Ferrari přichází o klíčové mozky, novou domovinu mají v Audi

Ferrari podle dostupných informací přichází o dva klíčové členy svého oddělení pro pohonné jednotky. Oba mají zamířit k Audi, které se intenzivně připravuje na svůj vstup do Formule 1 a systematicky posiluje svůj technický tým.
Italská média přinesla informace, které mohou znamenat zásadní ztrátu pro Ferrari. Stáj z Maranella má přijít o dva významné členy oddělení pohonných jednotek. Wolff Zimmermann a Lars Schmidt údajně míří k Audi, jež se chystá od roku 2026 vstoupit do Formule 1.
Kdy přesně oba inženýři Ferrari odejdou, zatím není jasné. Jisté ale je, že Audi už od příští zimy převezme tým Sauber a již nyní posiluje svůj nový projekt. „Audi postupuje systematicky a hledá zkušené odborníky, kteří dokážou položit pevné základy pro budoucnost,“ uvedl zdroj blízký německé značce.
Zimmermann, který v Maranellu zastával pozici šéfa projektu pohonné jednotky, má pověst jednoho z nejvýraznějších inovátorů současné éry motorů F1. Jeho odchod proto vzbuzuje velkou pozornost. „Zimmermann patří k lidem, kteří dokážou posouvat limity možného,“ zaznělo v italských médiích.
Ferrari se ale snaží působit klidně. Oddělení motorů totiž dál vede Enrico Gualtieri, jenž je zodpovědný i za přípravu nové pohonné jednotky pro rok 2026. „Projekt 2026 má v rukou Gualtieri a jeho práce zůstává klíčová,“ připomínají zdroje z týmu.
Kromě Zimmermanna má Ferrari opustit také Lars Schmidt, hlavní inženýr zodpovědný za vývoj výkonu spalovacího motoru. I on má zamířit k Audi, kde se opět spojí s bývalým šéfem Ferrari Mattiou Binottem, který od konce roku 2023 vede ambiciózní projekt Audi F1.
„Binotto se netají tím, že chce kolem sebe vybudovat silný technický tým složený z lidí, kterým věří,“ uvádějí italská média. Odchody Zimmermanna a Schmidta naznačují, že Audi má jasný plán, jak posílit svůj motorový program a být konkurenceschopné od prvního závodu.
Pro Ferrari jde o citelnou ztrátu, především v případě Zimmermanna, jehož strategický vliv byl značný. Přesto v Maranellu spoléhají na kontinuitu, kterou zajišťuje Enrico Gualtieri a jeho tým. Přechod Schmidta k Audi navíc ještě více posiluje vazby mezi německým výrobcem a Binottem, který se snaží nový projekt formovat podle svých představ.
