Norrisův triumf v Austrálii: Jak zvládl nevyzpytatelné podmínky a vybojoval první vítězství sezóny?

Lando Norris odolal Maxovi Verstappenovi v závěrečných fázích závodu a zvládl náročné podmínky v Melbourne, čímž dosáhl vítězství, které Martin Brundle ze Sky Sports popsal jako „jedno z největších vítězství v historii F1“. Závodní den, kdy šest jezdců havarovalo a bylo obtížné přijmout správná strategická rozhodnutí, se pro McLaren stal historickým, protože to bylo jejich první vítězství v úvodním závodě od roku 2012.

„Myslím, že máme, i když o malý kousek, nejlepší auto, ale není to jen o autě,“ řekl Norris pro televizi Sky. „Dnes to bylo zasloužené vítězství, protože jsme jako tým udělali správná rozhodnutí. V minulosti, loni, bychom ten samý závod jeli a nevyhráli, protože jsme nebyli nejlepší v rozhodování, ale dnes jsme byli.“

Norris vyjádřil velkou pochvalu týmu, který tvrdě pracoval během zimy, aby se připravil na takový den, jako byl ten v Austrálii.

Minulý rok byly závody v Kanadě, Británii a v Sao Paulu ovlivněny deštěm a Norris byl v každém z těchto závodů v boji o vítězství. I přesto se mu však nepodařilo stát na nejvyšším stupni pódia, což bylo klíčové pro šampionát.

„Přišli jsme o několik závodů loni. Nebyly to závody, kde by to bylo zaručené, ale Silverstone asi bylo zaručené. Nevím, jaké rozhodnutí jsme udělali, ale bylo to hrozné a přijali jsme to,“ řekl. „Kanada nebyla zaručená výhra. George byl rychlý, Mercedes byl rychlý a Max byl rychlý. Ale nedokázali jsme správně zvolit strategii. Věděli jsme, že musíme zlepšit některé oblasti.“

Norris začal závod z pole position a udržel vedení hned od startu, ale první polovina závodu byla poznamenána silným tlakem od týmového kolegy Oscara Piastriho. V měnících se a kluzkých podmínkách bylo klíčové mít jasnou komunikaci mezi jezdcem a inženýrem, což byla oblast, kde Lewis Hamilton ve své debutové jízdě pro Ferrari narazil na problémy.

Norris zdůraznil, že jeho komunikace s inženýrem Willem Josephcem byla velkou součástí jeho cesty k vítězství. „Bylo na tom hodně práce, abychom zajistili, že komunikace bude rychlejší a lepší. Abych byl upřímný, dnes bych neřekl, že to bylo rychlé – měl jsem pocit, že s Willem spíše vyprávíme příběhy na rádiu,“ řekl. „Mluvili jsme každý kolo tak hodně, že bych mohl nechat rádio otevřené celý závod.“

Norris také odhalil, že rozhodnutí zajet do boxů pro přechodné pneumatiky, když přišla poslední dešťová přeháňka, přišlo jen půl sekundy předtím, než do boxů skutečně zamířil. „To správné rozhodnutí bylo učiněno doslova půl sekundy předtím, než jsem zajel do boxů, když jsem ještě zkoušel zachránit auto, abych ho nezničil,“ vysvětlil. „Nakonec to bylo správné rozhodnutí.“

„Trochu mrholení pro nás dnes znamenalo velký rozdíl, hlavně pro mě na tvrdých pneumatikách. To nám umožnilo přijmout rozhodnutí, že půjdeme do boxů tak rychle, jak jsme to udělali. Je za tím hodně práce, o které ani já nevím,“ dodal.

Norris, který se připojil k McLarenu v roce 2019 jako teenager, má letos nejlepší šanci na titul, pokud McLaren udrží formu, kterou ukázali v Melbourne. 25letý Norris vždy otevřeně mluvil o své mentalitě a v minulosti se zdálo, že si v bitvě o titul loni občas nevěřil při souboji s Verstappenem.