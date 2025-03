Nová teorie DSQ Lewise Hamiltona na Ferrari? Tohle se objevilo po dvou Vasseurových přiznáních

Bottas zpět na trati: Test s McLarenem vyvolal spekulace o jeho budoucnosti

Valtteri Bottas opět usedl do kokpitu formule 1, když se zúčastnil testování s týmem McLaren. Po přestávce se tak vrátil do kokpitu F1, což by mohlo naznačovat možný návrat k závodní kariéře.