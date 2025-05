Nová pravidla jako šance pro Ferrari, tvrdí šéf Mercedesu Wolff

FIA na začátku ledna vydala technickou směrnici, která zavádí přísnější testy pružnosti předních křídel, jež vstoupí v platnost při devátém závodě sezony v Barceloně. Tento krok má omezit pohyb křídel z dosavadních 15 mm na 10 mm a ovlivnit tak aerodynamiku vozů, což by mohlo změnit rozložení sil na trati.

Šéf McLarenu, který v šampionátu zatím vede, opakovaně prohlásil, že jejich tým změny pravidel nijak zásadně neohrozí. Naproti tomu šéf Ferrari Frederic Vasseur označil nová pravidla za „možného gamechangera“ a naznačil, že by mohla významně ovlivnit výkonnost jeho týmu. Toto očekávání podpořil i Toto Wolff z Mercedesu, který po závodě v Monaku poznamenal, že Ferrari bylo pravděpodobně nejkonzervativnější, co se pružnosti křídel týče.

„Je to něco, co bude určitě třeba sledovat, jak se to projeví v pořadí,“ řekl Wolff. Připustil, že dopad nové směrnice zatím není jasný a jak se s ní týmy vypořádají, může zásadně ovlivnit boj na trati. „Nevím, jestli to zásadně změní poměr sil, ale je to zajímavý faktor,“ doplnil.

Vasseur zdůraznil, že Barcelona je pro týmy klíčová kvůli novým pravidlům a Ferrari na tuto změnu pracuje už dlouhou dobu. „Nemáme úplnou jistotu, jaký to bude mít dopad na jednotlivé týmy, ale my se na to plně soustředíme,“ uvedl. „Chceme mít jasné vysvětlení a co nejlepší nastavení nového předního křídla,“ dodal.

Změny pravidel sledují i další hlavní aktéři, například šéf Red Bullu Christian Horner, který očekává, že nové limity pružnosti ovlivní všechny týmy, byť může být dopad rozdílný. „Nemáme jistotu, jak to ovlivní pořadí, ale každá změna pravidel vždy něco znamená,“ komentoval Horner s tím, že v některých případech může změna ovlivnit i degradaci pneumatik.

Ferrari má za sebou náročný start sezony, kdy zatím nezvládlo naplnit očekávání, a to i přes zlepšení v posledních závodech v Jeddah, Imole a Monaku. Vasseur po Monaku uvedl, že i přes zlepšení zůstává tým za svými ambicemi, ale věří, že pokud se zlepší ve druhé polovině sezony, může se situace obrátit k lepšímu. „Máme pozitivní trend, který chceme potvrdit v Barceloně,“ dodal.