Nürburgringu, okruhu, který neodpouští ani sebemenší slabinu.
