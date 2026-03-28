Noční můra Maxe Verstappena pokračuje: Monopost se nedá řídit, hlásí mistr věta

Josef Mráček DNES 11:27
Max Verstappen zažil na Suzuce těžkou sobotu. V kvalifikaci skončil už v Q2, přičemž jeho týmový kolega z Red Bullu, Isack Hadjar, ho podruhé během tří závodních víkendů dokázal překonat. 

Max Verstappen zažil sobotu na Suzuce, kterou by nejspíš nejraději vymazal z paměti. Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 byl vyřazen už ve druhé části kvalifikace, přičemž jeho týmový kolega z Red Bullu, Isack Hadjar, jej podruhé během tří závodních víkendů překonal. Pro nizozemského pilota to byla dalších tvrdých lekcí za poslední týdny.

Verstappen přijížděl do Japonska po hořkém víkendu na Nürburgringu, kde zvítězil ve voze Mercedes-AMG GT3. Radost však rychle vyprchala – po protestu soupeřů bylo jeho vítězství anulováno kvůli porušení pravidel o použití pneumatik.

Na trati v Suzuce se Verstappen trápil a skončil až na 11. místě v Q2. Jeho čas 1:30.262 byl o 1,214 sekundy pomalejší než nejlepší čas Kimiho Antonelliho a téměř dvě desetiny sekundy za Hadjarem. Ani nové technické upgrady Red Bullu tentokrát nepřinesly kýžený efekt.

„Bylo to špatné. Mysleli jsme, že jsme něco opravili během FP3, ale do kvalifikace to bylo opět velmi těžké,“ přiznal Verstappen po skončení kvalifikace. Jeho hlas v týmovém rádiu zněl spíše zklamaně než rozzlobeně, což odhalovalo frustraci nad nečekaným vývojem situace.

GP Japonska: Kimi Antonelli získává pole position, Max Verstappen vypadl ve druhé části

Pilot Red Bullu popsal, že auto se v rychlých zatáčkách chovalo nevyzpytatelně a „skáče“. „Ano, hodně se klouže, a zároveň se neotáčí uprostřed zatáčky. To dělá nastavení vozu opravdu komplikovaným,“ vysvětlil.

Verstappen otevřeně přiznal, že problémy, se kterými se tým potýká, jsou letos větší než v minulém roce. „Myslím, že máme větší problémy než loni. Některé části vozu momentálně nefungují tak, jak bychom chtěli,“ uvedl čtyřnásobný šampion.

Red Bull přivezl do Japonska významné upgrady RB22, včetně přepracovaných vstupů bočnic, nového spodku vozu a krytu motoru. Přesto Verstappen necítil z těchto změn žádný pozitivní efekt. „Auto se uprostřed zatáčky nikdy neotáčí, přitom při nájezdu do zatáčky hodně přetáčí. Je to opravdu obtížné, nepředvídatelné,“ dodal.

Nedotáčivost spolu s přetáčivostí podle něj činí vůz velmi složitým na ovládání. „V kvalifikaci to bylo pro mě neřiditelné, takže to je něco, čemu se musíme věnovat,“ podotkl a naznačil, že řešení problémů nebude jednoduché.

Tento víkend navíc řídil s odlišnou aerodynamickou specifikací, která se ukázala jako neefektivní. „Zdá se, že to nefunguje, což také není ideální,“ řekl a znovu vyjádřil frustraci nad současnou situací vozu.

Když byl dotázán, co přesně myslí výrazem „neřiditelné“, dodal: „Máme problémy, které nemohu detailně vysvětlit zde, ale víme, že existují, informuje PlanetF1. Někdy je to horší než jindy, a kvalifikace ukázala, že to dospělo do bodu, kdy se auto stalo neřiditelným.“

Charles Leclerc

Charles Leclerc ostře kritizuje kvalifikační pravidla: Je to naprostý nesmysl, tvrdí

Charles Leclerc si v sobotní kvalifikaci na GP Japonska zajistil čtvrté místo, přesto však nezastíral frustraci z letošních změn pravidel. Po Q3 ostře kritizoval novou úpravu pravidel pro kvalifikaci.

Max Verstappen

Kimi Antonelli

GP Japonska: Kimi Antonelli získává pole position, Max Verstappen vypadl ve druhé části

Kimi Antonelli si vyjel pole position pro Velkou cenu Japonska a potvrdil skvělou formu z úvodu sezony Formula 1. Mladý Ital tak ovládl kvalifikaci podruhé za sebou během asijské části ročníku.

Max Verstappen

Max Verstappen po pátku v Suzuce avizuje veliké problémy Red Bullu

Max Verstappen přiznal, že Red Bull má po pátečních trénincích v Japonsku „velké problémy“ poté, co klesl na desáté místo.

Lando Norris

McLaren se po problémech v Šanghaji připravuje na běžný víkend, tvrdí Andrea Stella

Šéf týmu Andrea Stella ujišťuje, že technický problém, který znemožnil Landu Norrisovi a Oscarovi Piastrimu startovat ve Velké ceně Číny, šlo o jednorázovou záležitost.

Oscar Piastri, Pierre Gasly, Charles Leclerc

GP Japonska: Oscar Piastri zaznamenal nejrychlejší čas ve druhém tréninku

Oscar Piastri ve druhém tréninku na Velkou cenu Japonska překonal oba jezdce Mercedesu a výrazně na sebe upozornil. Australan, který dosud v sezoně neodjel ani jedno závodní kolo, tak vstoupil do víkendu ve velmi silném tempu.

Kimi Antonelli

GP Japonska: Mercedes udával tempo v úvodním tréninku před McLareny a Ferrari

Mercedes vstoupil do víkendu Velké ceny Japonska dominantně a už v úvodní hodině tréninku potvrdil roli favorita. Silný výkon naznačil, že by německá stáj mohla výrazně zasáhnout do boje o vítězství.
Fernando Alonso v Monaku

Fernando Alonso vynechává mediální den v Suzuce. Důvodem je narození prvního potomka

Fernando Alonso dorazí na Suzuku s mírným zpožděním. Důvodem je radostná rodinná událost, a to narození svého prvního dítěte. Aston Martin potvrdil, že tento osobní moment je důvodem jeho pozdějšího příjezdu.
Motorhome FIA

FIA reaguje a zavádí změnu pravidel na kvalifikaci

FIA před Japanese Grand Prix upravila pravidla kvalifikace, aby omezila extrémní využívání rekuperované energie a podpořila přirozenější jízdní styl ve Formula 1.
Max Verstappen v Brazílii

Max Verstappen odmítl mluvit na tiskové konferenci. Důvodem byl jeden z novinářů

Max Verstappen ve čtvrtek pozdržel začátek mediálního programu, když nechtěl okamžitě předstoupit před novináře.
Jonathan Wheatley

Tajemství odchodu Jonathana Wheatleyho z Audi: Nad jeho budoucností visí otazníky

Navzdory silnému začátku v roli šéfa týmu Formule 1 se Jonathan Wheatley rozhodl odejít a otevřel tak otázku, kam povedou jeho další kroky. V paddocku se okamžitě rozběhly spekulace o tom, která stáj či projekt by ho mohl získat.

Max Verstappen

Rozhovory mezi Maxem Verstappenem a Mercedesem jsou na spadnutí, tvrdí bývalý jezdec F1

Bývalý jezdec F1 a komentátor Jolyon Palmer je přesvědčen, že jednání mezi Maxe Verstappenem a šéfem Mercedesu Toto Wolffem jsou nevyhnutelná.