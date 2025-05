Norris věří v průlom: Moohu upgrady v Imole změnit hru proti Piastrimu?

McLaren patří mezi týmy, které na nadcházející Velkou cenu Emilia Romagna v Imole plánují představit výrazné technické vylepšení svých vozů. Tyto upgrady by měly pomoci týmu udržet tempo v aktuálně vyrovnaném poli a posílit jejich šance v pokračující sezoně.

První evropský závod sezony tradičně přináší velké technické novinky. Týmy mají za sebou dostatek času na vývoj nových dílů a logistika je díky blízkosti továrnám méně komplikovaná. I McLaren, který dosud dominoval úvodním šesti závodům s pěti vítězstvími a výrazným náskokem 105 bodů v Poháru konstruktérů, chystá na Imolu zásadní vylepšení svého monopostu.

Lando Norris ale přiznává, že i přes dosavadní úspěchy zatím s vozem stále bojuje, zejména pokud jde o kvalifikační jedno kolo. „Určitě si myslím, že upgrady pomohou,“ řekl Norris na nedávné tiskové konferenci v Miami. „Neznám přesný časový plán, protože některé věci přicházejí postupně, ale pracujeme na tom jako tým a snažíme se problém pochopit.“

McLaren má totiž v této sezoně paradox. I když byl celkově nejrychlejší, Norrisův týmový kolega Oscar Piastri, který je v průběžném hodnocení o 16 bodů výše, z monopostu v některých momentech „vytěžuje“ více. Norris to přičítá rozdílným charakteristikám vozu a způsobu, jakým s ním umí každý z jezdců pracovat. „Jsou to drobnosti, které rozhodují o setinách v kvalifikaci,“ popisuje. „Myslím, že Oscar je možná přirozenější v adaptaci, ale je to i naše práce jezdců přizpůsobit se. Některé věci mi ale zatím brání cítit auto tak, jak bych potřeboval, abych mohl jet na hranici.“

McLarenův šéf Andrea Stella věří, že připravované upgrady vozu MCL39 pomohou především Norrisovi s lepší ovladatelností a zlepší jeho šance v kvalifikaci. „Snažíme se najít správné řešení, aby Lando dostal z vozu maximum,“ uvedl Stella. Norris mezitím pracuje i na svých vlastních aspektech, které může zlepšit nezávisle na voze, a vyzývá trpělivost, protože některé věci vyžadují čas.

Zatímco McLaren jasně kraluje závodům na trati, otázka, zda je letos monopost lépe nastaven právě na styl Piastriho, zůstává otevřená. Norrisova frustrace z nepříjemností při kvalifikačních kolech je ale patrná a sám přiznává, že letošní auto mu zatím neumožňuje dosahovat úrovně, na kterou byl zvyklý na konci loňské sezony. Imola tak pro McLaren bude nejen testem nových dílů, ale i zkouškou, jak se jim podaří sjednotit výkon obou jezdců.