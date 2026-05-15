Valtteri Bottas během pobytu na Velké ceně Miami přišel o zapůjčený vůz od Cadillac. Auto, které mu poskytl tým Cadillac F1, bylo odcizeno z místa jeho ubytování. Do případu se vložila i FBI.
Valtteri Bottas musel během víkendu Velké ceny Miami řešit velmi nepříjemný problém. Z příjezdové cesty u jeho ubytování ve Fort Lauderdale zmizel zapůjčený Cadillac Escalade, který měl k dispozici od týmu Cadillac.
Celý incident nabral vážnější rozměr ve chvíli, kdy Bottas zjistil, že uvnitř vozu zůstala i jeho akreditace do paddocku. Právě kvůli možnosti zneužití přístupu do zázemí formule 1 se do případu zapojila také FBI.
Finský jezdec se k celé situaci vrátil v podcastu What’s next?, který moderuje společně s fotografem Paulem Ripkem. Přiznal, že podobný scénář v klidné části Fort Lauderdale rozhodně nečekal.
„Byla to hezká oblast s nízkou kriminalitou,“ uvedl Bottas. Právě proto podle svých slov v posledních letech upřednostňuje Fort Lauderdale před rušnějším Miami nebo South Beach.
„Miami už je na mě trochu moc. Teď raději zůstávám ve Fort Lauderdale, protože je to tam mnohem klidnější,“ vysvětlil.
Páteční večer přitom probíhal bez jakýchkoliv komplikací. Bottas po návratu z okruhu zaparkoval vůz před domem a odešel odpočívat.
„Všechno bylo normální. Auto stálo na příjezdové cestě, bylo zamčené a klíče jsme měli uvnitř domu,“ popsal finský závodník.
Nepříjemné překvapení přišlo až následující ráno krátce před odjezdem na trať. Bottase ve sprše zastihl telefonát od jeho asistenta Paula Harrise.
„Byl jsem ve sprše asi patnáct minut před odjezdem na okruh, když mi volal Paul Harris. Říkal: ‚Kam jsi jel?‘ A já odpověděl: ‚Jak to myslíš?‘“
Během chvíle bylo jasné, že auto zmizelo. „Řekl mi: ‚Auto je pryč.‘ Vyšel jsem ven, otevřel dveře a Escalade zmizel. Klíče přitom pořád ležely na stole,“ popsal Bottas moment, kdy zjistil, že se stal obětí krádeže.
Kvůli incidentu se následně komplikoval i jeho přesun na okruh. Cadillac mu sice zajistil náhradní vůz, tím ale problémy nekončily.
„Došlo mi, že jsem nechal paddock pass uvnitř auta. Neměl jsem se jak dostat do paddocku. Nakonec jsme to vyřešili, ale FBI už mezitím zahájila vyšetřování,“ uvedl.
Během podcastu padla i odlehčená poznámka, že pachatel mohl díky propustce strávit den jako jezdec formule 1. „Měl k tomu všechny možnosti! VIP parkování, vstup do paddocku, mohl dojít až k týmu,“ smál se Bottas.
Policie nakonec vůz našla o den později odstavený v části města s vysokou kriminalitou. „Auto našli odstavené v oblasti s vysokou kriminalitou. Policie si myslí, že ho pachatelé použili při jiném zločinu a pak ho jednoduše nechali stát. Takže to asi bylo nějaké únikové auto. Je smutné, že jsme o něj přišli, ale zároveň je to vlastně docela šílený příběh,“ dodal Bottas.
