Nico Hülkenberg a Gabriel Bortoleto o růstu Sauberu: Příprava na éru Audi v plné proudu

Nico Hülkenberg i Gabriel Bortoleto vyzdvihli výrazný pokrok týmu Kick Sauber v sezoně 2025, který jim dodává sebevědomí před nadcházející proměnou v Audi.
Tým Kick Sauber se po půlroce 2025 výrazně zlepšil a nyní se nachází na sedmém místě Poháru konstruktérů s 51 body, jen těsně za Aston Martinem a s náskokem 19 bodů před Williamsem. Poslední výsledky ukazují, že tým se dokáže pravidelně bodovat, přičemž oba jezdci sbírali body v Rakousku a Nico Hülkenberg zaznamenal svou první kariérní pódiovou účast v Silverstonu, a to až při svém 239. startu v F1.
Hülkenberg hodnotil uplynulou polovinu sezóny pozitivně: „Myslím, že první polovina sezóny až do letní přestávky byla velmi pozitivní, od Barcelony se nám podařilo opravdu otočit situaci. Pokud se podíváte, kde jsme začínali v zimních testech a kde jsme nyní, jde o skutečný pokrok a od té doby se toho hodně změnilo.“
Německý závodník se rovněž zamyslel nad budoucností týmu, který se připravuje na transformaci do Audi pro rok 2026. „Samozřejmě se mnoho technických věcí příští rok změní a mnoho lidí je v temnotě, můžeme jen spekulovat. Ale co se buduje v zákulisí, infrastruktura a týmová struktura, to roste. Vypadá to dobře, pozitivně. Stále je mnoho práce, pokud se porovnáme s nejlepšími týmy, ale určitě jdeme správným směrem.“
Gabriel Bortoleto jako jeden ze šesti nováčků na startovním poli ukazuje postupný vzestup. Jeho šesté místo na Velké ceně Maďarska dokládá jeho pokroky a pozitivní atmosféru v týmu. „Je to teprve půl roku, ale připadá mi to jako několik let; absolvovali jsme tolik závodů – je to úžasné. Jsem opravdu šťastný, jak sezóna probíhá, kolik jsem se letos naučil a jak tým pokročil od začátku sezóny až sem. Upřímně, jsem extrémně spokojený.“
I přes rostoucí sebevědomí Bortoleto upozorňuje, že prostor pro zlepšení stále existuje: „Je tu mnoho oblastí, na kterých musím pracovat. Budu se na ně soustředit a dělat maximum. Vždy je co zlepšovat a těším se, až se posunu dál. Ladění drobných detailů mě může udělat mnohem lepším jezdcem.“
Celkově se tedy Kick Sauber v sezóně 2025 ukázal jako tým, který dokáže stabilně sbírat body, a oba jezdci vyzdvihují, že díky současnému progresu je tým dobře připraven na další kapitolu svého vývoje pod značkou Audi.
