Jenson Button zasahuje: Ostrá rada pro šéfa Ferrari

Po výzvě šéfa Ferrari Johna Elkanna, aby jeho jezdci „více jezdili a méně mluvili“, se Jenson Button na sociálních sítích ozval.
Jenson Button, mistr světa z roku 2009, se poprvé podrobněji vyjádřil k nedávným komentářům šéfa Ferrari Johna Elkanna, který kritizoval oba jezdce týmu. Button upozornil, že některé věci by bylo lepší řešit soukromě než je zveřejňovat na veřejnosti.
Elkann vystoupil minulý týden na akci v Miláně krátce po závodním víkendu v Sao Paulu, který pro Ferrari skončil katastrofálně. Ani Lewis Hamilton ani Charles Leclerc nedojeli do cíle.
Prezident Ferrari přitom vyzdvihl práci mechaniků a inženýrů, zatímco ostatní části týmu označil za „nedostatečné“. Dodal: „Máme jezdce, kteří se musí soustředit na jízdu, méně mluvit, a před námi jsou důležité závody. Není nemožné skončit druhý v Poháru konstruktérů.“
Button na tato slova reagoval na Instagramu: „Možná by John měl jít příkladem.“ Jeho krátká poznámka okamžitě vzbudila pozornost médií i fanoušků po celém světě.
Ve svém prvním delším vyjádření od událostí Button popsal, jak obrovský tlak na jezdce Ferrari ve Formuli 1 panuje. „Vždycky na ně byl vyvíjen velký tlak,“ řekl pro Sky’s The F1 Show. „Každý tým F1 má svůj tlak, ale zejména Ferrari. Celá Itálie chce, aby Ferrari vyhrálo, takže tlak je velký nejen zvenčí, ale i uvnitř týmu a to platí pro všechny v týmu.“
Button zdůraznil, že v garáži jsou jen dva jezdci, což by mělo usnadnit přímou komunikaci. „John má jen dvě auta v červené garáži. Je velmi snadné zajít za jezdcem a říct: ‚Víš co? Tohle není v pořádku. Takto nefungujeme. Pojďme si o tom promluvit a zjistit, proč máš potřebu posílat toto a tamto.‘“
Podle Buttona je důležité řešit problémy osobně a otevřeně. „Chápu, že se snažíte pomoct. Ale takto to vždy bylo ve Ferrari. Ano, můžeme být ochotní se změnit, ale pojďme si o tom promluvit. Komunikace je klíčová ve všem, ale zvlášť v týmu, kde tisíce lidí pracují na vývoji auta a máte dva jezdce, kteří patří mezi nejlepší na světě.“
Nakonec Button připomněl, že zkušenosti jezdců jsou nenahraditelné. „Jen si promluvte s nimi. Mají obrovské zkušenosti z nejlepších týmů ve sportu a mohou pomoct tým posunout dál.“
Šéf týmu Racing Bulls Alan Permane potvrdil, že oznámení jezdecké sestavy pro rok 2026 se odkládá a tým si dává čas na pečlivé vyhodnocení aktuální sezony a přípravu na novou éru Formule 1.
Sezona F1 2025 míří do závěrečné fáze a pozornost se soustředí na dramatický souboj uvnitř McLarenu mezi Landem Norrisem a Oscarem Piastrim, zatímco Toto Wolff naznačil, jak vypadají šance Maxe Verstappena na titul.
Šéf týmu Audi pro Formuli 1 Mattia Binotto naznačil, že nadcházející změny pravidel otevřou dveře těm, kdo dokážou nejrychleji přizpůsobit svůj vůz
Lewis Hamilton sice na Charlese Leclerca v celkovém pořadí ztrácí 66 bodů, přesto je to právě britský jezdec, jehož hlas by měl mít ve Ferrari při formování budoucí strategie zásadní váhu, hlásá insider.
Ralf Schumacher uvedl, že je vždy dobré mít připravené možnosti a strategii pro nečekané situace. Podle něj by každý jezdec měl myslet na své kroky i v náročných obdobích.
Mark Webber věří, že Oscar Piastri má motivaci a charakter potřebný k silnému závěru sezony. Podle něj může mladý jezdec v posledních třech závodech znovu ukázat svůj talent a posunout McLaren vpřed.
Aston Martin vstupuje do nové etapy s ambiciózními cíli a intenzivní přípravou. Tým i jeho klíčoví členové pracují na zdokonalení všech aspektů svého fungování, přičemž pozornost fanoušků i odborníků zůstává upřena na jejich další kroky.
McLaren Racing rozšířil svůj Driver Development Programme o dvě nové talenty, Elly Stevens a Elly Häkkinen. Tým věří, že program jim poskytne zkušenosti a podporu potřebnou k dalšímu růstu v motorsportu.
Šéf McLarenu Zak Brown a bývalý šéf Red Bullu Christian Horner se v posledních letech Hornerova působení v týmu často pouštěli do ostrých slovních výměn. Jejich vzájemné přestřelky patřily k nejvýraznějším v paddocku.
Sergio Pérez přiznal, že mu čas mimo Formuli 1 pomohl získat jiný pohled na závodění. Pauza mu umožnila znovu si užít samotnou podstatu sportu.
Kimi Antonelli měl letos v Mercedesu několik slabších chvil, ale postupně sbírá cenné zkušenosti. Max Verstappen přesto vyjádřil nováčkovi jasnou podporu.