Rotující zadní křídlo v akci. Ferrari v Monze v rámci filmovací dne testovalo

Ferrari v Monze absolvovalo filmovací den, během kterého testovalo nové rotující zadní křídlo patřící mezi nejodvážnější aerodynamické koncepty posledních let. Několika fanouškům se podařilo zachytit pár záběrů a fotografií přímo u tratě.
Ferrari se v úvodu roku 2026 rozhodlo experimentovat s poměrně odvážným konceptem zadního křídla, kterému se mezi fanoušky začalo přezdívat „macarena“.
Poprvé se tento prvek objevil už během předsezónních testů v Bahrajnu, kde tým zkoušel jeho základní chování v ostrých podmínkách.
Zájem vzbudilo hlavně to, že nejde o běžné řešení DRS, ale o mechanismus, který mění tvar a polohu celé zadní části křídla. Ferrari tak zkoušelo posunout hranice aerodynamiky směrem, který zatím není v F1 běžný.
Do ostrého startu sezóny v Austrálii ale tento prvek nakonec nezařadilo, což naznačovalo, že vývoj ještě není plně dokončený. O několik týdnů později se však „rotující“ křídlo znovu objevilo, tentokrát při Velké ceně Číny, kde ho dostali k dispozici oba piloti, Charles Leclerc i Lewis Hamilton.
Právě tam ale přišel i první výraznější problém. Hamilton dostal v prvním tréninku po smyk, který naštěstí vychytal. Sám situaci později komentoval poměrně otevřeně: „možná to bylo trochu předčasné,“ uvedl s tím, že podobně komplexní řešení ještě nemusí být připravené na ostrý závodní provoz.
Ferrari následně během víkendu ustoupilo a vrátilo se ke klasickému DRS řešení, které je stabilnější a předvídatelnější.
Po čínském víkendu se kolem inovativního křídla na čas rozhostilo ticho, až do aktuálního filmovacího dne v Monze. Tam se Ferrari rozhodlo znovu vytáhnout nové křídlo do akce.
Navzdory opatřením se několika fanouškům podařilo dostat relativně blízko k trati v Monze a zachytit průjezd Ferrari s rotujícím zadním křídlem. Na krátkých záběrech je patrné, jak se mechanismus při deaktivaci aktivní aerodynamiky plynule vrací do standardní polohy na hlavní rovince.
Filmovací den v Monze tak nebyl jen marketingovou povinností, ale i dalším testem v reálných podmínkách. Tým využil omezených 200 kilometrů na maximum, aby získal data o chování nového řešení.
Současně Ferrari testovalo i balík a půl vylepšení, který by měl přivézt na následující Velkou cenu v Miami výrazný balík vylepšení, jak avizuje šéf týmu Fred Vasseur.
Výrazné úpravy se dotknou především aerodynamiky, jak uvádějí reportéři magazínu AutoRacer. Přepracované přední křídlo má nově zachovat jen centrální strukturu, zatímco zbytek konceptu prochází zásadní revizí. Změny se týkají také podlahy, zadní části vozu i oblasti kolem výfukového difuzoru, kde má být hlavním cílem zvýšení přítlaku. Do vývoje spadá i upravené řešení rotujícího zadního křídla.
Tým zároveň pracuje na technických detailech, jako je zdokonalení hydraulického systému a nové aerodynamické prvky v oblasti halo, kde mají přibýt deflektory pro lepší proudění vzduchu. Významnou roli hraje i snižování hmotnosti, protože odlehčení interních komponentů by mohlo monopost dostat pod minimální limit a umožnit přesnější práci s rozložením váhy.
V Maranellu ale dobře vědí, že podobně ambiciózní balíky úprav v minulosti nepřinesly okamžitý průlom. O to větší důraz je nyní kladen na to, aby se data ze simulací a větrného tunelu konečně shodovala s realitou na trati.
Ferrari má přitom jasně stanovený cíl. Co nejrychleji stáhnout ztrátu na Mercedes a postupně se zapojit do boje o vítězství v závodech i vyšší příčky v šampionátu, kde se očekává velmi vyrovnaný souboj.
Zajímavé je i to, že původně měly některé novinky dorazit už v Bahrajnu, ale tamní Velká cena byla z kalendáře vyřazena. Ferrari tak muselo plán vývoje částečně přepracovat.
Testovací jízdy ale neprobíhají jen u Ferrari – aktivní jsou i další týmy. Podle dostupných informací a zveřejněných záběrů absolvoval ve stejný den filmovací jízdu také Red Bull, přičemž Max Verstappen byl viděn za volantem monopostu RB22 na okruhu Silverstone.
