Max Verstappen posílá Mercedesu jasný vzkaz

Max Verstappen naznačil, že Red Bull nehodlá v závěru sezony polevit. Svým prohlášením směrem k Mercedesu dal jasně najevo, že tým zůstává plně odhodlaný pokračovat v boji.
Max Verstappen připouští, že cesta k upevnění druhého místa v Poháru konstruktérů nebude jednoduchá, ale Red Bull je připraven čelit výzvám zbývajících závodů a sprintů sezony 2025. Po nedělním závodě v Singapuru zdůraznil, že tým nehodlá ustupovat a hodlá bojovat o každý bod až do konce sezony.
„Ano, 35 bodů je už hodně. Ideálně bych dnes vyhrál, ale určitě to zkusíme. Bude to pořádný boj,“ řekl Verstappen.
Nizozemský jezdec zároveň přiznal, že výsledky soupeřů celý boj výrazně ztěžují. „Není to snadné, když Mercedes vyhraje a vy skončíte druzí. Myslím, že i druhý jejich vůz dnes bral body, nevím přesně na jaké pozici. Bude to těžké, ale dáme do toho maximum,“ uvedl Verstappen
Red Bull Racing patří mezi nejúspěšnější týmy od začátku druhé poloviny sezony. Od závodu v Zandvoortu se tým vedený Verstappenem umístil na stupních vítězů v každém závodě, zatímco Yuki Tsunoda zaznamenal svůj nejlepší výkon s týmem pouze v Baku.
V Singapuru si Max Verstappen dojel pro další pódium a připsal Red Bullu cenné body, díky nimž má tým na kontě už 290 bodů. Red Bull tak zůstává jen osm bodů za Ferrari a 35 za Mercedesem, takže boj o druhé místo v Poháru konstruktérů je stále otevřený.
Do konce sezony zbývá šest závodů a tři sprinty, což znamená, že pořadí může ještě výrazně změnit. McLaren už si zajistil titul, a tak se Red Bull nyní plně soustředí na zisk druhé příčky.
Verstappen se zároveň vyjádřil i k souboji o titul mezi jezdci, kde bojuje s Oscarem Piastrim a Landem Norrisem. Podle něj musí Red Bull znovu získat převahu, jinak by mohl o šanci na mistrovský titul přijít.
Druhé místo v Singapuru mu navíc pomohlo stáhnout ztrátu na Piastriho, což jen potvrzuje jeho odhodlání bojovat o titul až do konce sezony.
Carlos Sainz po událostech v Singapuru promluvil o svých pocitech po nepříjemné diskvalifikaci a o aktuálním vztahu k týmu.
George Russell má za sebou úspěšnou sezónu v roli týmové jedničky Mercedesu, přesto stále nepodepsal novou smlouvu.
Během Velké ceny Singapuru došlo mezi Oscarem Piastrim a jeho týmovým kolegou Landem Norrisem k incidentu na prvním kole, který vyvolal napětí a diskusi o týmové férovosti. K situaci se vyjádřil také David Coulthard.
Fred Vasseur rychle uklidnil spekulace o bezpečnosti Hamiltonova vozu během závěru Velké ceny Singapuru. Zdůraznil, že vše bylo pod kontrolou a bez rizika.
Lewis Hamilton se po náročném týdnu a Velké ceně Singapuru obrátil na fanoušky s emotivním vzkazem.
Toto Wolff naznačil, že by rád viděl návrat Formule 1 do země, kde se naposledy závodilo v roce 2013. Podle šéfa Mercedesu by taková zastávka mohla být zajímavým zpestřením kalendáře a přinést nové výzvy pro týmy i jezdce.
Martin Brundle po závodě v Singapuru vyslal McLarenu varovný signál. Podle něj je konec sezony stále otevřenou hrou.
Mercedes se od začátku éry ground effect potýká s nevyzpytatelnou formou a vítězství George Russella v Singapuru otázky ohledně konzistence týmu jen prohloubilo.
Oscar Piastri označil „papaya rules“ McLarenu za jednoduchou zásadu pro bezpečnost jezdců, ale po Singapuru se jejich význam opět stal diskutovaným tématem.
Ferrari čelí náročnému období a výsledky posledních závodů naznačují, že tým z Maranella ztrácí tempo. Charles Leclerc se k aktuální situaci vyjádřil otevřeně.
Jenson Button byl po závodě v Singapuru překvapen rozhodnutím komisařů ohledně Lewise Hamiltona. Podle něj bylo neobvyklé, jak se situace vyřešila.