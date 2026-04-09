Dlouholetý závodní inženýr Gianpiero Lambiase, klíčová postava úspěchů Maxe Verstappena, zvažuje odchod z Red Bullu a údajně se chystá zamířit do McLarenu.
Gianpiero Lambiase, dlouholetý závodní inženýr Max Verstappen, stojí za jedním z nejstabilnějších partnerství ve Formuli 1. S Verstappenem spolupracuje už od jeho příchodu do Red Bull Racing a jejich souhra sehrála klíčovou roli v dominanci nizozemského šampiona. Nyní se objevují spekulace, že by Lambiase mohl zamířit do McLarenu.
Podle spolehlivých nizozemských médií se zprávy o možném odchodu Lambiase do McLarenu objevily už ve čtvrtek ráno. Zahraniční zdroje zároveň uvádějí, že by měl do Wokingu zamířit na velmi výhodnou smlouvu.
Přestup by však neměl být okamžitý. Zdroje naznačují, že jeho současný kontrakt s Red Bullem platí pravděpodobně až do roku 2028, což dává oběma týmům čas se na změnu připravit.
Není zatím jasné, jakou roli by Lambiase v McLarenu zastával. Spekuluje se dokonce o možné náhradě za současného šéfa týmu Andrea Stella, ale nic z toho zatím nebylo oficiálně potvrzeno.
V minulosti byl Lambiase spojován i s přestupem do Aston Martinu, kde měl působit po boku Adriana Neweyho. Tento scénář však podle všeho už není aktuální.
Podle dostupných informací Lambiase v McLarenu nepřevezme nejvyšší manažerskou roli. Měl by nastoupit jako zkušený závodní inženýr, kde naplno využije své schopnosti v oblasti strategie i přímé komunikace s jezdcem.
Současný šéf týmu Andrea Stella zatím ve funkci zůstává, přesto se spekuluje, že by mohl od roku 2028 působit jako šéf Ferrari.
Odchod Lambiaseho zapadá do širších změn, které v poslední době v Red Bullu probíhají. Nedávno tým opustil i dlouholetý mechanik Maxe Verstappena, Ole Schack, jenž zmínil, že za rozhodnutím stála změna atmosféry po odvolání bývalého šéfa Christiana Hornera.
Tyto změny souvisí také s novým vedením rakouských akcionářů. Oliver Mintzlaff jmenoval Laurenta Mekiese novým šéfem týmu, což odstartovalo širší reorganizaci uvnitř stáje.
Pro Verstappena by odchod jeho klíčového inženýra mohl mít citelný dopad. Je zvyklý na sehranou komunikaci a rychlá strategická rozhodnutí během závodů, takže změna může krátkodobě ovlivnit jeho výkon a výsledky týmu.
Žádný z týmů – Red Bull Racing, Ferrari ani McLaren – zatím odchod Lambiase oficiálně nepotvrdil. Situace se bude vyvíjet v následujících měsících a je pravděpodobné, že další detaily o jeho roli se objeví postupně.
Alpine A526 se podle Stevea Nielsena jeví jako dobře vyvážený vůz, který dokáže konkurovat ve středu pole. Přesto tým upozorňuje, že existuje zásadní slabina, kterou je třeba řešit.
Dlouholetý závodní inženýr Gianpiero Lambiase, klíčová postava úspěchů Maxe Verstappena, zvažuje odchod z Red Bullu a údajně se chystá zamířit do McLarenu.
Dvacetipětiletý jezdec zůstal bez plnohodnotného závodního sedadla poté, co ho Red Bull na konci sezóny 2025 propustil, a od té doby hledá novou příležitost ve Formuli 1.
Aston Martin sice trpí výraznými ztrátami rychlosti na rovinkách, nicméně Lance Stroll upozorňuje, že problém týmu nespočívá pouze v jednotce Honda.
Lewis Hamilton upozornil na nenápadný, ale potenciálně klíčový prvek výkonnosti Mercedesu, který budí pozornost v paddocku. Oscar Piastri k tomu přidal vlastní postřeh z Číny, podle nějž se za rychlostí na rovinkách skrývá více faktorů, než by se na první pohled mohlo zdát.
Odchod Jonathana Wheatleyho z Audi rozpoutal spekulace o změnách v paddocku. Christian Horner, dlouholetý šéf Red Bullu, zůstává v centru pozornosti a podle odborníků by mohl převzít vedení týmu Audi.
Formule 1 se v polovině dubna vrací na německý Nürburgring, kde během neoficiální „jarní přestávky“ proběhne testování. Do akce se zapojí týmy McLaren a Mercedes, které využijí pauzu v kalendáři k dalšímu vývoji svých monopostů.
Sedminásobný mistr světa Formule 1, Lewis Hamilton, vyrazil do ulic Tokia, kde spojil motorsport s adrenalinem. Za volantem legendárního Ferrari F40 předvádí driftovací show mezi ikonickými filmovými vozy a nechybí ani překvapivé cameo Kim Kardashian.
Po přestupu do Mercedesu se George Russell místo očekávaných triumfů spíše potýkal s neúspěchy, přesto však nikdy neztratil víru, že jeho tým mu jednoho dne poskytne vůz schopný bojovat o vítězství i mistrovské tituly.
McLaren jezdec Oscar Piastri vyzval FIA, aby přehodnotila pravidla F1 pro sezonu 2026 kvůli bezpečnosti po nehodě Olivera Bearmana na Japonské Grand Prix. Podle něj by změny měly minimalizovat rizika podobných incidentů v budoucnu.
Sezona F1 2026 pro Aston Martin začala obtížně. Jejich monopost AMR26, poháněný jednotkou od Hondy, se od prvních testů potýká s výraznými vibracemi, které brání týmu v nasbírání potřebného počtu kilometrů a zpomalují vývoj vozu. Koji Watanabe z Hondy prozradil podrobnější detaily.
Lewis Hamilton začal sezonu 2026 ve výrazně lepší formě než před rokem a povedlo se mu získat první pódium s Ferrari, čímž naznačil, že tým je zpět konkurenceschopný.