Výrazná posila pro Alpine. Z FIA přichází klíčový inženýr

Pierre Gasly a Franco Colapinto v Miami, foto: Pirelli
Dominik Sysel VČERA 15:21
Francouzská stáj BWT Alpine F1 Team posiluje své technické vedení o výraznou osobnost z prostředí motorsportu. Jason Sommerville přichází po konci angažmá ve FIA a její role může naznačit další směr, kterým se Alpine v nadcházejících sezonách vydá.

Alpine pokračuje v posilování svého technického zázemí a hlásí další významnou změnu v rámci struktury týmu. Do role zástupce technického ředitele přichází Jason Sommerville, který se do Enstone vrací po letech strávených mimo týmovou garáž.

Francouzský tým potvrdil jeho příchod v oficiálním prohlášení a uvedl, že Sommerville začíná ve funkci ihned. V rámci struktury týmu bude přímo podřízen výkonnému technickému řediteli Davidu Sanchezovi.

Alpine v úvodu sezony působí stabilněji než v předchozích letech a pravidelně bojuje o body. Právě proto tým dál posiluje technické oddělení, které má ambici posunout výkonnost vozu v průběhu roku.

Sommerville není ve světě Formule 1 novým jménem. V minulosti působil u Formula One Management, kde se podílel na vývoji současných technických regulí, které definují současnou éru šampionátu.

Jeho poslední zastávkou byla FIA, kde zastával pozici šéfa aerodynamiky od roku 2022 až do konce sezony 2025. Právě tato role mu dala detailní přehled o tom, jak jednotlivé týmy interpretují technická pravidla v praxi.

Max Verstappen naráží na limity Nürburgringu. Finální část kvalifikace mu o kousek unikla

Zajímavostí je, že Sommerville už s prostředím Enstone zkušenost má. V minulosti zde působil v letech 2010 až 2011, takže návrat do týmu pro něj znamená návrat do známého prostředí.

Sommerville při svém příchodu neskrýval nadšení a návrat do týmového prostředí vnímá jako velkou motivaci. „Jsem opravdu nadšený, že se vracím do Enstone a že budu pracovat s Flaviem, Stevem a Davidem v této nové roli,“ uvedl.

Dodal také, že návrat do závodního prostředí pro něj znamená výraznou změnu tempa. „Několik let jsem nebyl přímo v týmovém prostředí a moc se těším zpátky do boje o tisíciny sekundy a do soubojů s konkurencí,“ řekl.

Podle jeho slov je hlavním cílem okamžitě se zapojit do práce s inženýrským a aerodynamickým týmem. „Těším se na spolupráci s celým oddělením a doufám, že přispěji k úspěchům v blízké budoucnosti,“ dodal Sommerville.

Technický ředitel Alpine David Sanchez jeho příchod hodnotí jako významné posílení. „Jsme velmi rádi, že se k nám někdo s Jasonovými zkušenostmi připojuje. Jeho přínos nám pomůže pokračovat v nastaveném progresu,“ uvedl, informuje GPBlog.

Zároveň připomněl, že tým sice zaznamenal v sezoně zlepšení, ale práce zdaleka nekončí. „To, co jsme dosud odvedli, je jen začátek. Nikdo v týmu nezpomaluje a všichni se soustředíme na další krok,“ doplnil.

Podle Sancheze má Sommerville pomoci zejména v rychle se vyvíjejícím souboji o výkonnost v rámci Formule 1. Jeho zkušenosti z FIA i FOM mají týmu dodat nový pohled na vývoj vozu i interpretaci pravidel.

Alpine tak věří, že návrat známé tváře do Enstone může být dalším dílkem do skládanky, která má francouzskou značku posunout blíže k pravidelným bojům v horní polovině startovního pole.

