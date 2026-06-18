Lewis Hamilton vyhrál v Barceloně poprvé jako jezdec Ferrari. Klíčovou roli sehrál nový závodní inženýr Carlo Santi, se kterým si rychle vytvořil silné pouto. Hamilton označil spolupráci za zásadní a po závodě se posunul na 2. místo v šampionátu se ztrátou 41 bodů.
Lewis Hamilton po Velké ceně Barcelony poprvé vystoupal na nejvyšší stupeň pódia v barvách Ferrari. Tento triumf byl pro něj prvním velkým vítězstvím po přestupu do italské stáje a znamenal důležitý milník v jeho nové kariéře.
Po jeho boku stál závodní inženýr Carlo Santi, který v roce 2026 převzal roli Hamiltonova klíčového technického partnera. Italský inženýr z Verony je dlouholetou součástí Ferrari a právě v Barceloně pomohl Hamiltonovi k vítězství včetně správného řízení strategie během fáze virtuálního safety caru.
Hamilton po závodě přiznal, že spolu se Santim nikdy před začátkem sezony nekomunikovali. „Nikdy jsme spolu nemluvili, vůbec jsem ho neznal,“ uvedl. Přesto podle něj mezi nimi okamžitě vznikla velmi silná pracovní chemie.
Vztah s novým inženýrem nahrazuje jeho dlouholeté partnerství s Peterem Bonningtonem, se kterým Hamilton získal většinu svých titulů v Mercedesu. „Bylo skvělé mít ho na pódiu. Dříve jsem měl velmi silné spojení s Bonnem a teď je to jiný, ale velmi příjemný pocit,“ uvedl Hamilton.
Britský jezdec také poznamenal, že Santi je velmi klidný a spíše introvertní. „Je těžké u něj číst emoce, ale je neuvěřitelně soustředěný,“ řekl Hamilton s tím, že jeho vlastní emotivnější přístup pomáhá vytvářet mezi nimi rovnováhu.
Podle Hamiltona nová spolupráce oživila motivaci i samotného inženýra. „Myslím, že to znovu probudilo jeho vášeň pro práci inženýra, stejně jako mně to pomáhá jako jezdci,“ dodal.
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