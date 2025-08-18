Lando Norris varuje: Formule 1 nesmí ztratit svou duši

Lando Norris v Rakousku
Lando Norris v Rakousku, foto: McLaren
Josef Mráček DNES 10:12
Sdílej:

Formule 1 se připravuje na zásadní obrat v technických pravidlech, která vstoupí v platnost už příští rok.

Lando Norris se v souvislosti s chystanou změnou v technických pravidlech snaží zdůraznit, že sport by si měl uchovat svou autentičnost. Britský jezdec McLarenu otevřeně přiznal, že má obavy z příliš umělých zásahů do podoby závodění, které by podle něj mohly narušit pravou podstatu motorsportu.

Od příští sezóny čekají F1 zásadní změny. Nové pohonné jednotky s výrazně vyšším výkonem baterie, přepracovaná aerodynamika a konstrukce šasi, to vše dohromady tvoří jednu z největších přestaveb pravidel v historii šampionátu. Jezdcům to přinese zcela jiný přístup k řízení, než jaký znají v současnosti.

Norris přiznává, že rozdíly mezi jednotlivými týmy mohou být větší než dosud, ale neznamená to automaticky horší podívanou. „Je to jiné, dobré a jiné v různých směrech,“ uvedl před novináři. „Příští rok budou rozdíly mezi týmy větší. To ale neznamená, že závodění bude horší. Myslím, že je tu mnoho prvků, které mohou závody naopak zatraktivnit.“

Sebastian Vettel v Ázerbájdžánu

Sebastian Vettel: Otevřeně o své skepsi k pravidlům 2026

Zároveň však varuje před snahou o přehnanou umělost. „Nechci, aby se věci dělaly příliš uměle. Nechci, aby to působilo falešně nebo předem napsaně. To podle mě není správně. To není motorsport a není to to, co mám rád,“ zdůraznil. Podle něj má Formule 1 zůstat především o čistém závodění a schopnostech jezdců.

Nové vozy podle Norrise ztratí část vizuální atraktivity. „Auta budou v zatáčkách pomalejší a nebudou působit tak působivě při rychlých kolech. Nebudou vypadat tak rychle, protože na konci rovinek přichází zpomalení,“ vysvětlil. Přesto vnímá změnu jako příležitost. „Je to nová výzva pro všechny. Měli bychom se těšit na nová auta a nová pravidla.“

Pilot Mclarenu rovněž apeloval na to, aby F1 nehledala cestu skrze zbytečné triky a umělé prvky. „Upřímně, nechci dělat všechny ty nesmysly s DRS. Chci prostě řídit auto. Chci jen řadit nahoru a dolů a to je všechno. To mě baví. Uvidíte, že pak můžete tlačit na maximum a jet skutečně na hraně,“ dodal.

Norris tak potvrzuje, že i v éře zásadních změn chce vidět Formuli 1 jako ryzí motorsport, kde hlavní roli hraje schopnost jezdců zvládnout techniku a nikoli umělé prvky vytvářející show.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Lando Norris McLaren
Stalo se
Novinky
Oscar Piastri

Domácí nadšení v Melbourne: Oscar Piastri odhaluje speciální překvapení pro fanoušky

Oscar Piastri, mladý talent McLarenu, se dočká v roce 2026 vlastního vyhlídkového ochozu na hlavní rovince okruhu Albert Park. Tým tak chce oslavit jeho rostoucí význam a poskytnout fanouškům jedinečný zážitek sledovat jeho závody z bezprostřední blízkosti.

Novinky
Lewis Hamilton v Barceloně

Ralf Schumacher ostře kritizuje Lewise Hamiltona: Divadlo nikomu nepomáhá

Ralf Schumacher kritizoval Lewisa Hamiltona za „divadelní“ gesta na okruhu. Podle něj se Hamilton pomalu adaptuje na podmínky ve Ferrari.

Novinky
Max Verstappen v Kanadě

Max Verstappen čelí výzvě: Red Bull zatím ztrácí tempo, mistr světa se učí v boji

Max Verstappen přijímá pokles formy Red Bullu a soustředí se na učení s aktuálním vozem. Jeho cílem je být připraven na technické změny v roce 2026.

Novinky
Lando Norris slaví vítězství v Maďarsku 2025.

Lando Norris o dětství a snech: Valentino Rossi byl můj hrdina

Na Esports World Cupu v Rijádu zavzpomínal Lando Norris na své dětství plné motorek, které formovalo jeho závodnické schopnosti. Britský pilot McLarenu přiznal, že právě tyto zkušenosti ho naučily odvaze, soustředění a soutěživému duchu, který dnes uplatňuje ve Formuli 1.

Novinky
Nico Hülkenberg po prvním podiu v F1

Nico Hülkenberg a Gabriel Bortoleto o růstu Sauberu: Příprava na éru Audi v plné proudu

Nico Hülkenberg i Gabriel Bortoleto vyzdvihli výrazný pokrok týmu Kick Sauber v sezoně 2025, který jim dodává sebevědomí před nadcházející proměnou v Audi.

Novinky
Lando Norris v Rakousku

Lando Norris varuje: Formule 1 nesmí ztratit svou duši

Formule 1 se připravuje na zásadní obrat v technických pravidlech, která vstoupí v platnost už příští rok.

Novinky
Sebastian Vettel v Ázerbájdžánu

Sebastian Vettel: Otevřeně o své skepsi k pravidlům 2026

Sebastian Vettel, čtyřnásobný mistr světa, zůstává skeptický k plánovaným pravidlům Formule 1 pro rok 2026. Podle něj není jisté, zda nová éra skutečně přinese atraktivnější a vyrovnanější závodění, jak si vedení šampionátu slibuje.
Novinky
Max Verstappen v Maďarsku 2025

Max Verstappen varuje: Cesta zpět na vrchol nebude snadná

Max Verstappen připouští, že Red Bull po ztrátě dominance prochází lehkou přestavbou. Podle něj nejde o krizi, ale o přirozenou reakci na to, že soupeři stáhli náskok.
Novinky
Jezdci během drivers parade v Maďarsku

Letní pauza F1: Jak jezdci dobíjejí baterky před druhou částí sezony

Letní přestávka F1 2025 není pouhým volnem, ale klíčovým obdobím pro načerpání sil těla, odpočinek mysli a posílení týmového ducha. Jezdci i týmy kombinují regeneraci, lehký trénink, koníčky a cestování, aby se po návratu do Zandvoortu v závodním tempu opět objevili svěží a připraveni na boj o každý bod šampionátu.
Novinky
Charles na podiu GP Rakouska 2025

Zak Brown: Ne všechny statistiky odráží skutečné kvality Charlese Leclerca

Zak Brown po uzavření diskuse kolem Landa Norrise upozorňuje, že podobný příběh se nyní přesouvá na Charlese Leclerca. Podle něj se otázka, zda dokáže proměnit pole position ve vítězství, stává dalším horkým tématem sezóny.
Novinky
Max Verstappen v Rakousku

Max Verstappen: Na rok 2026 stanovil jasný plán

Max Verstappen definitivně ukončil spekulace o své budoucnosti. Nizozemský šampion potvrdil, že i v roce 2026 bude hájit barvy Red Bullu.

Novinky
Lewis Hamilton v Kanadě

Guenther Steiner: Prozradil, jak vidí situaci Lewise Hamiltona

Guenther Steiner varuje, že Lewis Hamilton by mohl opustit F1, pokud nové předpisy pro sezónu 2026 nepodpoří jeho výkony. Britský pilot podle něj trpí poklesem sebevědomí a Ferrari by muselo dodat vůz, který mu sedne.