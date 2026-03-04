Liam Lawson vstupuje do své druhé plnohodnotné sezóny F1 tímto víkendem na Velké ceně Austrálie. V Melbourne bude mít příležitost potvrdit svůj progres a ukázat, že patří k rychle se rozvíjejícím talentům šampionátu.
Liam Lawson vstupuje do své druhé kompletní sezóny Formule 1 s jasným cílem začít silně, a to na úvodní Velké ceně Austrálie. Ta je pro něj jako domácí závod, a proto doufá, že podpora fanoušků mu dodá motivaci.
„Jsem opravdu nadšený, že startujeme sezónu v Melbourne,“ řekl Lawson, jak informuje RacingNews365. „Těším se na atmosféru okruhu v Albert Parku, který je pro mě nejbližší ekvivalent domácího závodu.“
Loňská sezóna byla pro 24letého pilota smíšená. Po pouhých dvou závodech u hlavního týmu Red Bullu byl přeřazen do sesterské stáje Racing Bulls, kde sbíral zkušenosti a zároveň musel rychle zvládnout adaptaci na nové prostředí a očekávání týmu.
Krátká zimní přestávka přesto hrála klíčovou roli pro jeho fyzickou a psychickou přípravu. „Zimní přestávka byla sice krátká, ale skvěle jsem si užil čas doma na Novém Zélandu s rodinou a přáteli, načerpal energii a fyzicky se připravil na náročný rok 2026,“ dodal Lawson.
Sezóna 2026 přináší nová technická pravidla, která do startu roku vnáší určitou nejistotu. Lawson si je vědom, že adaptace na nové vozy a regulace bude klíčová a vyžádá si neustálé učení. „Do tohoto roku vstupuje spousta neznámých. Nové předpisy a nové vozy znamenají, že se budeme po celý rok neustále učit a přizpůsobovat, což je pro sport vzrušující,“ řekl.
Předsezónní testy v Bahrajnu mu podle jeho slov poskytly cennou zpětnou vazbu o spolehlivosti vozu a motoru. „Testy ukázaly, že auto a pohonná jednotka fungují spolehlivě, což je pro důvěru v sezónu zásadní. Příprava je klíčová, a to je naše hlavní zaměření při vstupu do nové éry F1,“ dodal Lawson.
Australský závod je pro něj významný i z hlediska fanoušků. „Je to závod, který je nejblíže domácímu. Těším se na setkání s místními fanoušky a na atmosféru, která je vždy opravdu výjimečná,“ uvedl Lawson.
Vstup do nové sezóny bude pro Lawsona také testem jeho odolnosti a schopnosti udržet krok s konkurencí. Je odhodlaný ukázat, že dokáže navázat na zkušenosti z minulé sezóny a zlepšit svůj výkon.
Podobně se na start sezóny dívají i odborníci. Například bývalý závodní inženýr Rob Smedley během speciálního podcastu komentoval očekávání od McLarenu, Maxe Verstappena a Lewise Hamiltona a zdůraznil, že úvodní závod v Melbourne bude klíčovým ukazatelem sil jednotlivých týmů i jezdců.
Eskalace konfliktu na Blízkém východě ohrožuje závody Formule 1 v Bahrajnu a Saúdské Arábii naplánované na duben 2026. FIA a organizátoři situaci sledují a kladou důraz na bezpečnost, přičemž v případě zrušení závodů by bylo nutné rychle najít náhradní tratě.
Lewis Hamilton z Ferrari veřejně oznámil, že má ADHD, a zdůraznil, že otevřeně mluvit o mentálním zdraví je pro něj důležité. Jeho krok přichází v době, kdy psychické zdraví a neurodiverzita získávají ve sportu stále větší pozornost.
Palivo Petronas používané týmem Mercedes bylo podle dostupných informací homologováno FIA těsně před Velkou cenou Austrálie. Oficiální schválení tak mělo přijít doslova na poslední chvíli před startem sezóny.
Frédéric Vasseur naznačil, že předsezónní testy přinesly příjemné překvapení a odhalily, že vozy pro sezonu 2026 mají nečekanou rychlost. Podle něj se však teprve na trati ukáže, kdo dokáže využít jejich potenciál naplno.
Oscar Piastri před startem sezóny otevřeně komentuje šance McLarenu na úvodní závod v Austrálii. Melbourne podle něj odhalí, kdo skutečně stojí v čele, až když se monoposty postaví na trať.
Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton po náročném prvním roce u Ferrari pracoval během zimy na seberozvoji a znovuobjevení radosti z jízdy před novou sezonou.
Organizátoři GP Austrálie potvrdili, že úvodní závod sezony v Melbourne proběhne podle plánu navzdory rostoucímu napětí na Blízkém východě, které komplikuje leteckou dopravu. Zároveň ujistil, že pořadatelé jsou na logistické výzvy připraveni a bezpečnost zůstává prioritou.
Charles Leclerc a jeho partnerka Alexandra Saint Mleux jsou svoji. Svatbu potvrdili na sociálních sítích skrze svatební video a několik fotografií.
Podle experta Martin Brundle míří Aston Martin do sezóny 2026 ve „vážných problémech“ po narušené předsezónní přípravě. Komplikace navíc provázejí i spolupráci s novým dodavatelem motorů, společností Honda.
Šéf Ferrari nedávno představil svou předpověď ohledně nadcházející sezony Formule 1, ale teprve čas ukáže, zda se jeho odhad ukáže jako správný.
Bývalý šéf Formule 1 Bernie Ecclestone vyjádřil podporu majiteli Aston Martinu Lawrencu Strollovi a upozornil, že ani velké investice nezaručují zisk titulu. Podle něj tým potřebuje čas a správné propojení všech důležitých faktorů, aby mohl být skutečně konkurenceschopný.