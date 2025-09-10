Nový Lewis Hamilton? Martin Brundle vidí zlom v jeho přístupu

Martin Brundle ocenil, že Lewis Hamilton působil během domácí Velké ceny Ferrari spokojeněji než obvykle. „Bylo vidět, že se opravdu baví a užívá si víkend,“ uvedl Brundle.
Po Monze bylo patrné, že Lewis Hamilton si pomalu zvyká na své Ferrari, i když se stále nedokázal překonat Charlese Leclerca ani na jedno kolo, ani v samotném závodě. Martin Brundle, bývalý závodník a nyní komentátor Sky F1, upozornil, že Hamilton začíná akceptovat Leclercovu rychlost i aktuální situaci týmu, informuje PlanetF1. „Bylo příjemné vidět, že Lewis působí šťastněji,“ poznamenal Brundle ve své kolonce.
Pro Ferrari se sezóna 2025 zatím vyvíjí pod očekávání a týmu se stále nepodařilo vyhrát žádný závod. Pro Hamiltona, který ještě jako jezdec Ferrari nestál na pódiu, to znamená zklamání i na osobní úrovni. Přesto po letní přestávce ukázal Hamilton ve Zandvoortu a Monze konkurenceschopnost, když jeho tempo odpovídalo Leclercovu a v Monze se dokázal z desáté pozice posunout na šestou.
Brundle v komentáři zmínil, že se u Hamiltona odehrála „mentální změna“. „Lewis už nehledá frustraci v tom, že nemá vítězný vůz, ale snaží se vyždímat maximum z toho, co má k dispozici,“ vysvětlil Brundle. „Je pravděpodobně také smířen s tím, jak rychlý Charles Leclerc je.“
Hamilton sice za volantem působí jistěji, ale přizpůsobení se novému Ferrari je stále výzvou. Po Monze přiznal: „Celý rok jezdím s tímto vozem, ale předtím jsem byl zvyklý na auto, které se postupně vyvíjelo. Bylo mi s ním pohodlně a znal jsem jeho jízdní styl dokonale.“
„Teď se musím přizpůsobit novému stylu, který je mi zatím cizí. Necítí se přirozeně, ale postupně se zlepšuji, jedu rychleji a získávám větší sebevědomí,“ dodal sedminásobný mistr světa.
Hamilton momentálně drží šestou příčku v průběžném pořadí jezdců, s odstupem 46 bodů na Leclerca. Brundle vnímá pozitivní posun: Hamilton se postupně přizpůsobuje vozu a jeho jistota za volantem roste, což by Ferrari mohlo přinést lepší výsledky v nadcházejících závodech.
Celkově Brundle hodnotí Hamiltonův výkon v Monze jako důkaz, že jezdec našel vyvážený kompromis mezi adaptací na vůz a snahou o maximální výkon. „Vidět ho uvolněného a spokojeného je pro tým povzbudivé,“ uzavřel komentátor.
