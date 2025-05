Nico Rosberg korunuje Verstappena: Podle něj je nejlepší jezdec sezóny

Bývalý mistr světa Nico Rosberg během prvního dne tréninků na Velkou cenu Španělska vyzdvihl Maxe Verstappena jako „jezdce roku“. Ve studiu Sky Sports F1 zdůraznil, že i přes náročné podmínky a konkurenci má nizozemský šampion stále reálnou šanci na titul, informuje Motorsport.com.

„Max je pořád ve hře. Na poslední normální trati v Imole dominoval a byl neuvěřitelně rychlý,“ uvedl Rosberg. „Tady je sice trochu pozadu, ale pořád velmi blízko a nikdy nevíte, jaké mají týmy nastavení paliva. Max jede neuvěřitelně dobře. Pro mě je zatím jezdcem roku. Maxe nikdy nesmíte odepsat.“

Rosberg vysvětlil, jak Verstappen zvládá náročné chování vozu: „Zadní část těchto aut je velmi citlivá a nestabilní. Většina jezdců má problémy s prudkými náklony a ztrátou přilnavosti. Max ale dokáže přeměnit nedotáčivost auta na mírný přetáčivý skluz, který velmi přesně kontroluje a nikdy ho nepřehání. Pokud by skluz přehnal, přehřál by pneumatiky a ztratil čas, ale on to zvládá jako opravdový mistr.“

Naopak Rosberg upozornil na rozdíly mezi Verstappenem a jeho týmovým kolegou Yuki Tsunodou: „Yuki má velký podstřed a pak najednou sklouzává, což je projev nestability. To je důvod, proč je Max vždycky šest desetin rychlejší než kdokoliv z jeho kolegů. Je to o citlivosti a rychlosti reagování na drobné změny vzadu.“

Ve společném rozhovoru s Antonym Davidsonem Rosberg vyzdvihl i Verstappenovy závodní schopnosti: „Musel jsem to zažít na vlastní kůži, když mě Max předjížděl naplno z venkovní strany v těžkých podmínkách. Já bojoval o titul, on ne, což je obrovský rozdíl.“ A doplnil: „Opakovaně ukazuje, že je skvělý v soubojích jeden na jednoho.“

Rosberg také ocenil jeden z Verstappenových nejpůsobivějších momentů sezony, když předjel Oscara Piastriho na startu závodu v Imole: „To byl jeden z nejlepších předjížděcích manévrů, které jsme kdy viděli.“

Po prvním tréninku byl Verstappen druhý za Landem Norrisem, ve druhém tréninku třetí za Oscarem Piastim a Georgem Russellem. Přestože McLaren letos dominuje, Verstappen je se ztrátou 25 bodů na lídra šampionátu stále třetí za Norrisem.