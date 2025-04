Nová éra Sauberu: Wheatley přebírá vedení, ale Zehnder nekončí

Audi před vstupem do F1 v roce 2026 jmenovalo Beata Zehndera ředitelem klíčových programů, přičemž tým potvrdil, že navzdory spekulacím po příchodu Jonathana Wheatleyho zůstává.

Audi se připravuje na svůj vstup do Formule 1 v roce 2026 a v rámci restrukturalizace týmu potvrdila, že Beat Zehnder přebírá novou roli ředitele pro klíčové programy a operace.

Tato změna přichází ve stejný den, kdy bývalý sportovní ředitel Red Bullu Jonathan Wheatley oficiálně nastupuje jako šéf týmu Sauber. Objevily se spekulace, že jeho příchod by mohl znamenat odchod Zehndera ze švýcarského týmu, avšak Sauber tyto domněnky vyvrátil a potvrdil, že Zehnder zůstává součástí struktury týmu, informuje PlanetF1.

Zehnder, který je s Hinwilem spojený už od 80. let, začínal jako mechanik v době, kdy Sauber spolupracoval s Mercedesem. V roce 1993, když se tým rozhodl vstoupit do Formule 1 samostatně, přesunul se do oblasti logistiky. O rok později se však vrátil k technické stránce týmu a stal se týmovým manažerem a šéftechnikem. Od té doby působil ve funkci sportovního ředitele.

V rozhovoru pro švýcarský Blick Zehnder k příchodu Wheatleyho uvedl: „Můžeme být rádi, že k nám Jonathan přichází. Po 571 závodech už nebudu u řízení operací, ale stále budu pracovat v pozadí.“

Wheatley, který po osmnácti letech opouští Red Bull, považuje angažmá v Sauberu za velkou výzvu: „Hrát klíčovou roli při vstupu Audi do Formule 1 jako šéf továrního týmu je jedinečná příležitost. Těším se na spolupráci s Mattiou, kterého znám řadu let a který je tou správnou osobou pro tento projekt.“