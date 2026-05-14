Charles Leclerc odmítá kritiku směřující k pravidlům Formule 1 pro sezonu 2026 a zastává názor, že nová generace monopostů přináší kvalitnější závodění, než se často uvádí.
Debata o pravidlech Formule 1 pro sezonu 2026 stále pokračuje, ale Charles Leclerc k nim přistupuje spíše pozitivně než většina kritiků. Podle něj neodpovídá časté tvrzení o „zhoršeném závodění“ tomu, jak se nové vozy skutečně chovají na trati.
Největší změnou je práce s elektrickou energií, která výrazně ovlivňuje průběh kola i celkové tempo. Právě tento prvek je zároveň hlavním zdrojem diskusí, protože mění způsob, jakým jezdci přemýšlejí o jízdě i předjíždění.
Leclerc už dříve popsal chování nových monopostů s nadsázkou, když výkonový boost přirovnal během závodu v Austrálii k houbám z Mario Kart.
Po úvodních závodech sezony FIA společně s týmy upravila některé parametry práce s energií. Cílem bylo zjednodušit její využívání a odstranit situace, kdy piloti museli výrazně měnit tempo kvůli nedostatku výkonu.
První větší test těchto úprav přišel v Miami. Výsledky ale nebyly úplně jednoznačné, protože do hry vstoupily nové technické balíčky týmů i specifické vlastnosti okruhu. „Zlepšilo se to o něco,“ řekl Leclerc.
Zároveň ale dodal, že základní charakter závodění zůstal stejný. Podle něj se mění hlavně drobnosti v nastavení a strategii, ne samotné principy soubojů na trati.
Velkou změnou v současné Formuli 1 je způsob, jakým piloti pracují s elektrickou energií během kola. Už nejde jen o plynulou jízdu na maximum, ale o neustálé rozhodování, kdy výkon šetřit a kdy ho naopak využít. Tím se do závodění přidal nový strategický prvek.
Tento přístup ale na začátku sezony vyvolal kritiku, protože pro část jezdců působil méně přirozeně. Zároveň se ale ukazuje, že na některých tratích je tento efekt méně výrazný, protože charakter okruhů práci s energií ovlivňuje.
Další změnou bylo omezení tzv. boost režimu v určitých částech kola. FIA k tomu přistoupila i kvůli bezpečnosti po incidentu Oliver Bearman v Suzuce.
Vedle bezpečnosti to ale zároveň ovlivňuje samotné závodění. Menší rozdíl výkonu při aktivovaném boostu znamená, že předjíždění není tak „výbušné“ jako dřív, a více záleží na taktice než jen na krátkodobém navýšení výkonu.
Charles Leclerc ale tuto kritiku odmítá. Tvrdí, že když mají oba jezdci podobně nastavený systém, samotné souboje fungují dobře a nejsou horší než dřív, informuje PlanetF1.
Podle něj se závodění spíše posunulo směrem k větší strategii než k zásadní změně kvality. Připomíná také, že i v minulých letech byla Formule 1 hodně takticky založená kvůli DRS a plánování předjíždění.
Zároveň ale uznává, že nový systém není dokonalý. Určité věci bude potřeba dál ladit, aby byl chování aut předvídatelnější a přirozenější napříč různými okruhy a závodními situacemi.
