Boj na hraně: Albon promluvil o tvrdém střetu s Leclercem

Alex Albon si z Grand Prix Emilia-Romagna odváží další páté místo a potvrzuje, že Williams letos patří mezi nejsilnější týmy mimo absolutní špičku. Přestože v závěru závodu přišel o šanci bojovat o stupně vítězů, thajsko-britský pilot zůstal po incidentu s Charlesem Leclercem nad věcí a s výkonností svého vozu i tak velmi spokojený.

Zlomový moment přišel v závěrečných kolech, kdy se Albon pokusil o odvážný manévr z vnější strany na Leclerca v boji o čtvrté místo. Pilot Ferrari si ale svou pozici tvrdě bránil a Albon byl vytlačen mimo trať. Následoval výlet do štěrku, propad na šesté místo a předjetí Lewisem Hamiltonem. Po zásahu sportovních komisařů však Leclerc dostal pokyn vrátit pozici a Albon si tak nakonec připsal pátou příčku a deset bodů.

„Když se na to podívám ze všech stran, čtvrté místo dnes bylo dosažitelné,“ prohlásil Albon po závodě. „Kdyby na konci nevyjel safety car, mohlo to být P4. Kdyby nedošlo k incidentu s Charlesem, opět P4. Ale nechci tvrdit, že jsem zklamaný z pátého místa. Naopak, když se dívám na ten souboj, udělal bych na jeho místě to samé. Nebylo to nic šíleného, prostě bránil pozici. A já bohužel ztratil proti Lewisovi.“

V závěru se Albon ještě ohlédl za tím, jestli mohl jednat jinak. „Možná jsem mohl být s Charlesem trpělivější a zkusit to později. Ale v tu chvíli jsem se cítil skvěle. Myslel jsem si, že Oscar je přede mnou na zahřátých gumách a že ho třeba ještě dotáhnu – třeba i na pódium.“

Klíčový podle něj byl strategický přístup Williamsu. „I bez incidentu jsme jeli na tempo čtvrtého nebo pátého místa. První stint jsme natáhli, a to nám otevřelo cestu. VSC nám pomohla, ale my jsme jeli pohodlně na jednu zastávku, zatímco ostatní byli uzamčení na dvě. Byli jsme ve velmi dobré pozici,“ hodnotil Albon pozitivně celou strategii závodu.

Úvod sezony v podání Williamsu je podle něj malým překvapením, i když v týmu vládla víra ve zlepšení. „Možná jsem byl víc skeptický než James. Ale už v simulátoru to vypadalo dobře. Letos máme auto, které má nejen lepší přítlak, ale i vyvážení – a to dodává důvěru. Nejsme už omezení nastavením jako dřív. A to je známka dobré DNA vozu.“

Podle Albona má Williams i nadále náskok na střed pole, přestože konkurence nespí. „Týmy přivezly vylepšení, ale držíme se. Možná nás časem doženou, ale teď jsme pořád vepředu. A to je skvělý pocit,“ uzavřel s úsměvem.