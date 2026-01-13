Jack Doohan končí u Alpine. Ve hře je překvapivý přesun mimo Formuli 1

Jack Doohan
Jack Doohan, foto: Alpine F1 Team
Josef Mráček VČERA 16:14
Alpine se po vzájemné dohodě rozloučí s Jackem Doohanem, který nebude součástí týmu od sezóny 2026. Končí tak kapitola jezdce vychovaného akademií Alpine a obě strany se otevírají novým směrům do budoucna.

Jack Doohan a tým Alpine se po vzájemné dohodě rozcházejí a australský jezdec nebude pokračovat v barvách stáje z Enstone v sezóně 2026. Uzavírá se tak kapitola, která začala už v době jeho působení ve Formuli 2 a vyvrcholila premiérovým startem ve Formuli 1 na Velké ceně Abú Zabí v roce 2024.

Doohan byl dlouhodobě považován za jeden z největších talentů akademie Alpine a stal se jejím prvním členem, který se dokázal prosadit až do závodního kokpitu F1. Debut v Abú Zabí mu měl poskytnout výhodu před jeho první kompletní sezónou v roce 2025, jenže realita byla výrazně náročnější.

Alpine mezitím rozšířil jezdecký program o několik rezervních pilotů, mezi nimi i Franca Colapinta, čímž se výrazně zvýšil vnitřní tlak. Doohan se v přímém srovnání s Pierrem Gaslym trápil. V kvalifikacích ho porazil pouze dvakrát z osmi pokusů a v polovině těchto měření ztrácel více než šest desetin sekundy. Jeho nejlepší nedělní výsledek bylo třinácté místo, které nestačilo k upevnění pozice v týmu.

Šéf Formule 1 Stefano Domenicali

Stefano Domenicali vyzývá Ferrari k jasnému plánu pro nadcházející sezónu

Vedení Alpine proto přistoupilo ke změně a Colapinta povýšilo na závodního jezdce, zatímco Doohan se vrátil do role rezervního pilota. Sám Australan později přiznal, že šlo o velmi těžký moment, se kterým se musel vyrovnat nejen po sportovní, ale i osobní stránce.

Nyní se dvaadvacetiletý jezdec rozhodl vydat jiným směrem. Alpine mu umožnil hledat nové příležitosti mimo Formuli 1 a ve hře je jeho možné angažmá v japonské Super Formuli u týmu Kondo Racing. Tento krok zatím nebyl oficiálně potvrzen, mimo jiné i kvůli komplikovanému testu na Suzuce, kde Doohan třikrát havaroval na stejném místě.

Tým své rozhodnutí potvrdil oficiálním prohlášením, v němž oznámil, že se s Jackem Doohanem dohodl na ukončení spolupráce pro sezónu 2026 a umožní mu věnovat se dalším kariérním příležitostem. Zároveň připomněl jeho premiéru ve Formuli 1 v Abú Zabí a poděkoval mu za čtyři roky profesionality a nasazení.

Alpine tím uzavírá jednu kapitolu svého juniorského programu, zatímco Doohana čeká důležité rozhodování o další kariérní cestě. Přestože se jeho sen o dlouhodobém místě ve Formuli 1 zatím nenaplnil, možnosti ve světě profesionálního motorsportu pro něj zůstávají otevřené.

