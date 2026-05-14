Oscar Piastri pod drobnohledem. Experti varují před odchodem z McLarenu

Budoucnost Oscara Piastriho ve Formuli 1 je podle expertů na rozcestí. Otmar Szafnauer a Rob Smedley varují, že odchod od McLarenu, byť do Red Bullu, nemusí být pro mladého Australana správnou volbou.
Spekulace o možné výměně Oscara Piastriho za Maxe Verstappena začínají v paddocku Formule 1 nabírat na síle. Australský jezdec je totiž stále častěji spojován s přestupem do Red Bullu, kde by mohl převzít roli týmové jedničky. Podle bývalých osobností F1 však takový krok nemusí znamenat automatickou cestu k titulu mistra světa.
Piastri by sice případným odchodem z McLarenu unikl neustálým debatám o preferování Landa Norrise, které se objevily po jeho prohraném boji o titul v sezoně 2025, otázkou ale zůstává, zda by si skutečně polepšil. McLaren totiž aktuálně disponuje jedním z nejrychlejších monopostů na startovním roštu a výkonnost potvrdil i během víkendu v Miami, kde Norris s Piastrim ovládli sprint a oba následně stáli na pódiu hlavního závodu.
Právě to vede bývalého šéfa týmů F1 Otmara Szafnauera k pochybnostem, zda by změna stáje dávala smysl. „Minulou sezonu jsem si v polovině roku myslel, že Oscar získá titul,“ přiznal Szafnauer. „Pak jsem vsadil všechno na Landa a říkal si: ‚Nemůžu dostat část peněz zpátky? Protože o ně přijdu.‘ Nakonec to pro Landa dopadlo dobře.“
Szafnauer zároveň upozornil, že rivalita mezi oběma piloty McLarenu je mimořádně vyrovnaná. „Oscar je skvělý jezdec, ale Lando také. Myslím, že jsou si velmi blízko,“ vysvětlil. Podle něj by Piastri mohl začít uvažovat o odchodu pouze v případě, že by dlouhodobě cítil, že přes svého týmového kolegu nemá šanci získat mistrovský titul.
Do debaty se zapojil také bývalý závodní inženýr Ferrari Rob Smedley, který upozornil, že odchod z konkurenceschopného týmu často nemusí dopadnout podle představ jezdců. „McLaren je tým, který vstupuje do své nejlepší éry, pokud něco zásadního nepokazí,“ uvedl v podcastu High Performance Racing.
Smedley připomněl, že podobné situace zažil už v minulosti během svého působení u Ferrari. „Pokud jste jezdec v týmu bojujícím o tituly a nedaří se vám porážet týmového kolegu, jaké máte možnosti? Odejdete do horšího týmu, kde budete jedničkou, ale bez reálné šance bojovat o titul?“ ptal se.
Zároveň vyslal směrem k Piastrimu jasné varování. „Viděl jsem to mnohokrát. Jezdci to udělali a nikdy to nedopadlo dobře. Nikdy jsem neviděl, že by byli šťastnější,“ dodal.
McLaren navíc dává dlouhodobě najevo, že o změně jezdecké sestavy neuvažuje. Piastri loni podepsal nový víceletý kontrakt a generální ředitel týmu Zak Brown opakovaně zdůraznil, že dvojici Norris–Piastri považuje za ideální kombinaci.
„Nemohl bych být spokojenější s naší jezdeckou sestavou,“ řekl Brown pro Sky F1 během víkendu v Miami. „Lando a Oscar nejsou jen skvělí lidé mimo trať, ale také výborní týmoví hráči. Právě to udělalo McLaren tak úspěšným. Nemám žádný důvod na tom cokoliv měnit.“
