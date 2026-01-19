Max Verstappen sice v éře ground-effectu jasně dominoval a vyhrál 51 z 92 závodů, to ale podle Johnnyho Herberta není zárukou budoucí převahy. S nástupem nové technické éry se podle něj může rozložení sil ve Formuli 1 výrazně změnit.
Sezóna Formule 1 2026 přinese radikální změny a znamená začátek nové éry šampionátu. Kromě kompletně přepracovaných monopostů se představí také nové motory, což z této sezóny činí jeden z nejvýznamnějších technických přerodů v moderní historii F1.
Nové vozy budou kratší a lehčí než dosavadní modely a poprvé v historii dostanou aktivní aerodynamiku. Závodění se změní i díky novým pravidlům: systém DRS nahradí režim „overtake“, který poskytne krátkodobý výkonový bonus vozu jedoucímu do jedné sekundy za soupeřem, a navíc bude k dispozici režim „boost“, který zvýší výkon kdykoliv během kola.
Zcela nová budou i pohonné jednotky. Využijí udržitelné palivo a elektrická složka bude tvořit polovinu výkonu, zbytek dodá spalovací motor. Správné hospodaření s energií se tak stane klíčovou součástí úspěchu.
Nejistota se ale netýká jen techniky. Stejně zásadní bude, jak si s novými vozy poradí samotní jezdci. Historie ukazuje, že změna pravidel může dramaticky ovlivnit pořadí na startovním roštu, což pocítil i Lewis Hamilton po zavedení ground effect monopostů v roce 2022.
Tehdy se z několikanásobného mistra světa stal jezdec, který jen obtížně hledal cestu k vítězství. Během posledních tří sezon u Mercedesu dokázal zvítězit jen dvakrát a problémy ho provázely i po přestupu do Ferrari, kde zažil svou první sezonu bez jediného pódiového umístění.
Na tento vývoj upozorňuje bývalý pilot Formule 1 Johnny Herbert, který varuje, že podobný scénář nelze vyloučit ani u Maxe Verstappena. „Vždy existuje šance, že si s novým autem úplně nesednete,“ řekl Herbert. „Max Verstappen je jen člověk. Ano, momentálně je nejlepší na startovním roštu, ale to automaticky neznamená, že bude nejrychlejší na trati.“
Herbert zároveň upozorňuje, že nové technické předpisy mohou zvýhodnit jiné typy jezdců. „Nová pravidla mohou sedět určitému stylu. Lando Norris z toho může těžit a posunout se dopředu, podobně jako Max po roce 2021,“ uvedl. „Jezdec může díky vozu, který mu vyhovuje, dozrát a stát se komplexnějším závodníkem.“
Formule 1 se tak v roce 2026 vydává do zcela neprobádaných vod. Jak Herbert připomíná, lidský faktor, schopnost adaptace a vnější okolnosti mohou hrát zásadní roli. „Dokážu si představit, že nová pravidla Maxovi nemusí vyhovovat. Max, Lewis i Lando se budou muset přizpůsobit a právě to může rozhodnout o podobě šampionátu.“
Red Bull vstupuje do sezóny 2026 s řadou změn v garážích svých jezdců, které slibují zajímavý vývoj pro oba piloty. Jak se tým připravuje na novou éru Formule 1, otázkou zůstává, jak tyto změny ovlivní výkon Maxe Verstappena i Isacka Hadjara.
Pierre Gasly naznačuje, že pro tým Alpine se blíží rok plný očekávání a možných překvapení. Po několika náročných sezonách, kdy výsledky často zaostávaly za ambicemi, je francouzský jezdec přesvědčen, že nadcházející období může přinést zásadní obrat.
