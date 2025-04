Norris se vydává proti proudu: Jak se staví k tradičnímu obrazu mistra světa?

Ve světě Formule 1 se úspěch často spojuje s tvrdostí, neústupností a někdy i s pověstí „zlého kluka“. Lando Norris na to má svůj názor. „Lidé si myslí, že mistr světa musí být přehnaně agresivní,“ říká Norris. „Já chci vyhrát titul, ale raději zůstanu dobrým člověkem, než abych změnil svou osobnost a byl arogantní.“

Sezóna začala docela dobře. Norris ale ví, že ho čeká tvrdý boj nejen s Maxem Verstappenem, který obhajuje titul, ale i s týmovým kolegou Oscarem Piastrim, který vyhrál v Číně, Bahrajnu a Saúdské Arábii a dostal se do vedení šampionátu. I když sezóna teprve začala, už se hodně mluví o tom, jestli je Norris dost „tvrdý“ na to, aby titul získal, sdělil v rozhovoru pro Guardian.

On sám však odmítá měnit svůj přístup. „Chci si život užívat,“ vysvětluje. „Nemyslím si, že musíte mít zabijácký instinkt, abyste mohli být mistrem světa. Chci ukázat, že to jde i jinak.“ Připouští, že v důležitých momentech umí zabojovat, ale zároveň nechce předstírat něco, co není. „Mohl bych hrát roli drsňáka, ale bylo by to falešné. Některé věci prostě dělat nechci, i když je jiní šampioni považují za normální.“

Jeho postoj vychází z vlastních zkušeností. Norris otevřeně mluví o tom, že v minulosti bojoval s nedostatkem sebevědomí a depresemi. „Po závodě jsem si často říkal: 'Byl jsem hrozný',“ přiznává. V posledních letech se ale naučil pracovat s negativními myšlenkami a nenechat se jimi ovládnout. Jeho upřímnost mu přinesla nejen úlevu, ale i velkou podporu fanoušků, kterým jeho příběh pomohl.

Lando Norris ukazuje, že i pod velkým tlakem lze ve Formuli 1 vítězit. „Vyhrát závod je skvělé, ale když mi někdo napíše, že jsem mu změnil život, znamená to pro mě mnohem víc,“ říká. Přestože sezóna ještě není u konce, Norris je odhodlaný dokázat, že i férový a upřímný přístup může vést až k titulu mistra světa. Proto aby dokázal, že to myslí vážně dokonce změnil životní styl a omezí večírky a ponocování.