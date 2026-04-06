Noční můra Aston Martinu pokračuje: Honda prozrazuje příčinu větších vibrací

Sezona F1 2026 pro Aston Martin začala obtížně. Jejich monopost AMR26, poháněný jednotkou od Hondy, se od prvních testů potýká s výraznými vibracemi, které brání týmu v nasbírání potřebného počtu kilometrů a zpomalují vývoj vozu. Koji Watanabe z Hondy prozradil podrobnější detaily.
Aston Martin vstupuje do sezony 2026 tváří v tvář tvrdé realitě. Pohonná jednotka japonské Hondy trpí neustálými vibracemi, které zpomalují vývoj vozu a snižují jeho spolehlivost.
„Od chvíle, kdy AMR26 v lednu poprvé vyjel na trať v Barceloně, jsme se neustále potýkali s problémy se spolehlivostí,“ přiznal jeden ze zdrojů Aston Martinu , informuje PlanetF1. Kvůli tomu se tým nemohl plně soustředit na běžný rozvoj výkonu vozu, protože veškerá energie směřovala k řešení mechanických problémů.
Aston Martin je navíc jediným týmem používajícím pohonnou jednotku Honda, což znamená, že nemá možnost srovnání ani zpětné vazby od dalších stájí, jako jsou Mercedes nebo Ferrari, jejichž motory využívají více týmů. „Nedostatek najetých kilometrů v předsezonních testech ještě prohloubil naši ztrátu zkušeností ve srovnání s týmy jako Mercedes HPP a Ferrari,“ dodal zdroj z motoristického prostředí.
Vibrace navíc během předsezonních testů způsobily vážné problémy s bateriemi, a Honda musela v závěrečných dnech testování v Bahrajnu zkrátit program. „Zásoby baterií se tenčily, jakmile se plně ukázal rozsah problému,“ vysvětlil Koji Watanabe, technický ředitel Hondy.
Situace se od té doby částečně stabilizovala. Fernando Alonso dokončil Japonskou Grand Prix na 18. místě, což bylo jeho první dokončení závodu v sezoně po odstoupeních v Austrálii a Číně. Přesto jsou tyto výsledky oproti konkurenci stále spíše symbolické než výrazně konkurenční.
Adrian Newey, technický ředitel Aston Martinu, vyjádřil optimismus ohledně potenciálu vozu. „Šasi by mohlo patřit mezi pět nejlepších na startovním roštu, jakmile se podaří zajistit spolehlivost,“ uvedl. Připouští, že AMR26 má výkonnostní potenciál, ale pouze pokud se vyřeší základní mechanické problémy.
Koji Watanabe z Hondy se k situaci vyjádřil během tiskové konference v Japonsku. „Máme společně s Aston Martinem plán na zotavení, ale dnes ho nemůžeme zveřejnit,“ uvedl. Přímé řešení problémů tedy stále probíhá.
Honda se může pyšnit bohatou historií úspěchů, včetně zisku titulu Maxe Verstappena v roce 2021, což ostře kontrastuje s náročným začátkem sezony 2026. „Máme zkušenosti až do roku 2025, ale největší výzvou je, že jsme s vývojem začali mírně později než ostatní týmy,“ vysvětlil Watanabe.
„Také při testech na dynamometru jsou vibrace na přijatelné úrovni, ale jakmile motor integrujeme do skutečného šasi, vibrace jsou mnohem větší než při testech,“ doplnil. Problém tedy nevzniká na motoru samotném, ale při jeho interakci se šasi.
Watanabe upozornil, že problém nelze vyřešit pouze úpravami pohonné jednotky. „Úzce spolupracujeme s Aston Martinem, abychom řešili nejen motor, ale i šasi,“ uvedl. Klíčovým prvkem je tedy těsná koordinace mezi výrobcem a týmem.
Podle informací PlanetF1 se vibrace částečně podařilo tlumit až během závodního víkendu v Japonsku, kdy Fernando Alonso během pátečních tréninků zaznamenal zlepšení, jen aby se v sobotu problémy vrátily bez jakýchkoliv změn.
Honda by měla brzy získat možnost dalších úprav díky systému ADUO, což by mohlo otevřít cestu k modifikacím, které zvýší spolehlivost i výkon. „Alespoň musíme zlepšit nejen spolehlivost, ale i výkon,“ konstatoval Watanabe.
Aston Martin se však nesoustředí pouze na řešení problémů s pohonnou jednotkou. Paralelně pokračuje intenzivní vývoj šasi i aerodynamiky, aby tým dokázal zvýšit celkovou výkonnost vozu.
„Je pravda, že se musíme zaměřit na spolehlivost, ale zároveň nejsme dost rychlí. I když závod dokončíme, nemáme tempo na bodované pozice,“ přiznal šéf závodního provozu Mike Krack.
Nové komponenty, včetně upraveného předního křídla a podlahy, byly představeny právě v Japonsku, což dokládá, že tým hledá výkon, aniž by zanedbával řešení vibrací motoru.
Celkově je start sezony pro Hondu i Aston Martin náročný, ale stále existuje optimismus, že AMR26 může ukázat svůj potenciál, pokud se podaří stabilizovat spolehlivost.
„Na straně pohonné jednotky musíme počkat, protože regulace nám nedovoluje provádět změny kdykoliv. Na straně šasi pracujeme naplno, aby bylo rychlejší,“ shrnul Krack.
