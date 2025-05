Norris si v Imole připomněl krutou realitu F1: Verstappen ukázal, že nic není jisté

Lando Norris v Imole znovu ukázal svou vyzrálost i týmového ducha, přestože si odváží „jen“ druhé místo. Po závodě přiznal, že to byl náročný den, který vyžadoval trpělivost i strategické myšlení. „Těžký závod, dlouhý závod,“ komentoval britský pilot na tiskové konferenci F1. „Chvíli to vypadalo, že ztrácíme náskok, ale pak jsme se zase dokázali vrátit zpět. Celý závod byl hlavně o trpělivosti, což není snadné naplánovat, ale myslím, že jsme se se strategií, kdy jsme prodloužili první část závodu, vypořádali dobře."

Norris odstartoval ze čtvrtého místa a musel nejprve překonat George Russella, což se mu povedlo až po několika pokusech v šikaně Villeneuve. V průběhu závodu se několikrát vystřídal v pořadí se svým týmovým kolegou Oscarem Piastrim, a to kvůli fázím virtuálního a poté klasického safety caru. Klíčový moment přišel až v závěrečných kolech, kdy Norris využil čerstvějších pneumatik i výhodu DRS a na hlavní rovince svého kolegu překonal.

Přestože McLaren získal další pódium, Verstappen tentokrát dominoval a Norris byl nucen uznat, že Red Bull měl v Imole navrch. „Myslím, že jsme neměli tempo na Red Bull. Max byl dnes velmi rychlý, a nejen že jsme zaostávali v rychlosti, ale trápili jsme se i s degradací pneumatik,“ vysvětloval Norris. „To, co nám před dvěma týdny v Miami dávalo největší výhodu, tentokrát nestačilo, a to ukazuje, jak rychle se ve Formuli 1 situace může změnit.“

Navzdory porážce ale Norris zůstává pozitivní. Pochválil tým za dobrý výsledek a poukázal na fakt, že Verstappen znovu těžil ze silného výkonu Red Bullu v pomalých zatáčkách, kde si monopost rakouské stáje udržuje výhodu. „Oscar zajel skvělou kvalifikační jízdu, ale v průměru byl Max rychlejší. Tahle trať se degradací zadních pneumatik zkrátka hodila víc Red Bullu,“ uznal Norris a doplnil: „Věděli jsme to, říkali jsme to celý rok. Když jim to sedne, jsou prostě vpředu.“

Závěrem dodal, že McLaren zůstává nohama na zemi a musí dál tvrdě pracovat. „Nemáme důvod být zklamaní, je to pořád silný výsledek. Musíme jen pokračovat ve své práci, držet hlavu dole a soustředit se na sebe.“