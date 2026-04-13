Mattia Binotto upozorňuje na oblasti, kde může Audi dále posouvat své výkony vpřed. Zároveň naznačuje, že probíhající pauza v kalendáři může být důležitým obdobím pro interní práci a další vývoj směrem do sezony.
Vstup Audi do Formule 1 patří mezi nejvíce sledované projekty nové éry šampionátu. Klíčová osobnost projektu Mattia Binotto otevřeně popisuje, že tým zatím naráží na očekávané problémy spojené s novým továrním programem a hledá oblasti, kde může nejrychleji zlepšit výkon.
Po prvních třech závodech sezony se ukazuje, že Audi se zatím nedokáže pravidelně měřit s čelními týmy. Největší část ztráty pochází z pohonné jednotky, která má zásadní vliv na rychlost na rovinkách i celkovou stabilitu monopostu.
Mattia Binotto uvedl pro F1.com, že největší část ztráty výkonu ve srovnání s čelními týmy pochází z oblasti pohonné jednotky. Podle něj právě zde leží hlavní prostor pro zlepšení a největší výkonnostní deficit.
Zároveň zdůraznil, že tento stav nebyl pro tým překvapením. Vývoj zcela nové pohonné jednotky je podle něj dlouhodobě náročný proces, se kterým počítali už od začátku projektu. Situaci tak neberou jako zklamání, ale jako přirozenou součást vývoje a fakt, se kterým je potřeba pracovat.
Podle něj nejde o krátkodobý problém, ale o přirozenou součást dlouhodobého budování konkurenceschopného továrního týmu. „Věděli jsme, že to bude největší výzva. Věděli jsme, že právě tam je největší prostor pro zlepšení, protože ten rozdíl je výrazný, hlavně v oblasti pohonné jednotky. Máme ale plány, jak ji dál vyvíjet,“ vysvětluje.
Projekt Audi ve Formuli 1 tak počítá s dlouhodobým horizontem, který má vyústit v plnou konkurenceschopnost kolem roku 2030. „Je to součást naší cesty. Stanovili jsme si cíl pro rok 2030 a nebylo to náhodou, věděli jsme, jak dlouho to bude trvat. Soustředíme se na to, kde jsme teď a co je potřeba udělat,“ dodal Binotto.
Zároveň upozorňuje, že nejde jen o samotný výkon motoru. „Nejde jen o výkon. Jde také o energetickou efektivitu, práci s energií, ale i o ovladatelnost samotné pohonné jednotky,“ říká. Podle něj se problémy projevují i v chování vozu: „Když mluvíme o ovladatelnosti, jde i o řazení, které je pro nás v tuto chvíli velmi tvrdé.“
To pak ovlivňuje stabilitu vozu při jízdě. „Auto je nestabilní při brzdění i při akceleraci kvůli tvrdému řazení. Možná ani poměry převodů nejsou ideální,“ uvedl.
Celkově to podle něj může mít výrazný dopad na výkon: „Když se to všechno sečte, tedy výkon a ovladatelnost, může to dělat až sekundu na kolo.“
Zároveň ale zdůrazňuje, že šasi už funguje dobře. „Myslím, že samotné auto, tedy šasi, jsme odvedli dobrou práci. Většina ztráty je v pohonné jednotce. Ale zvládneme to,“ dodal optimisticky.
K využití aktuální pauzy říká: „Je to pro nás skvělá příležitost, protože od zimních testů jsme byli soustředěni hlavně na řešení problémů a přípravu na další závody.“
Zároveň ale přiznává, že to brzdilo vývoj: „Příprava na závody nám zabrala hodně času. Když jste plně zaneprázdněni řešením problémů, nemůžete se věnovat vývoji tak, jak byste chtěli.“
Proto má současná pauza velký význam: „Tato dubnová přestávka, která vlastně není úplně přestávkou, bude pro nás velmi důležitá. Pomůže nám znovu se zaměřit na vývoj a nejen na řešení problémů, ale i na skutečný posun vpřed,“ uzavřel Binotto.
David Coulthard se pozastavil nad tím, jak byla nedávná situace kolem mediálních povinností v Suzuce následně řešena. Podle něj může celý případ vyvolávat otázky ohledně toho, jak jednotně jsou v prostředí Formule 1 uplatňována pravidla a postupy.
Carlos Sainz Jr. kritizuje proměnu kvalifikačních kol ve Formuli 1, která podle něj omezuje přirozený závodnický instinkt. Tvrdí, že důraz na data a přesné načasování vytlačuje dřívější spontánnost a odvahu jezdců.
Aston Martin si připsal dramatické vítězství v samotném závěru úvodního závodu série GT World Challenge. Svoji premiéru má za sebou i Lance Stroll, který doplatil na několika okolností.
Carlo Santi zůstane závodním inženýrem Lewis Hamilton u Scuderia Ferrari i po jarní přestávce. Spolupráce bude pokračovat minimálně při Miami Grand Prix.
Jos Verstappen odhalil zákulisí odchodu Gianpiera Lambiaseho do McLarenu a uvedl, že o jeho přesunu věděl už nějakou dobu. Zároveň naznačil, že rozhodnutí ovlivnil i tábor Max Verstappena.
McLaren posílí své technické zázemí o zkušeného závodního inženýra Gianpiera Lambiaseho z Red Bullu. Šéf McLarenu Zak Brown vyjádřil naději, že nová spolupráce může týmu pomoci v dalším rozvoji ve Formuli 1.
Lewis Hamilton se ve Fioranu zapojil do dvoudenních testů pneumatik, kde pomáhá s vývojem nových směsí pro následující rok.
FIA uvedla, že první ze série jednání o možných úpravách pravidel pro sezonu 2026 v rámci Formule 1 proběhl ve znamení „konstruktivního dialogu o složitých tématech“.
Lewis Hamilton stojí před naléhavým úkolem zjistit, co způsobilo výrazný pokles výkonu během závodu na Suzuce. Pro něj i tým Scuderia Ferrari bude klíčové problém rychle identifikovat a odstranit, pokud chtějí v dalších závodech bojovat o přední příčky.
McLaren potvrdil příchod Gianpiera Lambiaseho a zároveň vymezil jeho konkrétní roli v týmu, čímž ukončil spekulace o jeho pozici. Zkušený inženýr má posílit technické zázemí a komunikaci, aniž by narušil stávající strukturu stáje.
Alpine A526 se podle Stevea Nielsena jeví jako dobře vyvážený vůz, který dokáže konkurovat ve středu pole. Přesto tým upozorňuje, že existuje zásadní slabina, kterou je třeba řešit.