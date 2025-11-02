Nové odhalení z Abu Dhabi 2021: Jak Damon Hill reagoval na vítězství Maxe Verstappena?

Bývalý mechanik Red Bullu, Calum Nicholas, odhalil nové a zajímavé detaily o dění během kontroverzní Velké ceny Abu Dhabi 2021.
Bývalý hlavní mechanik Red Bullu Calum Nicholas poskytl nový pohled na dění během kontroverzní Velké ceny Abu Dhabi 2021, kterou sledoval přímo z garáže Maxe Verstappena. Jako mechanik specializující se na montáž pohonných jednotek byl svědkem každého rozhodujícího okamžiku a zažil napětí posledního závodu sezóny z první ruky.
Sezóna 2021 byla pro Verstappena a Lewise Hamiltona intenzivním soubojem, který se postupně vyostřoval, a napětí mezi týmy Red Bull a Mercedes se blížilo k bodu zlomu. Abu Dhabi mělo být korunovacím této rivality, když oba jezdci nastupovali do posledního závodu se stejným počtem bodů.
Přestože Verstappen zajel pole position, podle Nicholase tým očekával, že šance na vítězství nebude snadná. „Na konci sezóny se zdálo, že vývoj aut šel ve prospěch Mercedesu. A samozřejmě, Lewis je Lewis,“ přiznal Nicholas v rozhovoru pro The Line with Dr. Kristen Holmes.
Atmosféra v Red Bull byla směsicí radosti a napětí. Radost z toho, že Max Verstappen zajel pole position, se mísila s obavami, jak závod dopadne. „Byli jsme nadšení, ale zároveň trochu šokovaní, že Max získal pole. Všichni jsme cítili, že máme skutečnou šanci,“ vzpomínal Nicholas. Tradiční týmový barbecue po kvalifikaci bylo tentokrát neobvykle klidné, což odráželo napjatá očekávání před závodem.
Start závodu však nepřinesl očekávaný náskok. Red Bull ztratil pozici a Nicholas popisuje pocit bezmoci: „Bylo to proti nám, neměli jsme potřebné tempo. Tak jsem se rozhodl sledovat závod z obrazovek mimo garáž, protože nebylo možné sledovat ho přímo.“ Tento moment ukazuje, že mechanici prožívají každý závodní okamžik stejně intenzivně jako jezdci.
Když došlo k nehodě, která přivedla na trať Safety Car, Red Bull dostal nečekanou šanci změnit strategii a pokusit se převrátit vývoj závodu ve svůj prospěch. Podle Caluma Nicholase panovala v garáži naprosto neskutečná atmosféra. „Všechno se najednou začalo odehrávat strašně rychle. Stáli jsme u televizí, křičeli a jen jsme chtěli, aby se závod znovu rozjel,“ vzpomínal.
Po závodě následovaly oslavy Red Bullu, plné napětí i radosti. Nicholas vzpomíná, že atmosféra v garáži byla bouřlivá, zatímco v zákulisí se stále řešily formální aspekty závodu. Setkání s někdejším mistrem světa Damonem Hillem následující ráno pak ukázalo kontrast mezi euforií týmu a reakcí části F1 komunity. „Jakmile mě uviděl, ten jeho výraz byl neocenitelný. Bylo vidět, že z toho radost nemá. Tak jsem si sedl naproti němu a s největší slušností řekl: ‚Dobré ráno, jak se máte?‘“ popsal.
S odstupem času Nicholas shrnul své zážitky s emocemi a respektem k napětí, které panovalo: „Každý pohled na záznam z garáže mi nahání husí kůži. Stáli jsme tam všichni, sledovali závod a najednou si uvědomíte, co se právě stalo. Seděl jsem chvíli sám a říkal si: ‚Co se to právě stalo?‘“
