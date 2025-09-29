Nejtěžší sezóna v historii F1? Mercedes vysvětluje složitosti příprav na rok 2026

Shovlin upozorňuje, že i při stejném nátěru vozů bude možné rozlišit jednotlivé týmy. Některé detaily se mohou zdát podobné, ale postupně se odhalí, kdo dokáže vytěžit maximum z dostupných možností.
Už za čtyři měsíce se vozy Formule 1 pro sezonu 2026 poprvé objeví na dráze při lednovém shakedownu v Barceloně. Do té doby ale musí týmy udělat správná rozhodnutí, protože už teď se hraje o to, jak konkurenceschopné jejich monoposty budou při zimních testech a následně v Melbourne.
Revoluční pravidla zasahují jak do konstrukce šasi, tak do pohonných jednotek, a kombinace obou oblastí přináší obrovské výzvy. Hybridní motory se totiž posouvají k téměř vyrovnanému podílu spalovací a elektrické energie, což mění samotný základ, na kterém jsou vozy stavěny. „Je to pravděpodobně nejtěžší přechod na nová pravidla v historii F1,“ zaznívá z paddocku.
Šéf inženýrství Mercedesu Andrew Shovlin upozorňuje, že největší výzvou je udržet krok s rychlým tempem vývoje a zároveň co nejpřesněji odhadnout budoucí výkon vozu. „Auto se mění doslova každý týden a s tím i výsledky simulací,“ říká, informuje Motorsport.com. „Je to jako trefovat pohyblivý cíl, musíme zajistit, aby šasi dokonale spolupracovalo s motorem. To vše přináší obrovskou složitost a čeká nás náročný rok.“
Podle Shovlina je zásadní, aby simulace co nejvíce odpovídaly realitě, i když se reálné aerodynamické úrovně budou lišit. „Máme virtuální model vozu, který běží v simulátoru. Ale musíme odhadnout, kde budeme za čtyři měsíce s přítlakem, protože nemá smysl dělat práci s něčím, co nikdy nevyjede na trať,“ říká. „Chcete pracovat s modelem, který skutečně odpovídá tomu, co nasadíte.“
Do složité mozaiky pravidel pro rok 2026 vstupují další změny, aktivní aerodynamika, užší pneumatiky od Pirelli, nižší minimální hmotnost vozu na 768 kilogramů a zároveň těžší baterie. Přechod na udržitelné palivo navíc komplikuje optimalizaci motorů. To všechno znamená, že týmy nyní pracují spíše naslepo a skutečný výkon vozů se naplno ukáže až při únorových testech v Bahrajnu.
Některé indicie však mohou napovědět. Charles Leclerc v létě přiznal, že se mu v simulátoru nelíbilo, jak se chová Ferrari 2026. Šéf Williamsu James Vowles tuto poznámku interpretoval jako důkaz, že Scuderia byla v té době teprve na začátku vývoje, nebo že šlo o velmi raný model.
Podle Shovlina si ale každý tým hraje své vlastní hry a ani Pirelli nemá úplný přehled, protože dostává rozporuplná data. Pirelli podle něj slyší nejrůznější představy o tom, jaké budou zatížení na konci rovinek.
Shovlin upozorňuje, že týmy při vývoji používají různé strategie. Některé své možnosti záměrně podceňují, jiné naopak ukazují optimistické odhady. Nikdo přesně neví, jak na tom jsou ostatní, a skutečné rozdíly mezi vozy se ukážou až při prvních testech na trati.
Obavy z výrazných rozdílů mezi vozy však Shovlin odmítá. „Myslím, že až vyjedeme, nebude to tak dramatické", uklidňuje.
Podobnou situaci zažila F1 i v současné éře, kdy se zdálo, že pravidla týmům svazují ruce, ale ve skutečnosti poskytla prostor pro drobné inovace a zlepšení.
Shovlin vysvětluje, že i kdyby všechny vozy měly stejnou barvu, bude možné je rozeznat. Některé části se mohou zdát podobné, ale postupně se ukáže, který tým dokázal nejlépe využít dostupné možnosti a objevit skryté rezervy.
