Lewis Hamilton a Charles Leclerc představují nové závodní kombinézy Ferrari pro sezonu 2026, které kombinují tradiční červenou s moderními bílými detaily.
S nástupem nové sezony přichází čas odhalování nejen monopostů, ale i kombinéz a týmového oblečení. Pro sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona a jeho týmového kolegu Charlese Leclerca to znamená premiéru v nových závodních overalech.
„Zpět v Maranellu,“ zvolá Hamilton, když spolu s Leclercem procházejí částí komplexu továrny Ferrari. I přes stín a omezenou viditelnost jejich postav okamžitě upoutávají pozornost fanoušků.
Po chvíli se dvojice otočí a reflektor odhaluje jejich nové overaly pro sezonu 2026. Na rozdíl od loňského převážně červeného modelu mají letos kombinézy výrazné bílé linky kolem krku, na ramenou a po stranách celého obleku.
Barevné detaily ladí s tradiční červenou Ferrari a odrážejí i motivy na závodních helmách obou jezdců. „Chtěli jsme, aby to bylo jednoduché, ale zároveň aby to ukazovalo naše barvy a naši identitu,“ vysvětluje Leclerc. „Tyto drobné detaily dávají celému vzhledu trochu jiný rozměr.“
Podle fanoušků a odborníků by zvýraznění bílé barvy mohlo napovídat, jak bude vypadat livery vozu SF-26, který Ferrari odhalí ve Fioranu tento pátek. Zůstává otázkou, zda podobné barevné akcenty skutečně najdou místo i na samotném monopostu.
Hamilton, který je známý svým smyslem pro styl, v nové kombinéze působí sebevědomě a dynamicky. „Je to kombinace tradice a inovace,“ říká britský jezdec. „Nové detaily jsou svěží, ale zároveň připomínají historii Ferrari.“
Audi letos poprvé vstupuje do Formule 1 s monopostem R26 v klasické kombinaci stříbrné, černé a červené, která odráží tovární ambice značky.
Racing Bulls tento týden zahajuje dvoudenní test svého nového vozu na okruhu v Imole. Test slouží k ověření spolehlivosti a nastavení monopostu a poskytuje týmu cenné informace o jeho chování na trati.
Oficiální odhalení pohonné jednotky Formule 1 je samo o sobě výjimečné a Honda k němu sahá jen zřídka. Právě proto tento krok podtrhuje význam a ambice nové spolupráce japonského výrobce s Aston Martinem.
Haas odhalil svůj monopost pro sezónu 2026 a symbolicky otevřel novou kapitolu své historie spolu s Toyotou jako titulárním partnerem.
Red Bull vstupuje do sezóny 2026 s řadou změn v garážích svých jezdců, které slibují zajímavý vývoj pro oba piloty. Jak se tým připravuje na novou éru Formule 1, otázkou zůstává, jak tyto změny ovlivní výkon Maxe Verstappena i Isacka Hadjara.
Pierre Gasly naznačuje, že pro tým Alpine se blíží rok plný očekávání a možných překvapení. Po několika náročných sezonách, kdy výsledky často zaostávaly za ambicemi, je francouzský jezdec přesvědčen, že nadcházející období může přinést zásadní obrat.
Max Verstappen sice v éře ground-effectu jasně dominoval a vyhrál 51 z 92 závodů, to ale podle Johnnyho Herberta není zárukou budoucí převahy. S nástupem nové technické éry se podle něj může rozložení sil ve Formuli 1 výrazně změnit.
Sergio Pérez po prvních kolech s monopostem Cadillacu pro rok 2026 v Silverstonu naznačil, že nová kapitola jeho kariéry ho výrazně nabíjí.
Ferrari oznámilo, že od sezony 2026 bude mít Lewis Hamilton nového závodního inženýra, protože Riccardo Adami tuto roli opouští.
Sergio Pérez poprvé usedl v pátek na okruhu Silverstone za volant vůbec prvního monopostu Formule 1 značky Cadillac. Krátký shakedown sice sloužil jen k prověření základních funkcí vozu, přesto šlo o symbolický moment, který jasně signalizuje odhodlaný vstup americké automobilky do světa F1.
Racing Bulls představili nové zbarvení monopostu VCARB03 pro sezónu 2026 při velkolepém launch eventu v Detroitu. Vůz kombinuje bílou karoserii s modrými akcenty a premiéru doprovodilo představení nového jezdce Arvida Lindblada.