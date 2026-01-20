Ferrari vstupuje do nové éry: Lewis Hamilton a Charles Leclerc představují nové závodní kombinézy

Lewis Hamilton v Austinu
Lewis Hamilton v Austinu, foto: Scuderia Ferrari
Josef Mráček VČERA 17:00
Lewis Hamilton a Charles Leclerc představují nové závodní kombinézy Ferrari pro sezonu 2026, které kombinují tradiční červenou s moderními bílými detaily.

S nástupem nové sezony přichází čas odhalování nejen monopostů, ale i kombinéz a týmového oblečení. Pro sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona a jeho týmového kolegu Charlese Leclerca to znamená premiéru v nových závodních overalech.

„Zpět v Maranellu,“ zvolá Hamilton, když spolu s Leclercem procházejí částí komplexu továrny Ferrari. I přes stín a omezenou viditelnost jejich postav okamžitě upoutávají pozornost fanoušků.

Po chvíli se dvojice otočí a reflektor odhaluje jejich nové overaly pro sezonu 2026. Na rozdíl od loňského převážně červeného modelu mají letos kombinézy výrazné bílé linky kolem krku, na ramenou a po stranách celého obleku.

Barevné detaily ladí s tradiční červenou Ferrari a odrážejí i motivy na závodních helmách obou jezdců. „Chtěli jsme, aby to bylo jednoduché, ale zároveň aby to ukazovalo naše barvy a naši identitu,“ vysvětluje Leclerc. „Tyto drobné detaily dávají celému vzhledu trochu jiný rozměr.“

Racing Bulls VCARB03

Racing Bulls zahájil dvoudenní test svého vozu v Imole

Podle fanoušků a odborníků by zvýraznění bílé barvy mohlo napovídat, jak bude vypadat livery vozu SF-26, který Ferrari odhalí ve Fioranu tento pátek. Zůstává otázkou, zda podobné barevné akcenty skutečně najdou místo i na samotném monopostu.

Hamilton, který je známý svým smyslem pro styl, v nové kombinéze působí sebevědomě a dynamicky. „Je to kombinace tradice a inovace,“ říká britský jezdec. „Nové detaily jsou svěží, ale zároveň připomínají historii Ferrari.“

