Max Verstappen posílá Mercedesu jasný vzkaz

Max Verstappen naznačil, že Red Bull nehodlá v závěru sezony polevit. Svým prohlášením směrem k Mercedesu dal jasně najevo, že tým zůstává plně odhodlaný pokračovat v boji.

Max Verstappen připouští, že cesta k upevnění druhého místa v Poháru konstruktérů nebude jednoduchá, ale Red Bull je připraven čelit výzvám zbývajících závodů a sprintů sezony 2025. Po nedělním závodě v Singapuru zdůraznil, že tým nehodlá ustupovat a hodlá bojovat o každý bod až do konce sezony.

„Ano, 35 bodů je už hodně. Ideálně bych dnes vyhrál, ale určitě to zkusíme. Bude to pořádný boj,“ řekl Verstappen.

Nizozemský jezdec zároveň přiznal, že výsledky soupeřů celý boj výrazně ztěžují. „Není to snadné, když Mercedes vyhraje a vy skončíte druzí. Myslím, že i druhý jejich vůz dnes bral body, nevím přesně na jaké pozici. Bude to těžké, ale dáme do toho maximum,“ uvedl Verstappen

Red Bull Racing patří mezi nejúspěšnější týmy od začátku druhé poloviny sezony. Od závodu v Zandvoortu se tým vedený Verstappenem umístil na stupních vítězů v každém závodě, zatímco Yuki Tsunoda zaznamenal svůj nejlepší výkon s týmem pouze v Baku.

V Singapuru si Max Verstappen dojel pro další pódium a připsal Red Bullu cenné body, díky nimž má tým na kontě už 290 bodů. Red Bull tak zůstává jen osm bodů za Ferrari a 35 za Mercedesem, takže boj o druhé místo v Poháru konstruktérů je stále otevřený.

Do konce sezony zbývá šest závodů a tři sprinty, což znamená, že pořadí může ještě výrazně změnit. McLaren už si zajistil titul, a tak se Red Bull nyní plně soustředí na zisk druhé příčky.

Verstappen se zároveň vyjádřil i k souboji o titul mezi jezdci, kde bojuje s Oscarem Piastrim a Landem Norrisem. Podle něj musí Red Bull znovu získat převahu, jinak by mohl o šanci na mistrovský titul přijít.

Druhé místo v Singapuru mu navíc pomohlo stáhnout ztrátu na Piastriho, což jen potvrzuje jeho odhodlání bojovat o titul až do konce sezony.

