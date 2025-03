Norris nešetří slovy: Russellův přístup k McLarenu je podle něj chybný

McLaren měl na začátku sezóny naprosto dominantní vůz, když Lando Norris vyhrál úvodní závod Velké ceny Austrálie, přičemž jedinou překážkou pro jeho vítězství byly časté safety cary a přeháňky, které daly šampionovi Maxu Verstappenovi šanci zaútočit v závěru. I přes tuto výzvu Norris v závodě zůstal nepřekonatelný a získal pro McLaren první vítězství sezóny.

George Russell, který skončil v Melbourne na třetí pozici za Norrisem a jeho týmovým kolegou Oscarem Piastrim, se po kvalifikaci vyjádřil, že McLaren je natolik silný, že by mohl přepnout na přípravu vozu pro příští sezónu, kdy přicházejí nové předpisy. V post-závodní tiskové konferenci, kde seděl vedle Russella, byl Norris dotázán, zda se jeho výborný výkon v Albert Parku stal důvodem k tomu, aby se stal favoritem na titul.

Po závodě v Albert Parku, kde Lando Norris skončil na prvním místě, byl dotázán, zda jeho skvělý výkon znamená, že se stal jasným favoritem na titul mistra světa. Norris na tuto otázku odpověděl: „Přesně uvidíme. Max byl včera o tři desetiny za námi. Loni jsme byli ještě daleko za Red Bullem, a přesto jsme na konci sezóny měli nejlepší auto. Na začátku minulého roku jsme ztráceli více než půl sekundy, ale nakonec jsme byli na vrcholu.“

Norris se také zaměřil na komentáře svého rivala George Russella, který naznačil, že by se Mercedes mohl už soustředit na sezónu 2026. „Vím, že George řekl, že bychom se měli začít připravovat na 2026. Pokud je to jejich přístup, tak v pořádku, ale podle mě to není ta správná mentalita. Omlouvám se, kamaráde," vrátil mu Norris.

Dále dodal: „My víme, že máme pořád hodně práce s tímto autem. Pokud v této fázi sezóny začnete zpomalovat, selžete. Ve Formuli 1, když si začnete myslet, že je všechno v pořádku, právě tehdy vás to dostane."

„Myslím, že jsme favoriti, protože tým odvedl úžasnou práci a auto je skvělé. Ale budou i závody, kde se budeme trápit. Kdybychom začali sezónu v Bahrajnu, myslím, že bychom nevyhráli, a tuto otázku byste mi určitě nekladli. Nechme pár dalších závodů proběhnout, než budeme dělat nějaké definitivní závěry," doplnil Norris.

Norris sice v loňském souboji o titul mistra světa nestačil na Verstappena, ale McLaren dokázal porazit Ferrari a získat první titul v Poháru konstruktérů od roku 1998.

Jedním z klíčových faktorů jejich úspěchu byla stabilita, s jakou Norris a Piastri sbírali body, což britský závodník, jemuž je 25 let, označil za velkou výhodu, kterou McLaren má nad konkurencí, jež se jim postavila na pódium v nedělním závodě.

„Jsme tým, který je třeba porazit, hlavně proto, že máme dva jezdce, kteří se navzájem tlačí. To pomáhá,“ uvedl Norris.

„Myslím, že když se s Oscarem vzájemně tlačíme v kvalifikaci, dokážeme vyždímat o desetinu nebo i více, než když mají dva jezdce zde, jejichž týmoví kolegové nejsou tak vybavení nebo zkušení. Ano, to do toho také započítejte,“ řekl.

„Není to jen o autě. Tým odvedl úžasnou práci a děkuji jim za všechno, co dělají. Ale víme, že to můžeme ještě vylepšit, a to je náš cíl,“ doplnil.

Po australské GP byl Max Verstappen dotázán na svůj vztah s Georgem Russellem, se kterým měl loňský rok několik sporů. Russell si zajistil pódium solidním výkonem, ale kdyby Piastri nevyletěl v dešti, pravděpodobně by se do první trojky nedostal.

Na otázku, zda si myslí, že McLaren může být dohnán, Russell odpověděl slovy Norrisovými: „V tuto chvíli to vypadá docela dobře a plynule. Uvidíme tedy, jak to bude.“