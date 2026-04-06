Ferrari začalo sezonu ve formě. Lewis Hamilton dává kritikům jasnou odpověď

Lewis Hamilton začal sezonu 2026 ve výrazně lepší formě než před rokem a povedlo se mu získat první pódium s Ferrari, čímž naznačil, že tým je zpět konkurenceschopný.
Lewis Hamilton vstoupil do sezony 2026 ve výrazně lepší formě než před rokem a hned na úvod naznačil, že jeho spolupráce s Ferrari začíná přinášet konkrétní výsledky. První pódium v červených barvách, vybojované v Číně, se stalo symbolickým milníkem v jeho úsilí vrátit Ferrari na vrchol F1.
Po komplikovaném roce 2025, kdy se Hamilton i tým potýkali s limity tehdejšího monopostu, působí letošní start sezony výrazně optimističtěji. Ferrari drží průběžně druhé místo v Poháru konstruktérů a pravidelně se objevuje na stupních vítězů, což potvrzuje posun nejen v rychlosti vozu, ale i v celkové stabilitě a výkonnosti projektu.
Klíčovou oporou týmu je i Charles Leclerc, který svými body a dvěma pódiovými umístěními pomáhá udržet Ferrari v kontaktu s čelem šampionátu. Díky tomu má Hamilton možnost adaptovat své schopnosti v mnohem konkurenceschopnějším prostředí než v předchozí sezoně.
Sedminásobný mistr světa opakovaně zdůrazňuje, že přechod do nového týmu je mnohem náročnější, než se může zvenčí zdát. Nejde jen o samotné řízení vozu, ale také o pochopení interních procesů, zvládnutí nových nástrojů a přizpůsobení se odlišné pracovní kultuře, která se u Ferrari výrazně liší od jeho předchozího působení u Mercedesu.
Druhá zima strávená v Maranellu podle Hamiltona znamenala zásadní obrat. Tým dokázal využít zkušenosti z předchozí sezony a promítnout je do vývoje monopostu SF-26, na jehož podobě se britský jezdec aktivně podílel.
Loňský vůz byl na konci svého vývojového cyklu a neposkytoval dostatečný prostor pro zlepšení, což podle Hamiltona výrazně omezovalo tým v boji o výsledky. Letos je situace jiná – Ferrari od úvodních závodů ukazuje konkurenceschopnost a tři pódiová umístění v prvních třech podnicích naznačují, že tým našel stabilní základ, na kterém může stavět.
Vrchol dosavadní sezony přišel v Číně, kde Hamilton dojel třetí a získal své historicky první pódium s Ferrari, celkově již 203. v kariéře. Výsledek měl pro něj mimořádnou emocionální hodnotu, protože přišel po dlouhém období čekání a tvrdé práce.
Silný moment vytvořilo i samotné složení stupňů vítězů. Hamilton sdílel pódium s Georgem Russellem a vítězem závodu Kimim Antonellim, což symbolicky spojovalo jeho minulost s přítomností.
Nostalgickou atmosféru podtrhla i přítomnost jeho dlouholetého inženýra Petera „Bona“ Bonningtona, klíčové postavy z Hamiltonovy éry u Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Okamžik tak nesl silný emocionální náboj.
Hamilton rovněž ocenil podporu, kterou od Ferrari cítil i v těžších obdobích. Tým dokázal udržet pozitivní přístup i při neúspěších, což posílilo vzájemnou důvěru a motivovalo ho dál.
Navzdory výraznému zlepšení formy se Lewis Hamilton stále nevyhne kritice. Sám přiznává, že i dnes registruje negativní komentáře od lidí, kteří podle něj nikdy nedosáhli srovnatelných úspěchů.
Silný start sezony 2026 proto vnímá jako nejúčinnější odpověď – Hamilton jasně ukazuje, že jeho cílem je dokazovat výkonnost přímo na trati a umlčet pochybnosti konzistentními výsledky.
Pokračující vývoj vozu SF-26 spolu se stabilitou týmu Ferrari poskytuje Hamiltonovi prostor pro konstruktivní spolupráci a postupné budování konkurenceschopného balíčku, který může zasahovat i do boje o vítězství.
