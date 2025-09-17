Nevýrazná Monza otřásla Mercedesem: Ralf Schumacher vytáhl jméno Carlose Sainze

Ralf Schumacher naznačil, že by se Toto Wolff měl blíže podívat na smlouvu Carlose Sainze a její podmínky. Důvodem je slabší výkon Kimiho Antonelliho v Monze, který Wolff označil za „nevýrazný“ a který znovu vyvolal debatu o budoucí jezdecké sestavě Mercedesu.
Kimi Antonelli vstoupil do Formule 1 s obrovským očekáváním. Ještě před prvním startem byl označován za zázračné dítě a přirovnáván k Maxu Verstappenovi. Toto Wolff ale varoval, že se musí nejdřív prosadit na trati: „Bude to zázračné dítě, až opravdu něco dokáže ve Formuli 1.“
Mladý Ital začal svou kariéru velmi dobře. Třikrát po sobě dojel v první šestce a rychle si získal pozornost, ale série solidních výsledků se brzy zastavila a Antonelli začal mít problémy udržet tempo.
V následujících třinácti závodech získal jen 36 bodů, většinu z nich díky třetímu místu v Kanadě. Na domácí Velké ceně v Monze pak zklamal, když z šestého místa na startu dojel až devátý. Wolff k tomu řekl: „Nemůžete auto poslat do štěrku a pak očekávat, že tam budete. Celý závod byl nevýrazný.“
I když dodal, že jeho důvěra v Antonelliho zůstává, kritika ukázala, že v Mercedesu začíná růst nervozita. Sestava týmu pro rok 2026 totiž stále není potvrzená a otazníky kolem mladého jezdce sílí.
Proto se znovu objevilo jméno Carlose Sainze, informuje PlanetF1. Ralf Schumacher k tomu poznamenal: „Myslím, že Carlos Sainz by byl k dispozici kdykoliv. Zdá se, že existují určité klauzule… Každopádně by to byl první člověk, který mě napadne.“ Podle něj by dvojice Russell–Sainz dávala Mercedesu větší jistotu.
Sainz sice letos ve Williamsu nepředvádí výsledky jako dříve ve Ferrari, ale je zkušeným vítězem Velkých cen a dobře zná pohonnou jednotku Mercedesu. Spekulace se však točí kolem toho, zda má ve smlouvě opravdu výstupní klauzuli, která by mu umožnila odejít.
Šéf Williamsu James Vowles to odmítl: „Je přesně deset lidí na světě, kteří vědí, co je uvnitř té smlouvy. To, co se píše na internetu, je jen spekulace.“ Podle něj Sainz sám jasně řekl, že je vázán do roku 2026 a věří v projekt Williamsu.
Jisté tak zůstává pouze to, že dokud Mercedes neoznámí svou budoucí sestavu, otázky kolem Antonelliho neustanou. A s každým „nevýrazným“ výkonem bude sílit i spojování jména Carlose Sainze s týmem ze Stuttgartu.
Zak Brown naznačil, že spolupráce Maxe Verstappena s McLarenem v budoucnu není vyloučená, zejména po návratu týmu do vytrvalostních závodů v roce 2027.
Max Verstappen překvapil svět Formule 1 vítězstvím v Monze, ale podle Ralfa Schumachera nebude mít jednoduchou cestu k dalšímu úspěchu v Ázerbájdžánu, a to ani McLaren.
Zak Brown naznačil, že Lando Norris a Oscar Piastri by v budoucnu mohli reprezentovat McLaren i na legendárních 24 hodinách Le Mans.
Pro Lewise Hamiltona se po slabších začátcích sezony začíná rýsovat světlo na konci tunelu. Lepší výkony během Velkých cen Nizozemska a Itálie naznačují, že britský závodník začíná nacházet rytmus a konkurenceschopnost vozu.
Fernando Alonso odstoupil z italské Grand Prix z boje o sedmé místo poté, co na prvním kole nálet štěrku poškodil zavěšení jeho Aston Martinu. Tým uvedl, že právě tento incident nakonec vedl k jeho odstoupení ze závodu.
Jacques Villeneuve zdůraznil, že druhý pilot Red Bullu musí auto přizpůsobit svému stylu a poskytovat přesnou technickou zpětnou vazbu. Úspěch podle něj nespočívá v kopírování Verstappena, ale v samostatnosti a práci na nastavení vozu.
Formule 1 představila šest okruhů, na kterých se v roce 2026 pojedou sprintové závody. Do kalendáře se vrací Silverstone, naposledy se představí Zandvoort a poprvé se sprint pojede v Montrealu a Singapuru.
David Coulthard nevěří Hamiltonovu tvrzení, že je pro něj Ferrari zatím neznámé. Podle něj jsou základy vozu stejné a sedminásobný mistr světa by se měl dokázat přizpůsobit bez hledání výmluv.
Carlos Sainz označil znovuvybudování Williamsu na vítězný tým za svůj „životní projekt“ a zdůraznil, že je připraven do toho vložit vše. Jeho cílem není jen osobní úspěch, ale návrat celé stáje mezi nejlepší v F1.
Jacques Villeneuve upozornil, že Cadillac bude muset doufat, že najde jezdce srovnatelného s Valtterim Bottasem z Mercedesu. Klíčové bude, aby druhý pilot doplnil Bottasovy zkušenosti a stabilitu pro dosažení špičkových výsledků.
Po vítězství na okruhu v Monze, který byl pro Red Bull v roce 2024 nejproblematičtější, zůstává Helmut Marko optimistický. Věří, že tým dokáže uspět i na dalších náročnějších tratích ve zbytku kalendáře.