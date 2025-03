Noční můra Landa Norrise: Problémy s brzdami ho nezastavily

Lando Norris završil dominantní výkon McLarenu ve Velké ceně Číny, kdy se druhým místem za svým týmovým kolegou Oscarem Piastrim postaral o 1-2 pro svůj tým. Ačkoli se Britovi podařilo zajistit skvělé umístění, závod pro něj nebyl bez problémů. V závěrečných fázích závodu se totiž potýkal s vážnými problémy s brzdami, které popsal jako „děsivé“ a označil je za „nejhorší noční můru“.

Problémy se brzdovým pedálem začaly v posledních kolech, kdy pedál „stále více a více povoloval“, což Norrisovi značně ztížilo udržení tempa. Po závodě popsal složitosti s řízením a zachováním konkurenceschopnosti: „Naší rychlostí jsme byli v druhé části závodu lepší. Byl to těžký závod kvůli [managementu pneumatik], a myslím, že si to dnes nikdo nečekal na jednu zastávku, takže to bylo dobré a Oscar jel dobře. Byl rychlý po celý závod, takže jsem se snažil dostat blíž. Ale nakonec to prostě nešlo.“

Na otázku, zda během závodu cítil šanci zaútočit na Piastriho, Norris odpověděl se skromností: „Teď už to vlastně nevadí, že? Nevadí. On si zasloužil vyhrát, jel velmi dobře celý víkend, takže jsem spokojený se druhým místem. Jsou to dobré body. Skvělé body pro nás jako tým s 1-2. Takže velké díky všem v Papaye. A jo, přesně tak, jak jsme chtěli, aby závod dopadl. Takže jsme velmi spokojení.“

Problémy s brzdami však stále zůstávaly na mysli britského pilota, který je přirovnal k noční můře: „Je to děsivé. Je to moje nejhorší noční můra. Když mám noční můru, je to, když brzdí selhávají. A ztrácel jsem 2, 3, 4 sekundy v posledních několika kolech, takže jsem měl trochu strach, ale přežili jsme a dojeli jsme do cíle. Rád bych zkusil trochu zatlačit a dát Oscarovi nějaký tlak, ale dneska to nevyšlo. Jsme spokojeni, skvělý výsledek a příště to zkusíme znovu.“

Na stupních vítězů doplnil McLareny George Russell z Mercedesu, který dokončil závod na třetím místě.