Oscar Piastri před startem sezóny otevřeně komentuje šance McLarenu na úvodní závod v Austrálii. Melbourne podle něj odhalí, kdo skutečně stojí v čele, až když se monoposty postaví na trať.
Oscar Piastri jde do nové sezony s nohama pevně na zemi. Přestože McLaren obhajuje titul mezi konstruktéry a loni slavil i jezdecký triumf díky Lando Norris, australský jezdec před domácím závodem v Melbourne brzdí přehnaný optimismus.
Stáj z Wokingu má za sebou mimořádně úspěšný rok 2025, kdy ovládla oba šampionáty a udávala tempo vývoje. Dvojice Piastri–Norris si připsala sedm vítězství a McLaren působil jako nejkomplexnější tým na startovním roštu.
Do ročníku 2026 však tým vstupuje s větší opatrností. Nový MCL40 během testů v Bahrajnu naznačil značný potenciál, zároveň ale odkryl slabiny, na nichž je nutné dál pracovat, aby se oranžový tým udržel na samotné špici.
„Upřímně řečeno, nevím,“ přiznal Piastri na dotaz, zda může hned v Austrálii útočit na vítězství. „Podle testů vypadá, že jsme v boji o přední pozice, ale určitě bych netvrdil, že jsme favorité na vítězství.“
Australan zároveň upozorňuje, že situace není tak růžová jako před rokem. „Nemyslím si, že současný obrázek vypadá pro nás tak pozitivně jako před dvanácti měsíci, ale velký háček je v tom, že je tu pořád tolik neprozkoumaného potenciálu,“ dodal s tím, že právě nevyužitý potenciál může v úvodu sezony sehrát klíčovou roli.
Oscar Piastri přiznal, jak výrazně se McLaren MCL40 během testů posunul. „Myslím, že i během testování jsme se toho hodně naučili a získali jsme spoustu výkonu během šesti dnů testů. Kdybychom sem přijeli s autem z prvního dne testů, byli bychom pravděpodobně někde uprostřed startovního pole nebo vzadu, upřímně,“ řekl.
Podle něj bude tempo vývoje klíčové. „Je důležité začít mít věci pod kontrolou co nejdříve. Melbourne je úplně jiný okruh… a bude hodně odlišný, pokud jde o způsob, jak máme auta řídit, oproti všem ostatním okruhům, na kterých jsme byli.“
Na závěr Piastri shrnul aktuální situaci týmu stručně: „Abych odpověděl na vaši otázku: jsme v boji, ale musíme ještě najít něco navíc, myslím.“ McLaren tak zůstává ve hře o čelo startovního pole, zároveň však ví, že pod novými pravidly bude rozhodovat rychlost vývoje více než kdy dřív.
Stejný názor sdílí i výkonný ředitel Zak Brown, který během testů připustil, že Ferrari a Mercedes mohou sezonu začít s lehkým náskokem. McLaren se podle něj řadí do „top čtyřky“, ale zatím není na jejím vrcholu.
Eskalace konfliktu na Blízkém východě ohrožuje závody Formule 1 v Bahrajnu a Saúdské Arábii naplánované na duben 2026. FIA a organizátoři situaci sledují a kladou důraz na bezpečnost, přičemž v případě zrušení závodů by bylo nutné rychle najít náhradní tratě.
Lewis Hamilton z Ferrari veřejně oznámil, že má ADHD, a zdůraznil, že otevřeně mluvit o mentálním zdraví je pro něj důležité. Jeho krok přichází v době, kdy psychické zdraví a neurodiverzita získávají ve sportu stále větší pozornost.
Palivo Petronas používané týmem Mercedes bylo podle dostupných informací homologováno FIA těsně před Velkou cenou Austrálie. Oficiální schválení tak mělo přijít doslova na poslední chvíli před startem sezóny.
Frédéric Vasseur naznačil, že předsezónní testy přinesly příjemné překvapení a odhalily, že vozy pro sezonu 2026 mají nečekanou rychlost. Podle něj se však teprve na trati ukáže, kdo dokáže využít jejich potenciál naplno.
Liam Lawson vstupuje do své druhé plnohodnotné sezóny F1 tímto víkendem na Velké ceně Austrálie. V Melbourne bude mít příležitost potvrdit svůj progres a ukázat, že patří k rychle se rozvíjejícím talentům šampionátu.
Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton po náročném prvním roce u Ferrari pracoval během zimy na seberozvoji a znovuobjevení radosti z jízdy před novou sezonou.
Organizátoři GP Austrálie potvrdili, že úvodní závod sezony v Melbourne proběhne podle plánu navzdory rostoucímu napětí na Blízkém východě, které komplikuje leteckou dopravu. Zároveň ujistil, že pořadatelé jsou na logistické výzvy připraveni a bezpečnost zůstává prioritou.
Charles Leclerc a jeho partnerka Alexandra Saint Mleux jsou svoji. Svatbu potvrdili na sociálních sítích skrze svatební video a několik fotografií.
Podle experta Martin Brundle míří Aston Martin do sezóny 2026 ve „vážných problémech“ po narušené předsezónní přípravě. Komplikace navíc provázejí i spolupráci s novým dodavatelem motorů, společností Honda.
Šéf Ferrari nedávno představil svou předpověď ohledně nadcházející sezony Formule 1, ale teprve čas ukáže, zda se jeho odhad ukáže jako správný.
Bývalý šéf Formule 1 Bernie Ecclestone vyjádřil podporu majiteli Aston Martinu Lawrencu Strollovi a upozornil, že ani velké investice nezaručují zisk titulu. Podle něj tým potřebuje čas a správné propojení všech důležitých faktorů, aby mohl být skutečně konkurenceschopný.