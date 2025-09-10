Aston Martin odhalil důvod mlčení Lance Strolla po Monze: Jeho frustrace byla patrná

Po Velké ceně Itálie byl Lance Stroll při rozhovorech zcela zdrženlivý. Šéf Aston Martinu Mike Krack uvedl možné důvody jeho frustrace.
Lance Stroll si po Velké ceně Itálie udržel pověst jezdce, který občas mluví k novinářům velmi střídmě, ale tentokrát své ticho posunul na extrémní úroveň. Při několika otázkách zůstal úplně mlčen, což bylo patrné zejména při dotazech ohledně incidentu s Estebanem Oconem, který později dostal penalizaci za to, že Strolla vytlačil z tratě. Nakonec k tématu stručně dodal: „Nemám k tomu co říct.“
Celý závod pro Strolla znamenal náročné odpoledne. Startoval z 16. místa a dojel až osmnáctý, jako poslední klasifikovaný jezdec. Tým i jezdec, kteří zažívali nedávno výrazné zlepšení formy, tak prožili velmi frustrující víkend. Ani Fernando Alonso závod nedokončil kvůli poruše zavěšení, takže oba jezdci Aston Martinu měli problém udržet body.
Při tradičním post-race rozhovoru Stroll mluvil jen velmi stručně. Na otázky o strategii odpověděl „ano“ a na dotaz, co pozitivního si odnáší z Monzy, řekl „nic moc“, informuje PlanetF1. Startoval na tvrdých pneumatikách a většinu závodu na nich také odjel, před jediným zastavením v boxech.
Po závodě se novináři ptali, proč byl Stroll tak zdrženlivý. Mike Krack, šéf Aston Martinu, vysvětlil, že tým měl problém s displejem v boxech, který je třeba vyřešit, a že už si stáhli data z vozu, aby situaci podrobně analyzovali.
Krack také vysvětlil, proč strategie týmu nevyšla. „Když máte závod s téměř nulovou degradací a startujete zezadu, musíte doufat v příležitosti. Obvykle dostaneme safety car po pit stopu, takže jsme tentokrát čekali na jeho příchod, ale nepřišel. Je normální, že je jezdec potom frustrovaný, protože bojuje, i když jede na maximum. Chápu určitou míru frustrace.“
Aston Martin letos postupně zlepšuje výkony. Tři double-points výsledky v posledních pěti závodech tým vrátily zpět do boje o páté místo v Poháru konstruktérů. Stroll navíc předstihl svého týmového kolegu Alonsa o dva body, přesto se občasné slabší víkendy, jako v Monze nebo Spa, pro tým stávají velmi frustrujícími.
Krack zdůraznil, že tým se soustředí na každý závod zvlášť. „Každý víkend bereme individuálně a snažíme se z něj vytěžit co nejvíce. Dnes, při téměř nulové degradaci pneumatik, nebylo možné provést ani undercut ani overcut, takže musíte využít příležitosti, které se tentokrát neobjevily.“
