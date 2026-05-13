Budoucnost Christiana Hornera je stále nejistá. Ohledně Red Bullu má Montoya jasno

Juan Pablo Montoya zpochybňuje šance na návrat Christiana Hornera do Red Bullu a poukazuje přitom i na jeho dlouhodobou nepřítomnost ve veřejném dění i paddocku Formule 1.
Red Bull před rokem šokoval paddock rozhodnutím okamžitě ukončit spolupráci s Christianem Hornerem. Tým z Milton Keynes tehdy bez dlouhého vysvětlování oznámil konec svého dlouholetého šéfa a zároveň povýšil Laurenta Mekiese z Racing Bulls do role nového týmového principála.
Právě Mekiesův nástup podle mnohých přinesl do týmu nový impuls. Red Bull se po turbulentním období dokázal stabilizovat a Max Verstappen znovu vstoupil do boje o titul, přestože v jednu chvíli ztrácel více než sto bodů. Nizozemec nakonec dokázal sezonu proměnit v další mistrovský útok.
Zatímco Red Bull se posunul dál, spekulace kolem Hornerovy budoucnosti neutichají. Bývalý jezdec Formule 1 Juan Pablo Montoya je ale přesvědčený, že návrat k rakouské stáji nepřipadá v úvahu. Podle něj by něco takového vedení týmu jednoduše nedovolilo.
„Hrdost Red Bullu by Hornerův návrat nikdy nepřipustila,“ prohlásil Montoya. Kolumbijec zároveň dodal, že zkušený Brit by mohl být mnohem větším přínosem pro jiné týmy na startovním roštu.
„Pro týmy jako Alpine, Aston Martin nebo Haas by angažování někoho jako Christian mohlo být správným řešením v mnoha směrech,“ myslí si bývalý pilot Williamsu a McLarenu. Podle něj Horner stále patří mezi nejzkušenější manažery moderní Formule 1 a jeho zkušenosti by mohly pomoci zejména týmům hledajícím nový směr.
Montoya při hodnocení situace připomněl také návrat Flavia Briatoreho. Ital se po dlouhé pauze znovu objevil v zákulisí Formule 1 a rychle začal ovlivňovat dění uvnitř Alpine.
„Dobrým příkladem je Briatore. Flavio byl ze sportu pryč asi dvacet let. Vrátil se a ať už si o tom myslí kdo chce co chce, auta začala jezdit lépe,“ uvedl Montoya. Podle něj je právě Briatore důkazem, že zkušený manažer může mít okamžitý dopad i po dlouhé absenci.
Montoya navíc vyzdvihl Briatoreho podíl na vyjednávání spolupráce s Mercedesem. „Okamžitě zařídil dohodu s Mercedesem,“ dodal bývalý jezdec F1, který v podobném duchu vidí i potenciální Hornerův návrat do paddocku — ovšem v jiných barvách než Red Bullu.
Do diskuse o budoucnosti Christiana Hornera se nově vložil také prezident FIA Mohammed Ben Sulayem, který dává otevřeně najevo, že by bývalého šéfa Red Bullu rád znovu viděl ve Formuli 1.
Ben Sulayem připomněl, že Horner byl dlouhé roky jednou z nejvýraznějších osobností šampionátu a výrazně se podílel na úspěších Red Bullu. Zároveň naznačil, že kritika, která Hornera během kariéry provázela, byla do značné míry důsledkem jeho dominance.
„Přivítali bychom ho zpět a někdo jako on si svou cestu vždy najde,“ prohlásil prezident FIA. Přiznal také, že s Hornerem zůstává v pravidelném kontaktu a věří, že návrat bývalého týmového principála je jen otázkou času.
„Chce se vrátit. Jak jsem říkal, pravidelně spolu mluvíme a mám pocit, že se vrátí. Až se vrátí, bude to, jako kdyby byl jen na dovolené,“ dodal Ben Sulayem. Podle šéfa FIA tak Horner rozhodně neřekl Formuli 1 poslední slovo.
