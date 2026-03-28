Max Verstappen zažil na Suzuce těžkou sobotu. V kvalifikaci skončil už v Q2, přičemž jeho týmový kolega z Red Bullu, Isack Hadjar, ho podruhé během tří závodních víkendů dokázal překonat.
Max Verstappen zažil sobotu na Suzuce, kterou by nejspíš nejraději vymazal z paměti. Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 byl vyřazen už ve druhé části kvalifikace, přičemž jeho týmový kolega z Red Bullu, Isack Hadjar, jej podruhé během tří závodních víkendů překonal. Pro nizozemského pilota to byla dalších tvrdých lekcí za poslední týdny.
Verstappen přijížděl do Japonska po hořkém víkendu na Nürburgringu, kde zvítězil ve voze Mercedes-AMG GT3. Radost však rychle vyprchala – po protestu soupeřů bylo jeho vítězství anulováno kvůli porušení pravidel o použití pneumatik.
Na trati v Suzuce se Verstappen trápil a skončil až na 11. místě v Q2. Jeho čas 1:30.262 byl o 1,214 sekundy pomalejší než nejlepší čas Kimiho Antonelliho a téměř dvě desetiny sekundy za Hadjarem. Ani nové technické upgrady Red Bullu tentokrát nepřinesly kýžený efekt.
„Bylo to špatné. Mysleli jsme, že jsme něco opravili během FP3, ale do kvalifikace to bylo opět velmi těžké,“ přiznal Verstappen po skončení kvalifikace. Jeho hlas v týmovém rádiu zněl spíše zklamaně než rozzlobeně, což odhalovalo frustraci nad nečekaným vývojem situace.
Pilot Red Bullu popsal, že auto se v rychlých zatáčkách chovalo nevyzpytatelně a „skáče“. „Ano, hodně se klouže, a zároveň se neotáčí uprostřed zatáčky. To dělá nastavení vozu opravdu komplikovaným,“ vysvětlil.
Verstappen otevřeně přiznal, že problémy, se kterými se tým potýká, jsou letos větší než v minulém roce. „Myslím, že máme větší problémy než loni. Některé části vozu momentálně nefungují tak, jak bychom chtěli,“ uvedl čtyřnásobný šampion.
Red Bull přivezl do Japonska významné upgrady RB22, včetně přepracovaných vstupů bočnic, nového spodku vozu a krytu motoru. Přesto Verstappen necítil z těchto změn žádný pozitivní efekt. „Auto se uprostřed zatáčky nikdy neotáčí, přitom při nájezdu do zatáčky hodně přetáčí. Je to opravdu obtížné, nepředvídatelné,“ dodal.
Nedotáčivost spolu s přetáčivostí podle něj činí vůz velmi složitým na ovládání. „V kvalifikaci to bylo pro mě neřiditelné, takže to je něco, čemu se musíme věnovat,“ podotkl a naznačil, že řešení problémů nebude jednoduché.
Tento víkend navíc řídil s odlišnou aerodynamickou specifikací, která se ukázala jako neefektivní. „Zdá se, že to nefunguje, což také není ideální,“ řekl a znovu vyjádřil frustraci nad současnou situací vozu.
Když byl dotázán, co přesně myslí výrazem „neřiditelné“, dodal: „Máme problémy, které nemohu detailně vysvětlit zde, ale víme, že existují, informuje PlanetF1. Někdy je to horší než jindy, a kvalifikace ukázala, že to dospělo do bodu, kdy se auto stalo neřiditelným.“
Charles Leclerc si v sobotní kvalifikaci na GP Japonska zajistil čtvrté místo, přesto však nezastíral frustraci z letošních změn pravidel. Po Q3 ostře kritizoval novou úpravu pravidel pro kvalifikaci.
Max Verstappen zažil na Suzuce těžkou sobotu. V kvalifikaci skončil už v Q2, přičemž jeho týmový kolega z Red Bullu, Isack Hadjar, ho podruhé během tří závodních víkendů dokázal překonat.
