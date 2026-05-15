Výrazná posila pro Alpine. Z FIA přichází klíčový inženýr

Francouzská stáj BWT Alpine F1 Team posiluje své technické vedení o výraznou osobnost z prostředí motorsportu. Jason Sommerville přichází po konci angažmá ve FIA a její role může naznačit další směr, kterým se Alpine v nadcházejících sezonách vydá.
Alpine pokračuje v posilování svého technického zázemí a hlásí další významnou změnu v rámci struktury týmu. Do role zástupce technického ředitele přichází Jason Sommerville, který se do Enstone vrací po letech strávených mimo týmovou garáž.
Francouzský tým potvrdil jeho příchod v oficiálním prohlášení a uvedl, že Sommerville začíná ve funkci ihned. V rámci struktury týmu bude přímo podřízen výkonnému technickému řediteli Davidu Sanchezovi.
Alpine v úvodu sezony působí stabilněji než v předchozích letech a pravidelně bojuje o body. Právě proto tým dál posiluje technické oddělení, které má ambici posunout výkonnost vozu v průběhu roku.
Sommerville není ve světě Formule 1 novým jménem. V minulosti působil u Formula One Management, kde se podílel na vývoji současných technických regulí, které definují současnou éru šampionátu.
Jeho poslední zastávkou byla FIA, kde zastával pozici šéfa aerodynamiky od roku 2022 až do konce sezony 2025. Právě tato role mu dala detailní přehled o tom, jak jednotlivé týmy interpretují technická pravidla v praxi.
Zajímavostí je, že Sommerville už s prostředím Enstone zkušenost má. V minulosti zde působil v letech 2010 až 2011, takže návrat do týmu pro něj znamená návrat do známého prostředí.
Sommerville při svém příchodu neskrýval nadšení a návrat do týmového prostředí vnímá jako velkou motivaci. „Jsem opravdu nadšený, že se vracím do Enstone a že budu pracovat s Flaviem, Stevem a Davidem v této nové roli,“ uvedl.
Dodal také, že návrat do závodního prostředí pro něj znamená výraznou změnu tempa. „Několik let jsem nebyl přímo v týmovém prostředí a moc se těším zpátky do boje o tisíciny sekundy a do soubojů s konkurencí,“ řekl.
Podle jeho slov je hlavním cílem okamžitě se zapojit do práce s inženýrským a aerodynamickým týmem. „Těším se na spolupráci s celým oddělením a doufám, že přispěji k úspěchům v blízké budoucnosti,“ dodal Sommerville.
Technický ředitel Alpine David Sanchez jeho příchod hodnotí jako významné posílení. „Jsme velmi rádi, že se k nám někdo s Jasonovými zkušenostmi připojuje. Jeho přínos nám pomůže pokračovat v nastaveném progresu,“ uvedl, informuje GPBlog.
Zároveň připomněl, že tým sice zaznamenal v sezoně zlepšení, ale práce zdaleka nekončí. „To, co jsme dosud odvedli, je jen začátek. Nikdo v týmu nezpomaluje a všichni se soustředíme na další krok,“ doplnil.
Podle Sancheze má Sommerville pomoci zejména v rychle se vyvíjejícím souboji o výkonnost v rámci Formule 1. Jeho zkušenosti z FIA i FOM mají týmu dodat nový pohled na vývoj vozu i interpretaci pravidel.
Alpine tak věří, že návrat známé tváře do Enstone může být dalším dílkem do skládanky, která má francouzskou značku posunout blíže k pravidelným bojům v horní polovině startovního pole.
Francouzská stáj BWT Alpine F1 Team posiluje své technické vedení o výraznou osobnost z prostředí motorsportu. Jason Sommerville přichází po konci angažmá ve FIA a její role může naznačit další směr, kterým se Alpine v nadcházejících sezonách vydá.
Valtteri Bottas během pobytu na Velké ceně Miami přišel o zapůjčený vůz od Cadillac. Auto, které mu poskytl tým Cadillac F1, bylo odcizeno z místa jeho ubytování. Do případu se vložila i FBI.
Čtyřnásobný šampion Formule 1 Max Verstappen během svého pokusu zapsal kolo v hodnotě 8:11,614. Na absolutní špičku výsledkové listiny mu však scházela zhruba jedna sekunda.
Jolyon Palmer upozornil, že Ferrari možná v této sezoně nečeká jen souboj se soupeři na okruhu, ale také náročná zkouška uvnitř vlastní garáže. Podle něj by se totiž postupem času mohlo stále více řešit i to, jak tým zvládne rostoucí tlak a dynamiku mezi svými klíčovými jezdci.
Charles Leclerc odmítá kritiku směřující k pravidlům Formule 1 pro sezonu 2026 a zastává názor, že nová generace monopostů přináší kvalitnější závodění, než se často uvádí.
James Vowles věří, že Williams může po letní přestávce začít pravidelně bodovat. Klíčem má být navázání na dosavadní zlepšení a větší stabilita výkonů během závodních víkendů.
Budoucnost Oscara Piastriho ve Formuli 1 je podle expertů na rozcestí. Otmar Szafnauer a Rob Smedley varují, že odchod od McLarenu, byť do Red Bullu, nemusí být pro mladého Australana správnou volbou.
Juan Pablo Montoya zpochybňuje šance na návrat Christiana Hornera do Red Bullu a poukazuje přitom i na jeho dlouhodobou nepřítomnost ve veřejném dění i paddocku Formule 1.
Mohammed Ben Sulayem připouští návrat V8 motorů do Formule 1, přičemž rozhodnutí o možné změně by mohlo padnout nejpozději do roku 2031.
Max Verstappen před startem 24 hodinovky na Nürburgringu upozornil, že jednou z jeho největších výzev bude zvládání hustého provozu na trati. Podle něj je právě práce v provozu na Nordschleife klíčová a výrazně odlišná od toho, na co je zvyklý z Formule 1.
Alpine F1 Team uvedl, že neustále sleduje nové možnosti partnerské spolupráce, čímž nepřímo podpořil spekulace o vstupu módní značky Gucci do Formule 1 od sezony 2027.
George Russell naznačil, jak by podle něj mohla vypadat budoucnost Formule 1. Pilot Mercedesu se zaměřil na možné úpravy, které by mohly proměnit samotný charakter závodění i vnímání celého sportu fanoušky, a zároveň poukázal na aspekty, které v moderní F1 postupně ztratily svou dřívější výraznost.