Lando Norris varuje: Formule 1 nesmí ztratit svou duši

Formule 1 se připravuje na zásadní obrat v technických pravidlech, která vstoupí v platnost už příští rok.
Lando Norris se v souvislosti s chystanou změnou v technických pravidlech snaží zdůraznit, že sport by si měl uchovat svou autentičnost. Britský jezdec McLarenu otevřeně přiznal, že má obavy z příliš umělých zásahů do podoby závodění, které by podle něj mohly narušit pravou podstatu motorsportu.
Od příští sezóny čekají F1 zásadní změny. Nové pohonné jednotky s výrazně vyšším výkonem baterie, přepracovaná aerodynamika a konstrukce šasi, to vše dohromady tvoří jednu z největších přestaveb pravidel v historii šampionátu. Jezdcům to přinese zcela jiný přístup k řízení, než jaký znají v současnosti.
Norris přiznává, že rozdíly mezi jednotlivými týmy mohou být větší než dosud, ale neznamená to automaticky horší podívanou. „Je to jiné, dobré a jiné v různých směrech,“ uvedl před novináři. „Příští rok budou rozdíly mezi týmy větší. To ale neznamená, že závodění bude horší. Myslím, že je tu mnoho prvků, které mohou závody naopak zatraktivnit.“
Zároveň však varuje před snahou o přehnanou umělost. „Nechci, aby se věci dělaly příliš uměle. Nechci, aby to působilo falešně nebo předem napsaně. To podle mě není správně. To není motorsport a není to to, co mám rád,“ zdůraznil. Podle něj má Formule 1 zůstat především o čistém závodění a schopnostech jezdců.
Nové vozy podle Norrise ztratí část vizuální atraktivity. „Auta budou v zatáčkách pomalejší a nebudou působit tak působivě při rychlých kolech. Nebudou vypadat tak rychle, protože na konci rovinek přichází zpomalení,“ vysvětlil. Přesto vnímá změnu jako příležitost. „Je to nová výzva pro všechny. Měli bychom se těšit na nová auta a nová pravidla.“
Pilot Mclarenu rovněž apeloval na to, aby F1 nehledala cestu skrze zbytečné triky a umělé prvky. „Upřímně, nechci dělat všechny ty nesmysly s DRS. Chci prostě řídit auto. Chci jen řadit nahoru a dolů a to je všechno. To mě baví. Uvidíte, že pak můžete tlačit na maximum a jet skutečně na hraně,“ dodal.
Norris tak potvrzuje, že i v éře zásadních změn chce vidět Formuli 1 jako ryzí motorsport, kde hlavní roli hraje schopnost jezdců zvládnout techniku a nikoli umělé prvky vytvářející show.
Oscar Piastri, mladý talent McLarenu, se dočká v roce 2026 vlastního vyhlídkového ochozu na hlavní rovince okruhu Albert Park. Tým tak chce oslavit jeho rostoucí význam a poskytnout fanouškům jedinečný zážitek sledovat jeho závody z bezprostřední blízkosti.
Ralf Schumacher kritizoval Lewisa Hamiltona za „divadelní“ gesta na okruhu. Podle něj se Hamilton pomalu adaptuje na podmínky ve Ferrari.
Max Verstappen přijímá pokles formy Red Bullu a soustředí se na učení s aktuálním vozem. Jeho cílem je být připraven na technické změny v roce 2026.
Na Esports World Cupu v Rijádu zavzpomínal Lando Norris na své dětství plné motorek, které formovalo jeho závodnické schopnosti. Britský pilot McLarenu přiznal, že právě tyto zkušenosti ho naučily odvaze, soustředění a soutěživému duchu, který dnes uplatňuje ve Formuli 1.
Nico Hülkenberg i Gabriel Bortoleto vyzdvihli výrazný pokrok týmu Kick Sauber v sezoně 2025, který jim dodává sebevědomí před nadcházející proměnou v Audi.
Sebastian Vettel, čtyřnásobný mistr světa, zůstává skeptický k plánovaným pravidlům Formule 1 pro rok 2026. Podle něj není jisté, zda nová éra skutečně přinese atraktivnější a vyrovnanější závodění, jak si vedení šampionátu slibuje.
Max Verstappen připouští, že Red Bull po ztrátě dominance prochází lehkou přestavbou. Podle něj nejde o krizi, ale o přirozenou reakci na to, že soupeři stáhli náskok.
Letní přestávka F1 2025 není pouhým volnem, ale klíčovým obdobím pro načerpání sil těla, odpočinek mysli a posílení týmového ducha. Jezdci i týmy kombinují regeneraci, lehký trénink, koníčky a cestování, aby se po návratu do Zandvoortu v závodním tempu opět objevili svěží a připraveni na boj o každý bod šampionátu.
Zak Brown po uzavření diskuse kolem Landa Norrise upozorňuje, že podobný příběh se nyní přesouvá na Charlese Leclerca. Podle něj se otázka, zda dokáže proměnit pole position ve vítězství, stává dalším horkým tématem sezóny.
Max Verstappen definitivně ukončil spekulace o své budoucnosti. Nizozemský šampion potvrdil, že i v roce 2026 bude hájit barvy Red Bullu.
Guenther Steiner varuje, že Lewis Hamilton by mohl opustit F1, pokud nové předpisy pro sezónu 2026 nepodpoří jeho výkony. Britský pilot podle něj trpí poklesem sebevědomí a Ferrari by muselo dodat vůz, který mu sedne.