Oficiálně: Gianpiero Lambiase míří do McLarenu: Red Bull potvrzuje jeho odchod

McLaren potvrdil příchod Gianpiera Lambiaseho a zároveň vymezil jeho konkrétní roli v týmu, čímž ukončil spekulace o jeho pozici. Zkušený inženýr má posílit technické zázemí a komunikaci, aniž by narušil stávající strukturu stáje.
Už od ranních hodin se šířily spekulace o možném odchodu Gianpiera Lambiaseho z Red Bullu do McLarenu. Zprávy, které zpočátku působily jako neověřené zákulisní informace, postupně nabývaly konkrétní podoby, až je nakonec oba týmy oficiálně potvrdily.
Red Bull přichází o jednu z klíčových osobností svého závodního zázemí, zatímco McLaren naopak posiluje v oblasti, která zásadně ovlivňuje výkonnost na trati i celkový průběh závodního víkendu.
Britsko-italský inženýr má v novém působišti zastávat roli šéfa závodních operací a bude podřízen šéfovi týmu Andreovi Stellovi. Tato pozice už v týmu existuje, dosud ji ale vedle své hlavní funkce vykonával právě Stella.
„McLaren Racing s potěšením oznamuje, že Gianpiero Lambiase se připojí k týmu McLaren Mastercard Formula 1 jako šéf závodních operací a bude podřízen šéfovi týmu Andreovi Stellovi,“ uvedl mluvčí týmu.
Tým zároveň zdůraznil kontinuitu řízení a jasné rozdělení kompetencí: „Role šéfa závodních operací již v organizační struktuře týmu existuje a zahrnuje celkové vedení závodního týmu. Tyto povinnosti v současnosti zastává Andrea Stella vedle své role šéfa týmu.“
Lambiase má být podle vedení dalším dílkem do širší skládačky posilování: „Lambiase je nejnovější posilou, jejímž cílem je posílit a podpořit talent, který v McLaren Mastercard existuje, a zároveň potvrdit dlouhodobý závazek týmu upevnit svou pozici týmu schopného vyhrávat šampionáty.“
Zajímavý je i širší kontext jeho příchodu. V McLaren se znovu setká s bývalými kolegy, což má podle týmu potvrzovat jeho vysokou hodnotu na trhu.
„Schopnost týmu přilákat a udržet špičkové talenty… je důkazem strategické vize a kultury, které jsou pevně zakotveny v týmu McLaren Mastercard F1,“ uvedl tým s odkazem na vedení v čele se Zakem Brownem a Andrea Stellou.
Prohlášení zároveň působí jako snaha uklidnit spekulace o tom, že by Gianpiero Lambiase mohl v budoucnu převzít roli šéfa týmu.
V zákulisí ale dál zůstává otázka, jestli jeho nová pozice není přípravou na případné povýšení, pokud by se Stella někdy rozhodl odejít.
Důležitou roli hraje i načasování celého přesunu. Lambiase má totiž smlouvu u Red Bull Racing až do roku 2028, takže jeho odchod nebude okamžitý.
„Tým se těší, až přivítá Gianpiera Lambiaseho po vypršení jeho stávající smlouvy, nejpozději v roce 2028,“ uvedl McLaren.
Red Bull Racing zároveň potvrdil, že Gianpiero Lambiase odejde z týmu v roce 2028 po vypršení své stávající smlouvy. Do té doby má nadále působit ve své současné roli vedoucího závodního oddělení i závodního inženýra Max Verstappen.
McLaren potvrdil příchod Gianpiera Lambiaseho a zároveň vymezil jeho konkrétní roli v týmu, čímž ukončil spekulace o jeho pozici. Zkušený inženýr má posílit technické zázemí a komunikaci, aniž by narušil stávající strukturu stáje.
