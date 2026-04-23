Odchod Maxe Verstappena by F1 uškodil, varují jezdci Mclarenu

Oba jezdci McLarenu vnímají případný odchod Maxe Verstappena jako významnou ránu pro Formuli 1. Lando Norris zároveň naznačuje, že situace kolem jeho budoucnosti nemusí být tak vyhrocená, jak se v paddocku spekuluje.
Budoucnost Maxe Verstappena ve Formuli 1 zůstává jedním z hlavních témat paddocku, přičemž rostoucí kritika nových pravidel pro rok 2026 otevírá otázku, jak dlouho ještě čtyřnásobný šampion v šampionátu setrvá.
Nová technická éra, která klade výrazný důraz na energetický management, se totiž nesetkala s nadšením a právě Verstappen patří mezi její nejhlasitější odpůrce.
Podle něj současný směr omezuje přirozený závodní styl jezdců, kdy už není možné jet naplno v každé fázi kvalifikace či závodu, což vede k taktizování a proměnlivému tempu v soubojích na trati.
Současně se Nizozemec čím dál častěji objevuje i mimo F1, například v závodech GT3, kde hledá jiný typ závodního naplnění.
V posledních týdnech sám Verstappen naznačil, že stojí před zásadními osobními rozhodnutími, když uvedl, že si musí ujasnit řadu věcí ve svém soukromém i sportovním životě.
Na případné dopady jeho možného odchodu už reagují i soupeři, kteří si velmi dobře uvědomují, jak klíčovou postavou současné Formule 1 je.
Oscar Piastri upozorňuje, že případný odchod Maxe Verstappena by nezasáhl jen sportovní výsledky, ale i celkové vnímání Formule 1 navenek. „Byla by škoda, kdyby k tomu skutečně došlo,“ dodává s tím, že by takový scénář mohl šampionát oslabit i z pohledu prestiže a atraktivity.
„Je zřejmé, že Red Bull momentálně nevypadá jako nejkonkurenceschopnější vůz,“ dodal s tím, že Verstappenův tým je v Poháru konstruktérů až šestý, „ale myslím, že na pravidlech se samozřejmě pracuje, i když si vyžádala poměrně hodně úprav a jsou rozhodně složitější.“
„Pro sport by byla škoda Maxe ztratit, zvlášť v této fázi jeho kariéry. Pro celý motorsport by to byla velká ztráta. My jako jezdci chceme závodit proti těm nejlepším a dokazovat si proti nim svou úroveň. Max v posledních deseti letech ukázal své kvality a zejména v posledních pěti či šesti letech byl podle mě měřítkem pro všechny ostatní.“
Podobně situaci vnímá i jeho týmový kolega Lando Norris, který zdůrazňuje nejen Verstappenovy výsledky, ale i jeho význam pro samotné závodění. „Pro sport by to byla škoda, byla by to ztráta, pokud by k tomu došlo,“ uvedl Norris.
„Byla by to pro nás škoda, protože i když nám občas výrazně komplikuje život, je s ním na trati vždy zábava závodit a je skvělé mít možnost soupeřit s někým, kdo má na kontě čtyři mistrovské tituly. Vždy chcete závodit proti těm nejlepším na světě a on mezi ně rozhodně patří.“
Norris zároveň ocenil Verstappenův přístup k závodění i životu mimo Formuli 1, protože Nizozemec si po letech plného soustředění na F1 dovoluje zkoušet i jiné závodní disciplíny.
„Max si zasloužil právo dělat si, co chce,“ zdůraznil Norris. „Má čtyři tituly a vždycky byl takový, to není jen záležitost poslední doby. Vždycky byl otevřený v tom, co si myslí, ať už s tím souhlasíte, nebo ne. Je sám sebou a myslím, že to je dobrý způsob, jak žít svůj život.“
„Pro sport by to byla ztráta, ale upřímně mě baví sledovat GT závody o víkendech. Pokud mi to dává možnost ho sledovat i v jiných kategoriích, je to pro mě vlastně pozitivní věc.“
„Byla by to škoda. Ale zároveň řídil některé z nejlepších aut, která kdy vznikla. Je to relativní, protože když vidíte nové jezdce, kteří přicházejí do Formule 1 poprvé, tak jsou z aut nadšení. My, kteří máme zkušenost s předchozími roky, máme s čím srovnávat. Je to vždy relativní, ale doufám, že se věci budou dál zlepšovat.“
Verstappen přitom dlouhodobě dává najevo, že ho neláká honba za historickými rekordy Formule 1 ani dlouhá kariéra až do čtyřiceti let, jako v případě některých legend.
Přesto Norris věří, že jeho odchod není na pořadu dne: „Řekl, že teď chce získat pátý titul, takže si myslím, že zůstane déle, než si lidé myslí.“
