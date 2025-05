Lewis Hamilton o "neřiditelném" Ferrari ve Španělsku a podivná atmosféra u červených

Lewis Hamilton označil páteční volné tréninky v Barceloně za „nedobrý den“ a prozradil, že jeho vůz Ferrari měl „nějaký problém“, který vedl ke ztrátě přítlaku. Věří ale, že oprava situaci zlepší a přinese lepší výsledky v závěru španělského víkendu.

„To auto není řiditelné, kámo,“ postěžoval si sedminásobný mistr světa svému závodnímu inženýrovi Riccardo Adamimu během druhého tréninku. Vzápětí se ptal: „Má někdo další problémy?“ Jeho frustrace byla patrná už z rádiové komunikace.

Hamilton ztrácel ve druhém tréninku téměř osm desetin na nejrychlejšího Oscara Piastriho z McLarenu a byl o více než čtvrt sekundy pomalejší než jeho týmový kolega Charles Leclerc. Po dvou nadějných výsledcích z Imoly a Monaka se tak jeho návratová sezóna v barvách Ferrari znovu dostává pod tlak.

„Je to frustrující pro všechny. Ale měli jsme nějaký problém, který znamenal, že jsme ztráceli přítlak,“ řekl Hamilton televizi Sky F1. „Doufejme, že s tím budeme na zítřek na lepším místě.“ Podrobnosti o závadě neupřesnil.

Na otázku, jak po takovém dni motivuje tým, odpověděl bez iluzí: „Neřekl bych, že v tuto chvíli motivuji tým. Prostě držíte hlavu dole, pracujete, nevzdáváte se. Pořád tlačíte. Soustředíte se na řešení problémů.“

Šéf týmu Ferrari Fred Vasseur situaci mírnil. „Komentáře v rádiu byly trochu extrémní,“ řekl. „Ale také zajel dobrý poslední stint na měkkých pneumatikách. Auto nebylo tak hrozné, jak to v rádiu znělo. Pro mě to není žádné drama.“

Hamilton vstoupí do nedělního závodu na šestém místě v šampionátu jezdců, kde ztrácí 98 bodů na vedoucího Piastriho. Ferrari zatím drží čtvrtou příčku v Poháru konstruktérů s 142 body – výrazně za vedoucím McLarenem.

Přesto Hamilton neskládá zbraně. „Přijedete v pátek a doufáte v dobrý den, ale nevyjde to. Ale víte, že to může být už zítra jiné. To je závodění. A proto pořád věříme.“