Williams očekává stabilní bodování. James Vowles odhaluje harmonogram zlepšení

James Vowles věří, že Williams může po letní přestávce začít pravidelně bodovat. Klíčem má být navázání na dosavadní zlepšení a větší stabilita výkonů během závodních víkendů.
Williams vstupuje do druhé poloviny sezony s opatrným optimismem, že se mu podaří výrazněji stabilizovat výkonnost a pravidelněji se zapojovat do bojů o body. Šéf stáje James Vowles ale zároveň upozorňuje, že cesta vzhůru nebude okamžitá a bude záviset na tom, jak rychle tým zvládne přetavit technické novinky do reálného výkonu na trati a jak obstojí v těsně vyrovnaném středu pole.
První část roku přitom Williamsu příliš nevyšla. Komplikace při vývoji monopostu FW48 znamenaly ztrátu cenného času i omezené množství dat, která by jinak pomohla s laděním výkonu už od úvodu sezony. V týmu však panuje přesvědčení, že právě následující období může přinést výraznější posun, protože delší časové rozestupy mezi závody otevřely prostor pro intenzivnější vývoj a rychlejší implementaci nových řešení.
„Co vím je, že máme naplánovanou práci až do samotné letní přestávky a lehce i za ni a že po jejím dokončení bychom se měli dostat do takové komfortní pozice, kde budeme od té chvíle pravidelně bodovat každý víkend,“ uvedl James Vowles v pořadu The Vowles Verdict.
Tým navíc využil pětitýdenní pauzu mezi Japonskem a Miami k výraznější reorganizaci interních procesů a také k urychlení některých plánovaných technických úprav, které měly původně dorazit až v pozdější fázi sezony.
První pozitivní signál přišel už v Miami, kde se kombinace nových vylepšení a odlehčené specifikace vozu promítla do výsledků. Carlos Sainz i Alex Albon dojeli na bodovaných pozicích, což znamenalo první dvojité bodové umístění Williamsu v letošním roce.
„Do té doby si myslím, že bychom se měli postupně stále více přibližovat dokonalému víkendu, kdy dokážeme získat body, ale ne nutně být pátým nejrychlejším týmem,“ doplnil James Vowles, čímž poukázal na extrémní vyrovnanost středu pole.
Podle něj je současný boj spíše relativní než absolutní, kde rozhodují drobné rozdíly mezi jednotlivými týmy i schopnost maximálně využít každý závodní víkend. „Je to relativní hra vůči ostatním v tom, kolik výkonu dokážeme proti nim přinést na jednotlivých závodech,“ vysvětlil.
Zisk z Miami posunul Williams v šampionátu konstruktérů na osmé místo, kde se pohybuje v těsném kontaktu s Audi i Racing Bulls, což jen podtrhuje, jak malé rozdíly aktuálně ve středu pole panují.
V paddocku sílí přesvědčení, že sezona 2026 může patřit k nejvyrovnanějším v poslední době, protože rozdíly mezi týmy se dál stírají a boj ve středu pole je čím dál těsnější. Podobné hodnocení přichází i z konkurenčních týmů, kde na tuto tendenci upozorňují například Ayao Komatsu a Andrea Stella.
Williams se tak nachází v přechodné fázi mezi doháněním ztráty a budováním stabilnější výkonnosti, která by mu měla umožnit častější boj o body.
Následující odpovědi by měla přinést Velká cena Kanady na okruhu Gillese Villeneuvea, kde se ukáže, zda zlepšení z Miami představovalo jen jednorázový výkyv, nebo začátek dlouhodobějšího trendu.
Pokud se vývojový plán naplní, Williams by mohl v závěru sezony přejít od občasných bodových zisků k pravidelnému sbírání výsledků v top desítce, což je dlouhodobý cíl, který James Vowles v projektu v Grove opakovaně zdůrazňuje.
