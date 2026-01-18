Historický den pro Cadillac. Sergio Pérez a Valtteri Bottas reagují na první jízdy

Sergio Pérez po prvních kolech s monopostem Cadillacu pro rok 2026 v Silverstonu naznačil, že nová kapitola jeho kariéry ho výrazně nabíjí.
V pátek Cadillac poprvé vyjel na trať s monopostem pro sezonu F1 2026. Jako první ho na okruhu britského Grand Prix vyzkoušel Sergio Pérez, zatímco jeho nový týmový kolega Valtteri Bottas sledoval dění z garáže.
“Dnes to byl opravdu úžasný den. Každý by měl být hrdý, že jsme společně zvládli naše první kola jako tým,” řekl Pérez po testu. “Každý v týmu odvedl obrovskou práci a bylo emocionální být součástí historie motorsportu. Můžeme si to užít, ale zároveň mě to úplně nabudilo. Chci se co nejdříve vrátit do auta a nasbírat další kilometry. Tohle je teprve začátek.”
Bottas, který sledoval Pérezovo debutní svezení, doplnil: “Dnes jsme jako tým udělali historii. Checo odjel první kola a auto běželo hladce. Jsem hrdý na celý tým, že jsme se dostali až sem. Bylo speciální být u toho a vidět radost v garáži. První den máme za sebou, teď pokračujeme dál.”
Monopost, který zatím nemá oficiální název, se poprvé ukázal v kompletně černém lakování. Pro Cadillac šlo teprve o druhý kontakt s Formulí 1, navazující na loňský test v Imole, kde Sergio Pérez usedl do staršího vozu dodaného Ferrari.
Šéf týmu Graeme Lowdon zdůraznil, že páteční shakedown byl výsledkem obrovského úsilí celého týmu. “Je to důkaz nespočtu hodin tvrdé práce, odhodlání a víry všech zúčastněných. Ukazuje to, jaký pokrok jsme dokázali udělat za krátkou dobu. Zároveň to byla skvělá příležitost vyzkoušet si fungování týmu v ostrém provozu, ověřit systémy vozu a vyřešit první drobné problémy. Je to ale teprve začátek a teď se plně soustředíme na předsezonní testy,” uvedl Lowdon.
Generální ředitel Cadillac Formula 1 Team Holdings Dan Towriss označil shakedown za důležitý milník. Podle něj byl pohled na monopost vyjíždějící z garáže momentem velké hrdosti a vyvrcholením tisíců hodin práce a vášně. Vyzdvihl také práci Graema Lowdona při sestavení týmu a zdůraznil, že projekt Cadillacu teprve nabírá tempo směrem k úvodnímu závodu sezony v Melbourne.
Cadillac je zatím spolu s novým týmem Audi jediným účastníkem, který už svůj monopost pro sezonu 2026 vyzkoušel na trati. Oficiální předsezonní testování začne koncem ledna v Barceloně, pokračovat bude v Bahrajnu a samotná sezona odstartuje 8. března Velkou cenou Austrálie.
