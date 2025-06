Lando Norris po trestu pro Maxe Verstappena: Závodí tvrdě, ale má na to právo

Lando Norris označil své souboje s Maxem Verstappenem za férové a zdůraznil, že podle něj Nizozemec neudělal nic, co by překročilo pravidla. Svým vyjádřením se snaží uklidnit situaci a projevit respekt k agresivnímu, ale stále legitimnímu závodnímu stylu soupeře.

Lando Norris zůstává i přes tvrdé souboje s Maxem Verstappenem diplomatický. Přiznává, že mu úřadující šampion „mnohokrát velmi ztížil život“, zároveň ale uznává, že má na takový způsob závodění plné právo. Tento postoj ukazuje Norrisovu snahu udržet vztahy na trati co nejvíce profesionální a nevyhrocovat napětí.

Britský jezdec dává najevo respekt k agresivnímu, avšak podle něj stále férovému stylu, kterým je Verstappen známý. I když Holanďan nedávno obdržel penalizaci za vytlačení George Russella v Barceloně nebo za incident s Norrisem v Mexiku, Lando se vůči němu nevymezuje. Naopak zdůrazňuje, že si váží nejen Verstappenových schopností, ale i toho, co v kariéře dokázal.

Lando Norris otevřeně komentuje závodní filozofii Maxe Verstappena a sdílí svůj pohled na agresivitu na trati. „Obdivuji jeho statistiky a výkony, ale zároveň každý dělá to, co považuje za nejlepší a správné. Každý závodí sám za sebe,“ říká Norris, informuje PlanetF1. „Někdo je možná agresivnější než jiný, ale všichni máme své chyby. Já je mám, možná i on.“

Zdůrazňuje, že i on sám závodí tak, jak považuje za správné, a totéž platí i pro Verstappena. „Komisaři jsou ti, kdo určují, co je správné a co ne,“ dodává s tím, že v tomto ohledu je potřeba respektovat jejich verdikty.

Na otázku o Verstappenově přístupu, kdy tvrdí, že soupeře nepustí k předjetí zvenku, Norris reaguje s odkazem na své začátky v motokárách. „Když závodíte o vítězství a šampionáty proti nejlepším na světě, nemůžete čekat, že to bude snadné. Už v motokárách vás naučí, že předjíždět zvenku není jednoduché – to je takové pravidlo číslo jedna.“

Norris dodává, že i když jde o velmi náročnou taktiku, hlavním cílem je vždy dojet do cíle. „Někdy, když se snažíte moc, může se něco pokazit a nemusíte závod dokončit, i když máte pravdu. Takže někdy je lepší zvolit bezpečnější přístup.“ Jeho slova tak ukazují vyváženost mezi agresivitou a rozvahou i v těžkých soubojích na trati.