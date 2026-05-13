Motory V8 zpět ve hře. FIA dává signál k možnému návratu

Mohammed Ben Sulayem připouští návrat V8 motorů do Formule 1, přičemž rozhodnutí o možné změně by mohlo padnout nejpozději do roku 2031.
Prezident FIA Mohammed Ben Sulayem znovu otevřel debatu o budoucnosti pohonných jednotek ve Formuli 1, když připustil možnost návratu atmosférických V8 motorů již v roce 2030, nejpozději pak v roce 2031.
Během víkendu Velké ceny Miami uvedl, že návrat této koncepce je podle něj jen otázkou času. „V8 přichází. Je to jen otázka času,“ prohlásil Ben Sulayem.
Podle šéfa FIA by případné zavedení v roce 2030 vyžadovalo souhlas čtyř ze šesti současných výrobců pohonných jednotek. V roce 2031 by však federace mohla změnu prosadit i bez jejich podpory.
Navrhované motory V8 by měly obsahovat jen „velmi, velmi malé elektrifikace“, přičemž hlavní důraz by se měl přesunout zpět k jednoduchosti, nižší hmotnosti a emotivnějšímu projevu.
„Cílem bude menší složitost, ne jako teď. Získáte zvuk, méně komplexity a nižší hmotnost,“ uvedl Ben Sulayem.
Jeho slova tak jasně narážejí na současnou hybridní éru V6 turbo motorů, která se používá od roku 2014 a letos vstoupila do své třinácté sezony i s dalšími technickými úpravami.
Podle dostupných informací uvnitř paddocku ale není návrat k V8 jednoznačně přijatý a mezi výrobci panují rozdílné názory na další směřování technických pravidel.
Někteří konstruktéři dlouhodobě investovali obrovské prostředky do hybridních systémů a varují, že příliš rychlý odklon by mohl znamenat znehodnocení jejich technologického vývoje.
Zastánci návratu naopak argumentují tím, že jednodušší motory by mohly snížit náklady a přinést více závodění kolo na kolo.
„V8 přichází. Je to jen otázka času.“ zopakoval Ben Sulayem během svého vystoupení v Miami.
V zákulisí se zároveň diskutuje o tom, jak by případná změna ovlivnila zvukový charakter Formule 1, který je mezi fanoušky dlouhodobě citlivým tématem.
Součástí širší debaty je i směřování motorsportu k udržitelným palivům a otázka, jak skloubit ekologické cíle s návratem k emocionálnějším motorům.
Pokud by FIA skutečně prosadila návrat V8, šlo by o jeden z největších technických zlomů v moderní historii Formule 1 a zásadní změnu filozofie celého sportu.
Juan Pablo Montoya zpochybňuje šance na návrat Christiana Hornera do Red Bullu a poukazuje přitom i na jeho dlouhodobou nepřítomnost ve veřejném dění i paddocku Formule 1.
Mohammed Ben Sulayem připouští návrat V8 motorů do Formule 1, přičemž rozhodnutí o možné změně by mohlo padnout nejpozději do roku 2031.
Max Verstappen před startem 24 hodinovky na Nürburgringu upozornil, že jednou z jeho největších výzev bude zvládání hustého provozu na trati. Podle něj je právě práce v provozu na Nordschleife klíčová a výrazně odlišná od toho, na co je zvyklý z Formule 1.
Alpine F1 Team uvedl, že neustále sleduje nové možnosti partnerské spolupráce, čímž nepřímo podpořil spekulace o vstupu módní značky Gucci do Formule 1 od sezony 2027.
George Russell naznačil, jak by podle něj mohla vypadat budoucnost Formule 1. Pilot Mercedesu se zaměřil na možné úpravy, které by mohly proměnit samotný charakter závodění i vnímání celého sportu fanoušky, a zároveň poukázal na aspekty, které v moderní F1 postupně ztratily svou dřívější výraznost.
Max Verstappen se tento víkend postaví na start své premiéry v 24hodinovém závodě na Nürburgringu. Zájem o akci dosáhl historických rozměrů a poprvé v historii je vyprodáno, což potvrzuje jeho mimořádnou popularitu i mimo Formuli 1.
Rob Smedley upozorňuje na možné riziko, že Ferrari může sklouznout do negativní spirály vývoje, pokud nové upgrady nefungují podle očekávání. Napětí se zvýšilo po Velké ceně Miami, kde konkurence dokázala z nových úprav vytěžit znatelně větší výkonnostní zisk.
Toto Wolff upozorňuje na faktor, který podle něj může výrazně ovlivnit další vývoj kariéry Andrea Kimiho Antonelliho, a to mimo samotné dění na trati. Klíčové bude, jak si mladý jezdec poradí s rostoucím očekáváním a pozorností, která se kolem něj postupně vytváří.
Bývalý pilot Formule 1 a manažer Oscara Piastriho Mark Webber uvedl, že Max Verstappen je pro současnou Formuli 1 klíčovou postavou. Podle něj jeho výkony a rivalita výrazně přispívají k atraktivitě šampionátu.
Charles Leclerc se v nedávném vyjádření zaměřil na to, co podle něj stojí za dlouhodobou výkonností jeho týmového kolegy Lewis Hamilton. Monacký jezdec naznačil, že klíčové faktory Hamiltonovy kariéry nevycházejí pouze z rychlosti na trati, ale z celkového přístupu k práci v rámci týmu i závodního víkendu.
Nedávné úpravy pravidel Formule 1 sice jezdci přivítali pozitivně, podle Landa Norrise ale současný koncept vozů stále nefunguje ideálně. Úřadující mistr světa nevěří, že lze problémy vyřešit pouze drobnými změnami pravidel.
Güenther Steiner kritizuje slabý start Aston Martin F1 Team do sezony 2026 i přes výrazné investice a posily. Podle něj tým nemá pro nevýrazné výsledky „žádnou omluvu“.