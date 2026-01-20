Racing Bulls tento týden zahajuje dvoudenní test svého nového vozu na okruhu v Imole. Test slouží k ověření spolehlivosti a nastavení monopostu a poskytuje týmu cenné informace o jeho chování na trati.
Racing Bulls minulý týden představil svou novou vizuální identitu pro sezonu F1 2026 během společného launch eventu s Red Bullem a Fordem v Detroitu v USA. Tento týden tým přesune svůj vůz na trať v Imole, kde absolvuje první shakedown sezony.
Po vzoru Audi a Cadillacu, kteří využili jeden ze svých dvou povolených natáčecích dnů k prvním kilometrovým testům, se Racing Bulls chystá prověřit nový monopost VCARB03. Cílem je nasbírat první data a připravit auto na intenzivní vývoj před oficiálním testováním.
Tým z Faenzy nyní zamířil do Imoly na dvoudenní shakedown, přičemž každý den proběhne v jiném povoleném režimu. První den bude veden jako „demonstration event“, což pravidla umožňují čistě pro marketingové nebo demonstrační účely. Každý tým může v roce pořádat maximálně dva takové dny a DE omezuje vzdálenost vozu na 15 kilometrů.
Druhý den tým využije jeden ze svých dvou povolených natáčecích dnů, během kterého oba jezdci, Liam Lawson a Arvid Lindblad, usednou za volant. Filming day umožňuje najet až 200 kilometrů, což je dvojnásobek oproti loňské limitaci 100 kilometrů.
Kromě marketingového využití slouží tyto dny také k tomu, aby si jezdci po zimní přestávce znovu zvykli na kokpit a tým mohl odhalit případné menší mechanické problémy. Během testů je nutné používat speciální směsi pneumatik Pirelli. Pro mechaniky jde zároveň o příležitost znovu nastartovat práci v garáži a připravit se na náročnou sezónu.
Zatímco Racing Bulls už vyjel na trať před oficiálními testy, tým z Milton Keynes svůj RB22 zatím nepředstavuje. Ten poprvé vyjede až při pre-season testu, zatímco VCARB03 v Barceloně mezi 26. a 30. lednem poskytuje týmu cenné údaje a umožňuje intenzivní vývoj vozu podle nových pravidel.
Šéf týmu Alan Permane uvedl, že první aktualizace by mohly být připraveny už pro úvodní závod sezony v Melbourne. „Určitě přivezeme nějakou aktualizaci do Austrálie,“ řekl pro PlanetF1.com. „Auto, které testujeme v Barceloně, nebude stejné jako to, které pošleme do Melbourne. Bude to významná změna.“
Permane dodal, že tým čelí stejnému úkolu jako všechny ostatní stáje – co nejvíce posunout vývoj vozu před začátkem sezony, aniž by ohrozil výrobu klíčových dílů. „Čím déle auto vyvíjíte, tím rychlejší bude,“ vysvětlil. „Všechno od motoru přes chlazení až po instalaci bočnic a podlahy ovlivňuje aerodynamiku a výkon.“
„Všechno, co děláme, je zaměřené na maximální výkon,“ pokračoval Permane. „Proto náš tým pracuje naplno, aby byl monopost připravený na první testy i závod. Instalace motoru, chlazení, bočnic i podlahy jsou propojené a každé rozhodnutí má dopad na přítlak a rychlost vozu. Celá příprava je pečlivě plánovaná, aby se z vozu vytěžil maximum.“
Audi letos poprvé vstupuje do Formule 1 s monopostem R26 v klasické kombinaci stříbrné, černé a červené, která odráží tovární ambice značky.
Lewis Hamilton a Charles Leclerc představují nové závodní kombinézy Ferrari pro sezonu 2026, které kombinují tradiční červenou s moderními bílými detaily.
Oficiální odhalení pohonné jednotky Formule 1 je samo o sobě výjimečné a Honda k němu sahá jen zřídka. Právě proto tento krok podtrhuje význam a ambice nové spolupráce japonského výrobce s Aston Martinem.
Haas odhalil svůj monopost pro sezónu 2026 a symbolicky otevřel novou kapitolu své historie spolu s Toyotou jako titulárním partnerem.
Red Bull vstupuje do sezóny 2026 s řadou změn v garážích svých jezdců, které slibují zajímavý vývoj pro oba piloty. Jak se tým připravuje na novou éru Formule 1, otázkou zůstává, jak tyto změny ovlivní výkon Maxe Verstappena i Isacka Hadjara.
Pierre Gasly naznačuje, že pro tým Alpine se blíží rok plný očekávání a možných překvapení. Po několika náročných sezonách, kdy výsledky často zaostávaly za ambicemi, je francouzský jezdec přesvědčen, že nadcházející období může přinést zásadní obrat.
Max Verstappen sice v éře ground-effectu jasně dominoval a vyhrál 51 z 92 závodů, to ale podle Johnnyho Herberta není zárukou budoucí převahy. S nástupem nové technické éry se podle něj může rozložení sil ve Formuli 1 výrazně změnit.
Sergio Pérez po prvních kolech s monopostem Cadillacu pro rok 2026 v Silverstonu naznačil, že nová kapitola jeho kariéry ho výrazně nabíjí.
Ferrari oznámilo, že od sezony 2026 bude mít Lewis Hamilton nového závodního inženýra, protože Riccardo Adami tuto roli opouští.
Sergio Pérez poprvé usedl v pátek na okruhu Silverstone za volant vůbec prvního monopostu Formule 1 značky Cadillac. Krátký shakedown sice sloužil jen k prověření základních funkcí vozu, přesto šlo o symbolický moment, který jasně signalizuje odhodlaný vstup americké automobilky do světa F1.
Racing Bulls představili nové zbarvení monopostu VCARB03 pro sezónu 2026 při velkolepém launch eventu v Detroitu. Vůz kombinuje bílou karoserii s modrými akcenty a premiéru doprovodilo představení nového jezdce Arvida Lindblada.