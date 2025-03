Norris odmítá spekulace: Zásah FIA proti flexibilním křídlům není útok na McLaren

FIA oznámila, že od Velké ceny Číny se zpřísní toleranční limity pro flexibilitu zadních křídel monopostů. Po analýze, která probíhala po minulém víkendu na Velké ceně Austrálie, dospěla k závěru, že existují "dostatečné důvody" pro zavedení přísnějších testů. Nová technická směrnice se zaměřuje především na křídla, která se na trati nadměrně ohýbají, což může týmy posunout k výkonovým výhodám.

Lando Norris, jezdec McLarenu, který na začátku sezony potvrdil vysoký výkon svého vozu, se vyjádřil, že jeho tým nebude muset přizpůsobit konstrukci svého auta, aby splnil nová pravidla. "My nemusíme nic měnit, náš vůz je v pořádku," uvedl Norris během tiskové konference ve čtvrtek v Šanghaji.

"Ve skutečnosti, náš vůz byl pravděpodobně příliš dobrý a asi jsme ani nedosahovali limitů tak, jak bychom mohli. Takže pokud by tato technická směrnice byla aplikována už minulý víkend, byli bychom také v pohodě."

McLaren byl již dříve v roce 2022 pod tlakem po kritice svého designu zadního křídla, kdy po Velké ceně Ázerbájdžánu souhlasil s úpravami. Norris však tvrdí, že jejich tým nebude pod žádným zřetelným dohledem FIA v souvislosti s novými pravidly.

"Takže to není zaměřeno na nás," dodal Norris. "Vypadá to, že je to namířeno proti jiným týmům, což asi znamená, že bychom měli naši práci trochu zlepšit!"

Pojďme si tedy přiblížit, co flexibilní křídla vlastně znamenají a proč se stala tak diskutovaným tématem. Podle technických pravidel Formule 1 by neměla karosérie vozu vykazovat pohyblivost kromě zadního křídla, které je aktivováno jezdcem pomocí DRS (Drag Reduction System). S tím, jak vozy jezdí ve vysokých rychlostech, existují toleranční mezery pro pohyb křídel, což ovšem dává týmům prostor k experimentování a v některých případech i k nelegálnímu využívání flexibilních křídel.

Přestože jsou testy na statické zátěže křídel pravidelně prováděny, historie Formule 1 ukazuje, že některé týmy dokázaly projít těmito testy a přitom jejich křídla během závodů na trati pružily více, než bylo povoleno. Jakmile se tento problém začne zviditelňovat, FIA obvykle reaguje zpřísněním pravidel a zavedením přísnějších testů, což se děje právě nyní před čínským závodem.

Lando Norris zůstává opatrný v očekávání výkonu McLarenu v Šanghaji. "Jsme optimističtí, ale Čína je jiný víkend, takže bych neřekl, že budeme mít stejný náskok, jaký jsme měli v Austrálii," uvedl. "Očekávám větší konkurenci od Ferrari a Red Bull rozhodně není mimo hru. Když je všechno perfektní, máme výhodu, ale oni nejsou daleko za námi."