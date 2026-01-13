Alpine se po vzájemné dohodě rozloučí s Jackem Doohanem, který nebude součástí týmu od sezóny 2026. Končí tak kapitola jezdce vychovaného akademií Alpine a obě strany se otevírají novým směrům do budoucna.
Jack Doohan a tým Alpine se po vzájemné dohodě rozcházejí a australský jezdec nebude pokračovat v barvách stáje z Enstone v sezóně 2026. Uzavírá se tak kapitola, která začala už v době jeho působení ve Formuli 2 a vyvrcholila premiérovým startem ve Formuli 1 na Velké ceně Abú Zabí v roce 2024.
Doohan byl dlouhodobě považován za jeden z největších talentů akademie Alpine a stal se jejím prvním členem, který se dokázal prosadit až do závodního kokpitu F1. Debut v Abú Zabí mu měl poskytnout výhodu před jeho první kompletní sezónou v roce 2025, jenže realita byla výrazně náročnější.
Alpine mezitím rozšířil jezdecký program o několik rezervních pilotů, mezi nimi i Franca Colapinta, čímž se výrazně zvýšil vnitřní tlak. Doohan se v přímém srovnání s Pierrem Gaslym trápil. V kvalifikacích ho porazil pouze dvakrát z osmi pokusů a v polovině těchto měření ztrácel více než šest desetin sekundy. Jeho nejlepší nedělní výsledek bylo třinácté místo, které nestačilo k upevnění pozice v týmu.
Vedení Alpine proto přistoupilo ke změně a Colapinta povýšilo na závodního jezdce, zatímco Doohan se vrátil do role rezervního pilota. Sám Australan později přiznal, že šlo o velmi těžký moment, se kterým se musel vyrovnat nejen po sportovní, ale i osobní stránce.
Nyní se dvaadvacetiletý jezdec rozhodl vydat jiným směrem. Alpine mu umožnil hledat nové příležitosti mimo Formuli 1 a ve hře je jeho možné angažmá v japonské Super Formuli u týmu Kondo Racing. Tento krok zatím nebyl oficiálně potvrzen, mimo jiné i kvůli komplikovanému testu na Suzuce, kde Doohan třikrát havaroval na stejném místě.
Tým své rozhodnutí potvrdil oficiálním prohlášením, v němž oznámil, že se s Jackem Doohanem dohodl na ukončení spolupráce pro sezónu 2026 a umožní mu věnovat se dalším kariérním příležitostem. Zároveň připomněl jeho premiéru ve Formuli 1 v Abú Zabí a poděkoval mu za čtyři roky profesionality a nasazení.
Alpine tím uzavírá jednu kapitolu svého juniorského programu, zatímco Doohana čeká důležité rozhodování o další kariérní cestě. Přestože se jeho sen o dlouhodobém místě ve Formuli 1 zatím nenaplnil, možnosti ve světě profesionálního motorsportu pro něj zůstávají otevřené.
Cadillac vstupuje do testů Formule 1 v Barceloně s ambicí zaujmout a udělat výrazný dojem svým novým designem. Tým se soustředí nejen na výkon, ale i na vizuální stránku, která má signalizovat jeho vážné ambice v šampionátu.
Stefano Domenicali, prezident Formule 1 a bývalý šéf Ferrari, vyzývá tým, aby do sezóny 2026 vstoupil s pozitivní energií a jasným plánem. Podle něj je nyní pro Ferrari klíčové připravit se na nadcházející výzvy a neztratit motivaci.
Romain Grosjean se znovu setkal s helmou, která mu v roce 2020 při děsivé nehodě v Bahrajnu zachránila život. Tento moment je silnou připomínkou toho, jak zásadní roli hraje moderní bezpečnost ve Formuli 1.
George Russell se netají úlevou nad tím, že se Formule 1 posunula dál od éry výrazného ground effectu. Při zpětném ohlédnutí připomněl, jak extrémní fyzickou zátěž tehdejší monoposty představovaly, a popsal období, kdy se spolu s Lewisem Hamiltonem snažili na vlastní kůži upozornit na limity, na které je technická koncepce vozů dostávala.
Lando Norris se v novém vlogu vrací k týdnu, který mu přinesl titul mistra světa Formule 1. V emotivním ohlédnutí popisuje závěrečné okamžiky rozhodujícího závod.
Williams pokračuje v tichém, ale cíleném budování své budoucnosti s ambicí vrátit se mezi špičku Formule 1. Tradiční tým postupně připravuje půdu pro další fázi svého vývoje, jejíž detaily si zatím pečlivě střeží.
Isack Hadjar usedl za volant rally‑raidového Fordu Raptor T1+ po boku dakarského jezdce Mitcha Guthrieho Jr. a během časovky si vyzkoušel náročný terén, získal cenné zkušenosti a ukázal svou schopnost rychle se adaptovat mimo závodní okruhy.
Nico Hülkenberg ocenil úsilí týmu Audi poté, co stáj z Ingolstadtu poprvé vyjela na trať s novým monopostem pro sezónu 2026.
Po náročné sezoně u Ferrari Lewis Hamilton otevřeně reagoval na své kritiky. Ralf Schumacher k jeho slovům přináší svůj pohled a drobnou radu do budoucna.
Na sociálních sítích se v pátek objevily záběry pořízené fanoušky, které zachycují natáčecí den týmu Audi F1 na okruhu Circuit de Barcelona-Catalunya.
Aston Martin tvrdí, že už má jasnou představu o podobě své sezony 2026 ve Formuli 1. Tým podle dostupných informací intenzivně pracuje na přípravě vozu a strategie, aby byl od začátku sezony konkurenceschopný a dokázal reagovat na nové technické regulace.