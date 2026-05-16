Nürburgring 24h: Debut Maxe Verstappena nabírá tempo. Lídr dostal trest

Úvodní hodina čtyřiadvacetihodinovky na Nürburgringu nabídla dramatický průběh. Tým Maxe Verstappena se držel mezi nejlepší trojicí, zatímco vedoucí posádku přibrzdil výrazný časový trest.
Úvod slavné čtyřiadvacetihodinovky na Nürburgringu nabídl od prvních metrů mimořádně rušnou podívanou, ve které se mísily jezdecké chyby, kontaktní souboje i rané strategické zvraty. Hlavní pozornost se přirozeně soustředila na premiérový start čtyřnásobného mistra světa Formule 1 Maxe Verstappena, jehož tým Verstappen.com Racing se hned od začátku zapojil do boje o přední pozice.
Již zahřívací kolo ukázalo, jak zrádné podmínky na Nordschleife panovaly. Studený a místy kluzký asfalt potrápil řadu jezdců ještě před ostrým startem. Christopher Haase ve voze Audi R8 nezvládl výjezd z vlásenky na Grand Prix okruhu a roztočil svůj vůz, čímž si výrazně zkomplikoval výchozí pozici.
Německý jezdec se však dokázal rychle vzpamatovat a během úvodních kilometrů se propracoval zpět na původní pozice. Ještě větší pozornost ale směřovala na Mercedes #3 týmu Verstappen.com Racing, kde úvodní stint absolvoval zkušený Daniel Juncadella.
Po startu okamžitě převzal iniciativu Lamborghini #130 s jezdcem Mapelim, který se dostal do vedení před konkurencí. Juncadella naopak profitoval z problémů soupeřů a posunul se až na druhé místo poté, co Mirko Bortolotti zamířil do boxů kvůli defektu pneumatiky.
Bortolotti měl alespoň štěstí v neštěstí, protože k defektu došlo těsně před nájezdem na Nordschleife, což mu umožnilo relativně rychlý návrat do boxové uličky. Zatímco Lamborghini řešilo komplikace, další drama přinesl incident BMW #99, které se po hodinách roztočilo a propadlo se na konec pole kategorie SP9.
Ředitelství závodu mezitím zahájilo vyšetřování samotného startu. Někteří jezdci podle pořadatelů příliš brzy akcelerovali a existovalo podezření na ulitý start několika vozů z čela startovního pole.
Po zhruba deseti minutách závodu vedlo Lamborghini #130 před Mercedesem Verstappenova týmu a dalším Lamborghini. Vedoucí vůz si vypracoval přibližně dvousekundový náskok, zatímco Juncadella se musel bránit útokům Lamborghini #7, které se mezitím dostalo před Porsche #911 s Kévinem Estrem za volantem.
Situace se výrazně změnila při prvním kontaktu vedoucí skupiny s pomalejšími vozy. Juncadella se přiblížil na méně než sekundu k vedoucímu Lamborghini, ale po výjezdu mimo ideální stopu rozvířil prach a ztratil tempo. Této chyby okamžitě využili soupeři a Mercedes Verstappenova týmu klesl za Lamborghini #7 i Porsche #911.
Ve třetím kole dělilo první trojici jen něco málo přes sekundu. Trať sice zůstávala suchá, ale podle informací z paddocku se nad okruhem začaly stahovat dešťové mraky, které mohly závod výrazně ovlivnit ještě před příchodem noci.
Další zásadní moment přišel krátce poté, když vedení závodu potrestalo vedoucí Lamborghini #130 za ulitý start. Posádka obdržela penalizaci 32 sekund, což znamenalo výraznou komplikaci v boji o vítězství. Současně pokračovaly tvrdé souboje na trati, včetně kontaktu mezi Porsche #911 a Lamborghini #7 v bitvě o druhou příčku.
Porsche s Kévinem Estrem se následně posunulo na druhé místo a Juncadella zůstával těsně za vedoucí skupinou. Verstappenův tým se držel v kontaktu s čelem závodu a potvrzoval ambice bojovat o přední pozice i při premiérové účasti slavného nizozemského šampiona.
První hodina pak vyvrcholila sérií zastávek v boxech. Lamborghini #130 si během svého pit stopu penalizaci neodpykalo a vedení převzalo Lamborghini #7. V boxové uličce už se mezitím připravoval samotný Verstappen. Daniel Juncadella předal Mercedes #3 nizozemské hvězdě, která vyjela na trať ke svému debutovému stintu na Nürburgringu z desáté pozice.
